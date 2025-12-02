María Chivite cesa al director de Obras Públicas de Navarra tras la polémica por el sobrecoste de Belate
- El despido se ha efectuado un día después de que la presidenta se reuniera con sus socios, Geroa Bai y Contigo-Zurekin
- El Partido Popular navarro y Unión del Pueblo Navarro cargan contra Chivite
La presidenta de Navarra, María Chivite, ha cesado al director general de Obras Públicas, Pedro López, en el cargo desde 2019. Ha sido despedido tras el reparo suspensivo del modificado de las obras de duplicación de los túneles de Belate. La obra fue decretada por la Intervención General del propio Ejecutivo foral. Los socios de Gobierno, Geroa Bai y Contigo-Zurekin, habían pedido que se asumieran responsabilidades tras el informe del interventor. Chivite ha anunciado el cese un día después de reunirse con sus aliados.
El nombramiento del sustituto de López se llevará a cabo a la mayor brevedad, según ha indicado el Gobierno de la comunidad. El cese se ha comunicado a los socios del Gobierno. Además, el Ejecutivo introducirá mejoras en la gestión de las obras del túnel como el recambio de la dirección facultativa y la supervisión directa por parte del Servicio de Intervención del Departamento de Economía y Hacienda. De esta forma, se establece un mecanismo para un mayor control y una mejor coordinación, esenciales para una obra compleja.
El Gobierno foral ha justificado la modificación por cuestiones técnicas debido a la morfología del terreno, la cantidad de agua que emergen de la montaña y diversas prescripciones de obligado cumplimiento para la obtención de las autorizaciones. El reparo suspensivo afecta a tres de las quince unidades objeto del modificado, siendo estos el polvorín y los suplementos de la excavación y del sostenimiento.
El PP carga contra Chivite
El presidente del Partido Popular de Navarra (PPN), Javier García, ha destacado que el informe emitido por la Intervención General sobre las obras "es muy grave" y ha pedido "contundencia" a los socios de Gobierno. Ha señalado que estos "saben que en las actuaciones del departamento de Cohesión Territorial hay corrupción".
A través de una nota de prensa, García ha considerado que "las explicaciones no solo se las debe a quienes mantienen a Chivite y al PSOE en el poder, sino a toda la ciudadanía, que es quien paga con sus impuestos los sobrecostes de esta obra". El dirigente popular ha señalado que este caso es solo "la punta del iceberg".
El presidente del PPN también ha inquirido que "esta situación del departamento, además, era claramente conocida por la presidenta" y que está involucrada en "todo lo que está pasando". García ha considerado que "esta cuestión no se puede cerrar con un simple cese" y que "los socios tienen la sartén por el mango".
Por su parte, la presidente de UPN, Cristina Ibarrola, ha afirmado que "el cese del director general de Obras Públicas es un reconocimiento explícito de los indicios de corrupción que rodean la adjudicación de los túneles de Belate". Ibarrola ha destacado que "Chivite le abrió de par en par las puertas del Palacio de Navarra a Cerdán, le permitió campar a sus anchas, y, a día de hoy, sigue siendo incapaz de explicar cómo su Gobierno adjudicó una obra de 76 millones de euros a la empresa de Cerdán".