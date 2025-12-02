María Chivite cesa al director de Obras Públicas de Navarra tras la polémica por el sobrecoste de Belate

La presidenta de Navarra, María Chivite, ha cesado al director general de Obras Públicas, Pedro López, en el cargo desde 2019. Ha sido despedido tras el reparo suspensivo del modificado de las obras de duplicación de los túneles de Belate. La obra fue decretada por la Intervención General del propio Ejecutivo foral. Los socios de Gobierno, Geroa Bai y Contigo-Zurekin, habían pedido que se asumieran responsabilidades tras el informe del interventor. Chivite ha anunciado el cese un día después de reunirse con sus aliados.

El nombramiento del sustituto de López se llevará a cabo a la mayor brevedad, según ha indicado el Gobierno de la comunidad. El cese se ha comunicado a los socios del Gobierno. Además, el Ejecutivo introducirá mejoras en la gestión de las obras del túnel como el recambio de la dirección facultativa y la supervisión directa por parte del Servicio de Intervención del Departamento de Economía y Hacienda. De esta forma, se establece un mecanismo para un mayor control y una mejor coordinación, esenciales para una obra compleja.

El Gobierno foral ha justificado la modificación por cuestiones técnicas debido a la morfología del terreno, la cantidad de agua que emergen de la montaña y diversas prescripciones de obligado cumplimiento para la obtención de las autorizaciones. El reparo suspensivo afecta a tres de las quince unidades objeto del modificado, siendo estos el polvorín y los suplementos de la excavación y del sostenimiento.