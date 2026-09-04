El mapa desigual de los libros de texto en España: las diferencias entre regiones marcan la vuelta al cole

Cada mes de septiembre, la vuelta al colegio supone un importante esfuerzo económico para las familias españolas. Son gastos abultados, que se multiplican por cada hijo y que incluyen, según los casos, matrícula, comedor, material escolar, actividades extraescolares, uniforme, transporte y libros de texto.

Una encuesta reciente de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) calcula un coste medio de 2.484 euros por alumno para el curso 2026-2027, aunque la cifra puede variar notablemente si el alumno estudia en un centro público (1.294 euros), concertado (3.450 euros) o privado (8.761 euros).

Entre los múltiples gastos que implica la vuelta al cole, los libros de texto suponen un desembolso considerable: 161 euros al año de media en los centros públicos, 237 euros en los concertados y 302 euros en los privados. Y aunque en España la educación obligatoria es gratuita en los públicos y concertados, el coste de los libros escolares recae en gran medida sobre las familias.

Todas las comunidades autónomas tienen programas de acceso a libros de texto gratuitos o subvencionados, aunque hay grandes diferencias entre territorios. No hay un sistema estatal único de ayudas. El Ministerio de Educación aporta fondos a través del Programa de Cooperación Territorial de financiación de libros de texto y materiales didácticos. y esas partidas se distribuyen entre las comunidades, que organizan sus propios modelos de acceso a al material escolar.

Algunas han implantado sistemas de gratuidad prácticamente universal, mediante préstamo a través de bancos de libros. Es el caso de Andalucía, Madrid o la Comunidad Valenciana, entre otras. Los ejemplares son propiedad de la Administración educativa o del centro. Los alumnos reciben los materiales didácticos al empezar el curso y deben devolverlos en buen estado al finalizarlo, para que puedan ser reutilizados por otros estudiantes en años sucesivos. Esto reduce de forma sustancial el gasto de las familias.

Otras comunidades recurren a cheques escolares o ayudas directas para la compra de libros y material educativo, generalmente vinculadas a la situación económica de cada hogar. Una tercera opción combina los sistemas anteriores.

Esta diversidad de modelos crea un mapa desigual, en el que el coste real de la vuelta al colegio varía significativamente entre territorios. Para una familia con varios hijos, residir en una comunidad con préstamo universal puede suponer un ahorro de varios cientos de euros cada curso, frente a otras donde la cobertura depende de ayudas parciales o de convocatorias sujetas a requisitos económicos.

Las comunidades que apuestan por la gratuidad El acceso gratuito a los textos escolares se aplica a través de sistemas de préstamo y reutilización, y más concretamente, los bancos de libros. Los centros los ceden sin coste, de forma general, a los alumnos de Primaria y Secundaria (ESO), al ser etapas obligatorias. En varias comunidades, la cobertura se amplía también a FP Básica y Educación Especial. Los estudiantes reciben los lotes de libros en régimen de préstamo y deben devolverlos a final de curso. La Administración financia la compra de ejemplares y materiales didácticos para los colegios e institutos, que se encargan de gestionarlos y entregarlos a los beneficiarios. También se reponen los fondos para renovarlos periódicamente. Para 1º y 2º de Primaria, algunas regiones ofrecen también cheques-libro o ayudas económicas para comprar cuadernillos de actividades y ejercicios que no son reutilizables porque los alumnos escriben o dibujan en ellos. Por este modelo han optado: Andalucía , uno de los sistemas de mayor cobertura por la cantidad de alumnos a los que beneficia. Gestionado por la Junta de Andalucía, incluye a los estudiantes con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE) en la etapa obligatoria. En 1º y 2º de Primaria y Educación Especial se proporciona un cheque-libro electrónico que los padres canjean en la librería de su elección. Desde 3º de Primaria los libros los entrega el colegio y se reutilizan durante cuatro años .

, uno de los sistemas de mayor cobertura por la cantidad de alumnos a los que beneficia. Gestionado por la Junta de Andalucía, incluye a los estudiantes con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE) en la etapa obligatoria. En se proporciona un cheque-libro electrónico que los padres canjean en la librería de su elección. los libros los entrega el colegio y . En la Comunidad Valenciana funciona el Programa Banco de Libros, que también se extiende a los estudiantes de Bachillerato . Para 1º y 2º de Primaria , las familias pueden acceder a un cheque-libro de hasta 160 euros.

funciona el Programa Banco de Libros, que también se extiende a los estudiantes de . Para , las familias pueden acceder a un cheque-libro de hasta 160 euros. La Comunidad de Madrid ofrece el Programa ACCEDE, que facilita gratis libros y material curricular (licencias digitales, plataformas de aprendizaje, libros de lectura o vídeos) en los centros públicos y concertados. Se prestan los textos de las asignaturas troncales, pero se excluyen los de las optativas y cuadernillos de ejercicios no reutilizables . En Educación Infantil , etapa no obligatoria, hay ayudas para alumnos en situación de vulnerabilidad socioeconómica.

ofrece el Programa ACCEDE, que facilita gratis libros y material curricular (licencias digitales, plataformas de aprendizaje, libros de lectura o vídeos) en los centros públicos y concertados. Se prestan los textos de las asignaturas troncales, pero se y cuadernillos de ejercicios no reutilizables En , etapa no obligatoria, hay ayudas para alumnos en situación de vulnerabilidad socioeconómica. Castilla la-Mancha amplía su banco de libros regional a los alumnos de Bachillerato y complementa con ayudas directas a las familias según su nivel de renta.

amplía su banco de libros regional a los alumnos de Bachillerato y complementa con ayudas directas a las familias según su nivel de renta. La Región de Murcia , además del banco de libros para enseñanzas obligatorias, concede ayudas de hasta 140 euros para materiales no reutilizables en 1º y 2º de Primaria.

, además del banco de libros para enseñanzas obligatorias, concede ayudas de hasta 140 euros para materiales no reutilizables en 1º y 2º de Primaria. La Rioja completa el banco de libros con ayudas directas para alumnos de 1º y 2º de Primaria y estudiantes de cursos incluidos en el programa de gratuidad cuando el centro utiliza exclusivamente libros digitales no reutilizables.

completa el banco de libros con ayudas directas para alumnos de y estudiantes de cursos incluidos en el programa de gratuidad cuando el centro utiliza exclusivamente libros digitales no reutilizables. En Navarra , el Programa de Gratuidad de Libros de Texto atiende a todos los alumnos de Primaria y ESO en centros públicos y concertados, con libros reutilizables durante cinco años.

, el Programa de Gratuidad de Libros de Texto atiende a todos los alumnos de Primaria y ESO en centros públicos y concertados, con libros reutilizables durante cinco años. En Cantabria, el Banco de Recursos Educativos financia, además de libros, materiales curriculares y recursos digitales. Los efectos de la vuelta al cole en el bolsillo: la inversión en educación Andriy Ilkiv

Los modelos mixtos: gratis con condiciones y ayudas según renta En estos casos, la gratuidad de los libros de texto no suele ser universal, sino que está condicionada por criterios como la renta familiar, la etapa educativa o la disponibilidad de fondos en cada convocatoria. Se suele dar prioridad a las familias con menores ingresos o a determinados colectivos vulnerables. En esta categoría se encuentran Galicia, Castilla y León, Aragón, Asturias, Canarias, Extremadura, País Vasco y Baleares. Todas ellas mantienen sistemas de préstamo o reutilización de libros y materiales educativos, pero los complementan con ayudas económicas para garantizar el acceso a los alumnos con mayores necesidades. En Galicia, la Xunta combina un Fondo Solidario de Libros de Texto para algunos cursos de Primaria y ESO con ayudas directas para la compra de libros en Primaria y Educación Especial. A estas medidas se añaden ayudas específicas para material escolar.

la Xunta combina un Fondo Solidario de Libros de Texto para algunos cursos de Primaria y ESO con ayudas directas para la compra de libros en Primaria y Educación Especial. A estas medidas se añaden ayudas específicas para material escolar. Castilla y León aplica un modelo similar mediante el programa RELEO PLUS, que recurre primero al banco de libros y, cuando éste resulta insuficiente, concede ayudas monetarias directas a las familias.

aplica un modelo similar mediante el programa RELEO PLUS, que recurre primero al banco de libros y, cuando éste resulta insuficiente, concede ayudas monetarias directas a las familias. Aragón exige a las familias, que se adhieren voluntariamente, una pequeña cuota de participación para sostener el Banco de Libros

exige a las familias, que se adhieren voluntariamente, una pequeña cuota de participación para sostener el Banco de Libros Asturias organiza un sistema de préstamo en los centros públicos y concede ayudas directas para los alumnos de la concertada.

organiza un sistema de préstamo en los centros públicos y concede ayudas directas para los alumnos de la concertada. En Canarias , las ayudas pueden destinarse no solo a libros, sino también a material didáctico, licencias digitales e incluso dispositivos tecnológicos.

, las ayudas pueden destinarse no solo a libros, sino también a material didáctico, licencias digitales e incluso dispositivos tecnológicos. En Extremadura , la Junta prioriza a las familias con rentas más bajas y a las familias numerosas.

, la Junta prioriza a las familias con rentas más bajas y a las familias numerosas. En el País Vasco conviven el sistema de préstamo Libro Solidario y el Programa de Apoyo a Materiales Didácticos, que financia también recursos digitales y otros materiales curriculares.

conviven el sistema de préstamo Libro Solidario y el Programa de Apoyo a Materiales Didácticos, que financia también recursos digitales y otros materiales curriculares. Baleares financia programas de reutilización gestionados por los centros y complementa ese apoyo con deducciones fiscales autonómicas para sufragar parte de los gastos escolares. 02.24 min Libros de segunda mano para una vuelta al cole cada vez más cara