Además de marcar el final de las vacaciones para la mayoría, septiembre es una fecha muy señalada en el calendario por la vuelta al cole. Desde infantil a secundaria, los estudiantes retoman la actividad tras dos meses de asueto. También llega el momento de renovar los libros de texto y el material escolar que los alumnos utilizarán en el nuevo curso. Una factura que, en 2023, será algo más cara que hace un año, tras al menos cuatro años al alza, y que se engorda con las cuotas del comedor, las actividades extraescolares o la renovación de ropa y calzado.

De acuerdo con los datos de inflación, cuyo indicador avanzado muestra un repunte de tres décimas en agosto (hasta el 2,6%), todos los productos relacionados con la vuelta al cole han subido de precio en el último año: desde las ceras de colorear, que son las que más se han encarecido, hasta los libros de texto, cuyo precio se ha elevado un 4% de media. Los padres ya han notado este encarecimiento en sus bolsillos, pero la subida de 2023 queda muy lejos del pico de precios de 2022, cuando el IPC se situaba en el 10,5%.

Este septiembre, cada familia gastará unos 2.189 euros por hijo de media, según la última encuesta sobre gastos escolares de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), que señala que "solo los gastos de equipación para la vuelta al cole pueden suponer de media unos 530 euros por alumno". No obstante, esta estimación apenas ha crecido un 0,14% respecto a 2022, con el material escolar, los uniformes y los libros de texto tirando hacia arriba de la cuenta total.

Libros de texto un 10% más caros

El gasto anual medio en libros de texto ha aumentado un 10,1% en 2023, pasando de 198 a 218 por alumno, de acuerdo con la encuesta de la OCU. El INE rebaja este incremento al 4,6% en un cálculo consolidado de julio que incluye libros de otros niveles educativos, partituras musicales, cuadernos de vacaciones, así como licencias para descargar y acceder a ellos en otros soportes (papel, digital, CD, plataformas editoriales o memoria USB).

Más allá de esta discrepancia, el precio de los libros de texto lleva al alza desde 2018 si se atiende a los datos facilitados por la Federación de Gremios de Editores de España (FGEE). En cuatro años, el precio medio de los libros ha pasado de 17,6 euros a 19,1 en 2022, último año con información disponible.

Pero los costes no suben en todos los niveles por igual. Mientras que los libros de la ESO se quedaron cerca de la media, con una subida del 3,5%, los de educación infantil escalaron más de un 8%. Si se comparan estos precios con los de hace una década, el coste medio de los textos de primaria y de la ESO se ha reducido ligeramente. Pero el de los de los libros destinados a alumnos 3 a 6 años ha crecido más de un 25%. Además, los materiales complementarios se han disparado, pasando de apenas 10,5 euros en 2013 a más de 14 en 2022.

Según el informe de OCU, uno de cada cuatro alumnos no gastará nada en libros de texto este año, pero los que sí lo están haciendo se quejan de la subida. "Muchos centros se apañaron con lo que tenían del curso anterior, pero los que no cambiaron [los libros] el año pasado están cambiando este año". Esta es la explicación que encuentran a la protesta de los padres desde la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnado (CEAPA). "Nos obligan a comprar libros de texto porque entienden que son fundamentales cuando nosotros entendemos que no", protesta su presidenta, María Capellán, en conversación con DatosRTVE.

Enfrente, el presidente de la Asociación de Editores de Libros y Material de Enseñanza, José Moyano, defiende que "nunca un libro educativo ha sido un producto inflacionario" y destaca que el sector ya está tomando medidas para ayudar a las familias. "Un proyecto editorial lleva de media un trabajo de dos años", justifica Moyano, que recuerda que la Ley de Educación actual prohíbe un cambio antes de cuatro años. "Los primeros interesados en mantener los proyectos editoriales, mínimo cuatro o cinco años, somos los editores, para que sean rentables", argumenta.

En cuanto a la excepcional subida de los textos de infantil y los complementarios, el representante de los editores aclara que ha habido un aumento de la demanda en los últimos años y explica que son materiales con características especiales: "No se está hablando de libros tradicionales", ya que "se adaptan [los contenidos] a las características psicológicas y evolutivas de los niños".