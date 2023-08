Para muchas familias con hijos, la ‘vuelta al cole’ es sinónimo de una ‘cuesta de septiembre’ que implica un desembolso importante al comienzo de cada curso. María José vive con su marido y sus dos hijos, pero es al pequeño, de 15 años, a quien tiene que comprarle todo lo necesario para empezar 4º de la ESO. "Muchas veces he cogido los libros de segunda mano, pero este año, como los han cambiado, tengo que comprarlos todos nuevos y me cuestan casi 400 euros", explica a RTVE.es, una cantidad a la que tendrá que añadir bolígrafos, cuadernos y el uniforme. En total, cree que se gastará unos 700 euros.

Aunque ya ha encargado los libros, está a la espera de saber si le conceden un cheque de 80 euros aprobado por la Junta de Extremadura. "No obstante, los pagaré en tres meses porque no me queda otra. Si no, no habría podido irme de vacaciones, y llevamos todo el año trabajando como para no irnos unos días", relata. El resto de material escolar lo comprará en alguna papelería con el fin de ahorrar unos euros.

Las familias se enfrentan este año a la 'vuelta al cole' "más cara de la historia", como señala a Efe el economista José Manuel Corrales. Gastarán de media casi 450 euros por cada hijo, un 14% más que el año pasado, según un estudio de Idealo, que apunta que más de 300 euros van destinados a los libros de texto. Los productos de papelería y el calzado deportivo también son otros gastos importantes.

Aparte de este material, si se añaden los dispositivos electrónicos, actividades extraescolares y el comedor, la cantidad puede llegar a casi 2.200 euros de media por cada hijo en todo el curso, como apunta la OCU. Por ello, muchos hogares buscan fórmulas para ahorrar en una ‘vuelta al cole’ marcada por la inflación, sobre todo, en productos de papel.

Apretarse el cinturón para pagar libros, ropa nueva y comedor Mercedes y Fernando viven en Badajoz y tienen dos hijos más pequeños, una niña de 3 años y un niño de 5 años. "La pequeña empieza su primer año de colegio y tengo que comprarle libros y material, pero también algo de ropa como camisetas, sudaderas, zapatillas…", explica ella, que ha aprovechado para hacerlo en las rebajas de verano. En casa se han gastado 200 euros en los libros de ambos hermanos y otros 200 euros en la ropa: "A ella le he comprado menos porque aprovecha la de sus primos, y eso ayuda un poco". Pero sus cuentas no terminan ahí, porque ambos trabajan y tienen que dejar a sus hijos en el comedor. "El año pasado, el comedor del niño nos costó 90 euros, y este año voy a apuntarlos a los dos, así que en principio pagaremos 180 euros", cuenta. No obstante, dice que el "alivio" es que no tendrán que pagarlo hasta enero de 2024, ya que la Junta de Extremadura se lo concede de forma gratuita hasta diciembre de este año. "Todo en general ha subido una barbaridad", se queja, "y lo he notado en la ropa, porque unas zapatillas que antes costaban 20 euros ahora han subido a 25". En esta situación, aunque los dos trabajan, no ingresan más de 2.000 euros cada mes y, por ello, intentarán ajustarse lo máximo a su presupuesto: "Veremos si nos dan alguna ayuda a los cuatro e intentaremos ahorrar para ir sacando dinero de alguna manera". En este escenario, la OCU da varios consejos para afrontar estos gastos, como revisar qué material se puede aprovechar de otros años, informarse sobre el préstamo gratuito de libros y comprarlo todo sin la presencia de los hijos para evitar gastos innecesarios. Libros de segunda mano y comprar solo el material necesario: consejos para la 'vuelta al cole' "más cara de la historia"

Aún más difícil para las familias monoparentales Las familias monoparentales lo tienen más difícil. Indira vive con su hija de 14 años en Vallecas y, hasta ahora, solo ha podido comprar una mochila y un estuche por internet porque era más barato. Asegura que los libros son la carga económica más importante y, por ello, busca alternativas: "He estado mirando (...) y voy a comprarlos de segunda mano porque nuevos cuestan 500 euros y eso no puedo pagarlo". De hecho, el año pasado ya hizo lo mismo y consiguió muchos por la mitad de su precio original, aunque reconoce que su hija comenzará este curso sin tener todos los que necesita: "Voy a comprar primero los más indispensables, como el de Matemáticas y el de Lengua, para que no se atrase mucho en el curso". Ya a lo largo de septiembre quiere completar la lista con uniformes y el resto de cuadernos. Indira vino a España desde Venezuela y mantiene a su hija ella sola, aunque es probable que su otro hijo mayor, ya independizado, la ayude con estos gastos escolares. Además, colabora con la despensa solidaria Somos San Diego, en su barrio, que le da una cesta con alimentos y productos básicos cada mes, lo que supone cierto alivio para su economía familiar. “"Que te quiten 121 euros de golpe te descontrola el mes, septiembre va a ser un poco pesado"“ Isabel también reconoce que la 'vuelta al cole' hace más difícil organizar sus cuentas y ya ha pagado 121 euros en los libros de su hijo de 5 años, que tienen que ser nuevos por la etapa escolar en la que se encuentra. "Que te quiten 121 euros de golpe te descontrola el mes, septiembre va a ser un poco pesado", reconoce. También tiene otro hijo más pequeño, de ocho meses, al que tendrá que apuntar a una guardería, lo que supone un gasto más. "Además, todavía me queda comprar el estuche, el pago del material que hay que hacer al colegio y las toallitas", explica. En su caso, tendrá que ajustar aún más los números porque cobra 500 euros por un trabajo a tiempo parcial en hostelería y vive con sus hijos en casa de sus padres, en Badajoz, porque no puede pagarse un alquiler. La inflación aprieta a los hogares de madres solteras: menos comida y más control en el número de lavadoras y duchas RUTH DRAKE