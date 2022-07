Juan Carlos ha dejado de comprar carne. Mercedes se recorre hasta seis supermercados para comparar los precios. María ha cambiado la hora a la que pone la lavadora para que le salga más barato. La subida del IPC y el encarecimiento de la energía, motivado por la guerra en Ucrania, están aplastando a muchas familias, que han tenido que cambiar su vida cotidiana. Según una encuesta de la OCU, el 75% de los consumidores ha modificado sus hábitos de consumo de energía, agua y movilidad.

Muchas personas se han visto obligadas a recortar gastos para ahorrar a final de mes. El 45% de la población bajó la calefacción el pasado invierno y ahora, en verano, muchos evitan poner el aire acondicionado o el ventilador para que no se dispare la factura de la luz. La inflación es, por tanto, un lastre diario para el bolsillo de los hogares y, en los peores casos, provoca que aplacen también gastos sanitarios como ir al dentista u a otros especialistas.

Ambas compran 'marcas blancas' o 'marca de distribuidor', una opción muy extendida de forma tradicional en España que se acentuó con la pandemia y, ahora, con la elevada inflación. Las familias buscan más ofertas y "ahora mismo, el consumidor es más sensible y está más atento a las promociones”, nos asegura Aurelio del Pino, presidente de la Asociación de Cadenas Españolas de Supermercados.

Precisamente de esto se queja Mercedes, que señala que en estos meses los alimentos básicos subían hasta seis céntimos de un día para otro y en el mismo establecimiento. Ella es desempleada de larga duración y ahora dedica más tiempo a buscar la opción más económica: “ Antes iba solo a dos supermercados y ahora me recorro hasta seis . Si tengo que andar más para encontrar el mismo producto 50 céntimos más barato, lo hago”.

Una de las primeras consecuencias de la escalada de precios se ve a diario en el supermercado. “Piensas más detenidamente cómo hacer la compra”, nos cuenta María. Ella es profesora, vive con su pareja y planifican un menú para toda la semana. Sin embargo, nos cuenta que con la subida de precios compran menos cantidad de pescado y fruta: "Alguna semana no hemos comprado fresas por si a la siguiente bajaban de precio”.

"Hemos dejado de comprar carne y comemos pasta y huevos"

Sin embargo, hay familias que ya tenían dificultades económicas y ahora, con la subida de precios, han dejado de comer ciertos alimentos. “Hemos dejado de comprar carne y comemos pasta y huevos, aunque también han subido mucho. Ya no sabes ni por dónde tirar”, nos cuenta Juan Carlos.

Él ya arrastraba una situación complicada, con un desahucio y facturas de la luz sin pagar. Ahora cobra una pensión de incapacidad de 526 euros y, aunque ha encontrado trabajo e ingresa en total 1.300 euros, no es suficiente para pagar el alquiler, la luz y mantener a nueve personas, tres de ellos niños, en un piso de dos habitaciones.

En su caso, la inflación le dificulta garantizar una correcta alimentación de todos y “no puedes comprar todos los días unos yogures y comida para los niños”, señala. Además, él apenas puede masticar porque tiene una prótesis dental rota y no tiene dinero para cambiársela.

Le denegaron el Ingreso Mínimo Vital y va a solicitar la ayuda de 200 euros para poder afrontar otra dificultad, la factura eléctrica. “Me parece una barbaridad pagar 150 euros de luz”, explica, y está preocupado porque no sabe cuánto se incrementará el recibo este mes. No obstante, no tienen pensado apagar el único ventilador de agua con el que cuentan para poder dormir este verano.