La vuelta al cole 2022 podría ser la más cara de los últimos años. La inflación no solo ha afectado al precio de los carburantes, sino también al de los libros de texto, uniformes y cuadernos. "Ha subido absolutamente todo", asegura Marimar Sánchez, madre de familia numerosa: "Ahora unas botas valen hasta 10 euros más que el año pasado". Un motivo más por el que no le parece descabellado el gasto medio por niño de unos 400 euros al que apuntan diversas encuestas. "Cada hijo es como una hipoteca, lo digo siempre", bromea.

Aún es pronto para conocer datos concretos y el gasto por alumno varía según la comunidad autónoma, las ayudas o las becas que estas ofrezcan y el propio colegio o instituto, recuerda la presidenta de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnado (Ceapa), María Capellán. Sin embargo, también ella augura que probablemente gran parte de las familias afronten facturas superiores a las del año pasado.

Ante el incremento de los precios, los padres hacen malabares como pueden. Muchos optan por comprar los útiles y la ropa de segunda mano, como recomienda la propia Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), y otros tantos hace tiempo que ya comenzaron a recortar en las actividades extraescolares, el comedor, las vacaciones o las salidas de ocio. Algunos, incluso, se han mudado a zonas con centros escolares más económicos.

Sin embargo, recuerda el portavoz de la OCU, Enrique García, el regreso a las aulas no implica solo gastar en uniformes, libros, bolígrafos y cuadernillos, sino que abarca muchos más costes. "Pueden ser desde las actividades extraescolares , necesarias para muchas personas para la conciliación laboral, hasta el comedor , el transporte , las cuotas del colegio concertado o privado y las del AMPA", sugiere. Por eso, dice, es probable que la mayoría de los padres empiecen a apretarse el cinturón en septiembre, si no han comenzado ya. "Sin duda, podemos decir con seguridad que será la vuelta al cole más cara", prevé.

Pero la subida más considerable parece haberse dado este 2022, cuando las familias pagarán 405,07 euros de media, lo que supone un incremento de un 4,7% respecto al caño anterior (386,76 euros). Una cifra que el análisis del portal Idealo aumenta hasta los 425,01 euros, siendo esta un 8% mayor que la del curso pasado. No obstante, el gasto difiere según el territorio. Mientras que la Comunidad Valenciana (459,58 euros) , Navarra (443,66 euros) y Cataluña (436,43 euros) son las más caras, Extremadura (378,16 euros), Castilla-La Mancha (382,69 euros) y Castilla y León (382,76 euros) tienen las cifras más bajas.

Recortar en ocio, vender el coche e incluso mudarse para afrontar la inflación

Marimar Sánchez tiene tres hijos, es secretaria de la asociación de familias numerosas de Coslada (Madrid) y, como los de muchas madres, su cinturón ya tiene varios agujeros. La última de las decisiones que tomado ha sido cambiar a dos de sus hijos, de 8 y 10 años, a un colegio público desde un centro concertado. "Ha subido muchísimo el precio y ya no podríamos hacernos cargo de lo que nos pedían", pues, aparte de los libros de texto, la escuela requería en ciertos niveles educativos una tableta digital. "No podemos hacer eso con tres niños, ni aunque paguemos a plazos".

01.46 min Se prevé que sea la vuelta al cole más cara de los últimos años y, de media, las familias se gastarán 400 euros por hijo, casi un 5% más que el curso pasado.

Sánchez también ha optado por sacar a su hijo mayor del comedor, reducir el ocio y los días de vacaciones e incluso vender uno de los dos coches que tenían, pese a la incomodidad que esto puede suponer para una familia numerosa, reconoce. "El mayor puede ir al colegio en transporte público y así conseguimos ahorrarnos el enorme gasto de la gasolina", que el pasado junio superó por primera vez los dos euros el litro.

“Nos fuimos de Madrid y esa fue nuestra mejor medida de ahorro“

Por su parte, Mar Llorente se siente afortunada. Sus pequeños van a una escuela de infantil en la que no ha notado "una gran diferencia" de un año para otro: por cada uno, gasta alrededor de 300 euros entre material escolar, uniformes y otros útiles gestionados por el propio centro. No obstante, confiesa que ella también tomó un importante cambio de rumbo por el que hoy puede ver la vuelta al cole con más calma. "Nos fuimos de Madrid y esa fue nuestra mejor medida de ahorro", cuenta a RTVE.es, "lo que me costaba antes el colegio de uno solo es lo que pago ahora por el de los dos".

09.16 min Más cerca - Las familias monoparentales piden medidas de apoyo urgentes - Escuchar ahora

Pero para las familias más vulnerables, como las monoparentales, la inflación se ha unido al inconveniente de la difícil conciliación, agravando aún más el mes de septiembre. Según narra la presidenta de la Asociación de Madres Solteras por Elección, Miriam Tormo, la pandemia ha dejado madres sin empleo y a autónomas sin negocio. Ellas tienen todavía más complicado hacerse con el material escolar, pagar actividades extraescolares para poder conciliar o hacer frente al esencial gasto de la alimentación. Por eso, recurren a tiendas de segunda mano o al intercambio de útiles, consejos que también destaca la OCU.