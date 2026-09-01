Amazon es demandada por "manipular" su sistema de cobros a anunciantes para ganar más de 20.000 millones de dólares

Una coalición bipartita de 21 estados y la Comisión Federal de Comercio (FTC) han presentado este lunes una demanda contra Amazon por manipular en secreto y de forma sistemática el esquema que usa para fijar los precios de los anuncios en su sitio web.

"Basándose en numerosos documentos internos que describen sus 'recargos ocultos', es probable que el esquema de Amazon haya extraído ilegalmente más de 20.000 millones de dólares a sus clientes de publicidad, quienes desconocían la situación", señala la demanda, presentada ante un tribunal federal en Seattle, donde se encuentra la sede de la empresa.

La coalición de fiscales acusa a la compañía de extraer más de 20.000 millones de dólares de más de 1,2 millones de clientes, incluyendo pequeñas y medianas empresas. Se trata de anuncios patrocinados, que destacan productos en los resultados de búsqueda. Una empresa que quiere aparecer en Amazon paga para figurar en los primeros puestos de los resultados de búsqueda.

Estos casos representan solo una fracción de los 68.600 millones de dólares que la publicidad generó para Amazon en 2025, el tercer mayor vendedor de publicidad digital del mundo, después de Meta y Google.

¿Cómo se produjo la estafa? En un comunicado, la fiscal de Nueva York, Letitia James, señala que los precios de su publicidad se fijan mediante una subasta en la que los potenciales anunciantes presentan ofertas anónimas y se clasifican en función del importe y de la relevancia de la empresa. Una vez seleccionada la empresa ganadora, esta tendría que pagar solo "un centavo más que la siguiente oferta más alta". Sin embargo, la fiscal de Nueva York apunta, tras la investigación de la coalición, que la compañía comenzó a "manipular en secreto" los precios de la puja en 2018. "Amazon comenzó a manipular estas subastas presentando ofertas falsas de segundo lugar para cobrar a los anunciantes más de lo que deberían haber pagado", detalla la fiscal.

¿Afecta al precio de los productos? Entre otras cosas, la investigación de los fiscales revela aumentos de los precios en días de compras especiales como el Black Friday o el Prime Day, un evento anual de compras en línea creado por Amazon. En este sentido, la coalición alega que Amazon violó las leyes federales y estatales de protección al consumidor, incluyendo la Ley de la Comisión Federal de Comercio que prohíbe las prácticas comerciales desleales y engañosas, así como la publicidad falsa. "Es probable que el aumento de los precios de los anuncios haya provocado un aumento en los precios de los productos para los consumidores", asegura James.