De 20 a 400 vecinos: los pueblos de España desbordados en verano por las vacaciones y las fiestas

Carreteras atascadas, maletas apiladas en el maletero y pueblos que, de la noche a la mañana, experimentan una metamorfosis demográfica radical. El fin de semana del 15 de agosto no solo pone a prueba la red viaria española con 5,6 millones de desplazamientos previstos por la DGT, sino que también provoca que decenas de municipios rurales vivan su particular boom poblacional, multiplicando por diez, cien o hasta por mil sus cifras habituales de residentes censados.

Este fin de semana de vértigo, marcado por el tradicional cambio de quincena vacacional y el solapamiento de los trayectos de largo y corto recorrido, convierte a la España rural en el epicentro festivo del verano. El fenómeno se traduce en una inyección económica vital para la supervivencia del tejido local, pero también genera un reto logístico mayúsculo para los ayuntamientos más pequeños.

01.05 min España se convierte por un día en una gran verbena

El milagro estival: cuando los pueblos multiplican sus vecinos El fenómeno se repite de norte a sur de la península. Coincidiendo con San Roque y las grandes fiestas patronales de agosto, localidades casi despobladas o con censos modestos multiplican sus habitantes en cuestión de horas. Es el caso extremo de Fuentemizarra, un barrio de Campo de San Pedro en Segovia que pasa de apenas 20 habitantes censados a acoger a unas 400 personas durante las fiestas. Un crecimiento similar al de Castroserna de Arriba, perteneciente a Prádena, que pasa de 10 residentes habituales a cerca de 300 veraneantes. En Pedroso (La Rioja), sus 89 vecinos según el INE se transforman en más de 300 con el lanzamiento del cohete festivo, mientras que en Acebo (Sierra de Gata, Extremadura) sus poco más de 500 habitantes ven cómo se desborda el municipio gracias al retorno de antiguos vecinos procedentes de Madrid, País Vasco o Asturias y a los bañistas que buscan sus piscinas naturales. Otras localidades con mayor músculo demográfico experimentan picos igualmente masivos. Entre Arriondas y Ribadesella (Asturias), los vecinos habituales ceden el testigo temporal a más de 300.000 visitantes atraídos por el histórico Descenso Internacional del Sella y sus más de mil palistas. En Murcia, municipios como Fortuna, con 11.400 empadronados, y Blanca, con 6.880 vecinos, se disparan con ferias como la de los Sodales Íbero-Romanos o sus tradicionales encierros, recibiendo hasta 80.000 turistas estivales en busca de termas y tradiciones. Las fiestas patronales llenan de vida los pueblos andaluces durante el mes de agosto ADRIÁN HERRERO En Calatayud, la devoción a San Roque duplica literalmente la vida en las calles con miles de peñistas abarrotando las plazas y una ocupación hotelera que cuelga el cartel de completo. Dinámicas similares se viven en el norte con enclaves como Reocín o Selaya (Cantabria). El alcalde de este último municipio, Cándido Manuel Cobo, subraya que resulta raro ver a un vecino de la zona que no vuelva estos días a venerar a la Virgen de Valvanuz y a visitar el pueblo, ya que "es una tradición muy arraigada". En el mapa extremeño y turolense la dinámica es idéntica. Losar de la Vera (Cáceres), con unos 2.700 habitantes censados, ve cómo su población se dispara hasta multiplicarse por cinco o seis en las semanas centrales del verano. Por su parte, la pedanía turolense de Concud, con alrededor de 160 habitantes habituales, vive un giro idéntico en las calles. "En invierno el pueblo no está desierto, pero la población baja bastante. Cuando llega junio esto se abarrota y la gente se multiplica por cinco o seis", explica Aarón, vecino de Losar de la Vera. "A los que nos gusta ver gente se agradece esta vidilla, porque el invierno se hace un poco triste". Una sensación que comparten en otro punto de la Península: "Pasas de ver tu pueblo vacío a ver gente por las calles a cualquier hora del día. Se vive un ambiente muy diferente, ves a tus amigos del pueblo y haces planes con ellos", relata Iván desde Concud (Teruel).

El impacto positivo: oxígeno económico, reencuentros y vida para el mapa rural Para los alcaldes y pequeños comercios de la zona, este aluvión estival representa una tabla de salvación imprescindible. La hostelería, los alojamientos rurales, las panaderías y las tiendas de ultramarinos resuelven con estos días gran parte del balance económico de todo el año. Las barras gestionadas por las comisiones de fiestas, el consumo en las verbenas y la venta local registran picos de actividad inalcanzables en cualquier otro momento del calendario. El primer semestre deja otro récord turístico en España: casi 46,6 millones de visitas y un gasto de 63.800 millones CARMEN MORALES PUISEGUR Más allá del dinero, el fenómeno ejerce de motor para la cohesión emocional y el relevo generacional. Para los hijos y nietos de la emigración rural asentados en grandes ciudades, el mes de agosto supone el reencuentro indispensable con sus raíces. Las casas familiares que permanecen cerradas durante todo el invierno abren sus ventanas, se recuperan tradiciones y las silenciosas plazas se llenan de un ruido intergeneracional único. A esto se suma la puesta en valor del patrimonio cultural y etnológico, donde ferias históricas, bajadas fluviales o encierros logran una gran proyección mediática.