El primer semestre deja otro récord turístico en España: casi 46,6 millones de visitas y un gasto de 63.800 millones

Al sector turístico de nuestro país le siguen saliendo las cuentas y anotando cifras inéditas. Casi 46,6 millones de extranjeros recalaron en España durante los primeros seis meses, un 4,6% más que en el mismo periodo de 2025. Y ese mayor interés por nuestro país también se notó en el gasto que, en la primera mitad del año, alcanzó los 63.836 millones de euros, un 7% más que en ese periodo de 2025.

En junio, llegaron al país 9,7 millones de turistas internacionales (un 2,9% más que en el mismo mes de 2025) que desembolsaron 13.579 millones de euros, un 4% más. No obstante, hay un leve descenso respecto al mes pasado, en el que España recibió 10,3 millones de viajeros, que no ha afectado en lo económico: en mayo, los turistas gastaron 13.553 millones de euros, pero en junio fue de 13.579 millones, un leve aumento de un 0,19%.

Reino Unido, líder en visitas y en gasto El interés por nuestro país en Reino Unido se ha mantenido en estos seis meses, en los que los británicos han elegido España como su destino favorito: alrededor de 9,3 millones pasaron aquí unos días (un 4,34% más que en 2025) y dejaron tras de sí 10.847 millones de euros (un 3,33% más). En el mes de junio, también lideraron las visitas y el gasto: más de 2,8 millones viajeros fueron británicos y desembolsaron 2.803 millones. Le siguen Alemania -más de 5,6 millones durante la primera mitad de año, lo que supone un descenso del 1,07% y un gasto de casi 7.500 millones (+1,93%)- y Francia con otros 5,6 millones de viajeros (un 0,95% más que en 2025) que desembolsaron 4.728 millones de euros (-0,05%). España bate récords con 26,6 millones de turistas internacionales hasta abril que gastaron 36.700 millones

Cataluña, la más visitada en estos seis meses Para muchos de quienes han decidido pasar unos días en nuestro país, Cataluña ha sido el destino favorito durante la primera mitad de año: la comunidad autónoma atrajo a más de 9,5 millones de personas, un 3,45% más que en 2025. Le sigue Canarias, con casi 7,8 millones de visitas (-0,56%) y Andalucía, con 7,3 millones (+7,8%). No obstante, el gasto acumulado lo lidera Canarias -11.853 millones de euros, un 0,02% más respecto al mismo periodo de 2025- y le sigue Cataluña, con 11.811 millones, un 11,68% más. Los turistas han gastado al día, de media, 1.371 euros durante su estancia. Quienes han optado por Canarias han realizado un mayor desembolso de media, 1.520 euros (+0,58%), en estos primeros seis meses. Le sigue Andalucía, con un gasto medio diario de 1,334 euros, lo que supone un leve descenso del 0,97%.

Baleares, el destino favorito en junio Las Islas Baleares, no obstante, son la comunidad autónoma que más interés suscita entre aquellos que quieren pasar unos días de descanso en junio en nuestro país: casi 2,3 millones de viajeros han elegido el archipiélago, un 0,57% más que en junio de 2025. En el último mes, le siguen Cataluña con poco más de 2 millones de personas (+1,42%) y Andalucía, con 1,5 millones (+7,38%). Las compras de turistas mantienen a flote el comercio textil en España, un sector que mueve más de 11.000 millones de euros