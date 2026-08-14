Las fiestas patronales llenan de vida los pueblos andaluces durante el mes de agosto

Agosto es sinónimo de fiestas patronales. Los pueblos abandonan durante unos días la rutina del resto del año y ven sus calles llenas de vida. Son muchos los que, lejos de disfrutar sus vacaciones en la playa o viajando por España o el mundo, deciden regresar a su localidad de origen para reunirse con los suyos.

Multitud de localidades andaluzas están viviendo su semana grande. RTVE se desplaza a dos de ellas (Zuheros, en Córdoba, y La Guardia, en Jaén) para vivir de primera mano cómo cambia su realidad con la llegada de las fiestas patronales.

Los pueblos multiplican su población Los pueblos andaluces sufren una especie de 'invasión' con la entrada del mes de agosto. Cientos de vecinos que en su día tuvieron que emigrar (o que ya nacieron fuera) regresan durante unos días o semanas a su localidad de origen. Este viaje de vuelta hace que la población de estos pueblos se multiplique exponencialmente. Juan Manuel Poyato, alcalde de Zuheros, explica a RTVE que la localidad prácticamente duplica el número de vecinos durante estas fechas, en las que se celebra la Feria de Agosto en honor a la Virgen de los Remedios. "Pasamos de unos seiscientos habitantes a unos mil", reconoce Poyato. Similar tesitura se vive en La Guardia de Jaén, que durante el invierno cuenta con algo más de cinco mil vecinos. Esta cantidad incrementa notablemente durante el mes de agosto. Prueba de ello es que en su tradicional comida popular por las fiestas en honor a la Divina Pastora se reúnen cerca de mil personas. Luisa es una de las muchas personas que emigraron del pueblo, pero que regresan siempre que se les presenta la posibilidad. "Cuando podemos venimos, porque nos encantan las fiestas del pueblo", reconoce. Antonio vive la misma situación y cuenta con orgullo lo que supone para él ver la localidad llena: "Cada vez viene más gente de fuera. Esto se pone estupendo, es una alegría que no tiene explicación". Tal es la masificación de estos pueblos, que realizar las actividades cotidianas resulta más difícil de lo normal. "O madrugas... o igual te quedas sin pan", cuenta entre risas Paqui, residente de La Guardia durante todo el año.