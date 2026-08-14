El Gobierno de Venezuela anuncia 131 excarcelaciones, dos días después de concluir el diálogo con la oposición

El Gobierno de Venezuela ha anunciado este viernes 131 excarcelaciones, dos días después de que culminara el primer ciclo del diálogo promovido por Estados Unidos entre el chavismo y la oposición.

Varias organizaciones no gubernamentales habían informado con anterioridad de la salida de las cárceles de decenas de presos políticos.

Según un comunicado compartido en X por el ministro de Comunicación, Miguel Ángel Pérez Pirela, las excarcelaciones "fueron acordadas por los tribunales de la república, a petición del Ministerio Público", luego de que el gubernamental Programa para la Paz y la Convivencia Democrática, creado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, solicitara una evaluación de los casos.

El programa "ratifica que continuará decididamente apoyando las iniciativas del Gobierno nacional y de la sociedad civil organizada orientadas a favorecer el reencuentro entre los venezolanos, el fortalecimiento del tejido social de la nación y la consolidación de la paz", agrega el texto.