EE.UU. impone aranceles de hasta el 100% en drones para "reducir la dependencia" de proveedores extranjeros

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha firmado este jueves una proclamación presidencial anunciando aranceles de hasta el 100% a las importaciones de drones y sus componentes, una industria dominada en la actualidad por China.

Según el documento publicado por la Casa Blanca, el mandatario justifica esta decisión alegando la necesidad de proteger la seguridad nacional de Estados Unidos. La mayoría de estos nuevos aranceles entrarán en vigor el 3 de septiembre y se impondrán incluso a países aliados.

El objetivo, según Donald Trump, es "fomentar la producción" de drones en Estados Unidos y "reducir la dependencia" de proveedores extranjeros. La empresa china DJI, fundada en 2006, ha acaparado más de dos tercios del mercado mundial de drones en los últimos años, según diversos estudios.

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