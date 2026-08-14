EE.UU. impone aranceles de hasta el 100% en drones para "reducir la dependencia" de proveedores extranjeros
- Entrarán en vigor el 3 de septiembre y afectarán incluso a países aliados
- La empresa china DJI ha acaparado más de dos tercios del mercado mundial de drones en los últimos años
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha firmado este jueves una proclamación presidencial anunciando aranceles de hasta el 100% a las importaciones de drones y sus componentes, una industria dominada en la actualidad por China.
Según el documento publicado por la Casa Blanca, el mandatario justifica esta decisión alegando la necesidad de proteger la seguridad nacional de Estados Unidos. La mayoría de estos nuevos aranceles entrarán en vigor el 3 de septiembre y se impondrán incluso a países aliados.
El objetivo, según Donald Trump, es "fomentar la producción" de drones en Estados Unidos y "reducir la dependencia" de proveedores extranjeros. La empresa china DJI, fundada en 2006, ha acaparado más de dos tercios del mercado mundial de drones en los últimos años, según diversos estudios.
¿Cómo serán los nuevos aranceles?
Se aplicará un arancel del 100% a los drones con un peso al despegue superior a 25 kilogramos, a aquellos equipados con cámaras térmicas, estaciones de acoplamiento y ciertos componentes. Para los drones más pequeños, el arancel será del 25%.
El valor del arancel será del 15% a los drones y componentes de la Unión Europea, Japón, Liechtenstein, Corea del Sur, Suiza y Taiwán, y habrá un arancel ad valorem del 10% a los drones del Reino Unido, ha añadido la Casa Blanca.
Trump ha hecho de los aranceles un pilar central de sus políticas exterior y comercial a pesar de los reveses legales y las críticas de algunos analistas.
En el texto de proclamación publicado por la Casa Blanca, el republicano señala que el secretario de Comercio, Howard Lutnick, ha investigado los efectos de las importaciones de sistemas de aeronaves no tripuladas o drones, descubriendo que "la penetración de las importaciones de productores extranjeros de UAS es sustancial y que Estados Unidos depende demasiado de fuentes extranjeras y de sus componentes", ha indicado Trump.
Además, Lutnick ha descubierto que los drones y los componentes de drones de ciertas entidades extranjeras "presentan riesgos para la seguridad".