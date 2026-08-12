La 'turra' del eclipse, Bonnie Tyler o las folclóricas: las anécdotas del eclipse solar de 2026

El eclipse solar ha dejado este miércoles infinidad de memes en las redes sociales, donde los internautas han dado rienda suelta a su creatividad e ingenio. Desde aquellos que han contado sus preparativos para asistir al evento del siglo envueltos en papel de aluminio, pasando por aquellos que bromeaban con la 'turra' que ha dado la gente con este fenómeno y quienes han optado por verlo, aunque han hablado de él y solo fuera para justificar su decisión.

Memes, muchos memes con "lo de eclipse" El humor se ha desatado en las redes y estas se han inundado de mensajes, fotos y vídeos de los usuarios que han bromeado con "lo del eclipse". "Madre mía, yo no sé si os habéis enterado pero hoy tenemos eclipse", decía un extremeño en un vídeo en Instagram. Dentro del género de los saturados por este fenómeno, hay un meme de una mujer en una película antigua, que al ritmo de la canción de Bonnie Tyler se acerca a un tocadiscos y rompe el disco, junto a la leyenda "Que sí, que hay eclipse, pesaos". Las gafas para el eclipse también han dado para muchas chanzas, como un montaje con fotografías de señoras llevando ese objeto y mirando al cielo, con mensajes como "Yo buscando mi pedido y por dónde va el repartidor", "Yo esperando a que la pasta carbonara esté lista", "Yo esperando la nómina" o "Yo buscando la poca dignidad que me queda", acompañado del tema 'Total eclipse of the Heart' para darle más épica. Hay otro usuario que se preparaba antes del eclipse envuelto en papel de aluminio ante un evento que califica como el acontecimiento más importante de su vida. España es país de folclóricas y ha quedado patente con una foto que se ha hecho viral en X, con la imagen de Rocío Jurado, Imperio Argentina y Nati Mistral, entre otros, en la presentación en 1992 del espectáculo 'Azabache' en la Expo de Sevilla, donde ellas aparecen con gafas de sol, lo que ha sido aprovechado para hacer memes sobre el eclipse. Nati Mistral, Imperio Argentina, Rocío Jurado, Gerardo Vera, Juanita Reina y María Vidal (i-d) en la presentación del espectáculo "Azabache" en 1992

No voy a ver el eclipse El eclipse ha generado el movimiento en las redes sociales de quienes han declarado que no tenían la más mínima intención de verlo por los más diversos motivos, dejando aparte a negacionistas y teorías conspiratorias. En las redes, ha habido internautas que han creado 'sketches", como el de una mujer que con una música tenebrosa se dedicaba a bajar las persianas de su casa, corría las cortinas, se tapaba los ojos con un antifaz y se cubría la cabeza con una manta y un cojín. Otros internautas han justificado en Instagram que no han querido verlo porque no deseaban jugarse ni la vista ni los ojos con este fenómeno. Un usuario ha explicado que ha tomado esa decisión por los varios modelos de gafas especiales que se han retirado y se ha quejado de "lo pesados" que han sido sus amigos en los últimos días para que fuera a ver el elipse. Retiran seis modelos de gafas para ver el eclipse por riesgo de lesiones oculares

La banda sonora del eclipse: 'Total eclipse of the Heart' El tema de 1983 de la galesa Bonnie Tyler 'Total eclipse of the Heart' ha sido sin duda la banda sonora del eclipse, que ha protagonizado numerosos vídeos en las redes sociales, hasta de la Policía Nacional, que ha emitido este miércoles varios consejos para seguir este fenómeno. Canciones para escuchar el eclipse: del corazón roto de Bonnie Tyler al fin del mundo con Iron Maiden Este tema, que llegó a ser número 1 en varios países, fue escrito por Jim Steinman, realmente no tiene nada que ver con un eclipse astronómico, sino que se emplea como metáfora para hablar del desamor en una balada que habla del vacío y la oscuridad que queda cuando uno tiene el corazón roto. Se da la circunstancia de que Bonnie Tyler falleció el pasado 8 de julio a los 75 años en Faro (Portugal), sin haber podido presenciar el furor que ha despertado su balada en las últimas semanas. ““