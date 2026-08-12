Un científico extremeño en el avión que persigue al eclipse para estudiarlo
- Carlos Javier Rodríguez participa en el sobrevuelo que va a seguir al eclipse total desde el aire
- Se encarga del estudio Corona, que investiga las reacciones emocionales que produce el fenómeno astronómico
El eclipse total que va a cruzar el norte de la Península Ibérica es una gran oportunidad para que los científicos estudien este fenómeno astronómico. Para evitar que las nubes puedan cubrirlo, un grupo de investigadores de eclipses, entre los que está el extremeño Carlos Javier Rodríguez, le propuso a una compañía aérea seguir la trayectoria del eclipse para estudiarlo. Van a verlo a 11.000 metros de altitud, por encima de las nubes, y a bordo del avión realizarán cuatro estudios científicos que permitan descubrir aspectos desconocidos del Sol y de los eclipses.
El avión partirá del aeropuerto Madrid-Barajas Adolfo Suárez para situarse cerca de Torrelavega. Una vez que estén en la franja de totalidad, la aeronave seguirá la trayectoria del eclipse para intentar capturarlo. Al estar en el cielo, podrán percibirlo durante algo más de tiempo que en la superficie. Si en Tierra durará algo en torno a un minuto y medio, allí lo podrán observar durante más de dos minutos. Todo depende de la pericia del piloto y de que no haya rachas de viento que puedan alterar su trayectoria.
Los estudios científicos que harán en el avión
La finalidad del viaje es realizar cuatro estudios científicos que ayuden a comprender la importancia de los eclipses. El primero recogerá imágenes de alta resolución de la corona solar, la zona que queda visible del Sol cuando la Luna se ponga por delante. Lo captarán gracias a un telescopio de última generación situado en una de las ventanillas del avión.
El segundo estudio profundizará en el entorno del Sol. Con cámaras de gran campo y de 360 grados aprovecharán la ventana que da el eclipse para fotografiar la zona más próxima al astro para intentar estudiar los planetas y estrellas. También captará a las Perseidas, es decir, la lluvia de estrellas que se está produciendo en esta época del año. El tercer reto será retransmitir en directo todo el eclipse desde el avión. Lo harán a través de internet por vía satélite.
¿El eclipse emociona más que la final del Mundial?
Carlos Javier Rodríguez, doctor en Ciencia de las Didácticas Experienciales, se encarga del proyecto Corona. Un estudio que pone el foco en las emociones que produce ver el eclipse. Para analizarlo, han preparado una encuesta con preguntas previas que miden las emociones que genera este evento. "Vamos a preguntar si el eclipse emociona más que el concierto de tu grupo de música favorito o que la final del Mundial", afirma Carlos Javier.
Esta encuesta está abierta a toda las personas que presencien el eclipse, que pueden participar de forma voluntaria en el estudio. Para ello, tienen que meterse en la web de Corona, activar la ubicación para confirmar desde qué punto va a ver el fenómeno astronómico y responder a algunas cuestiones. Durante el momento del eclipse, no va a haber ninguna interrupción y una vez que finalice, la aplicación volverá a realizar a algunas preguntas sobre las sensaciones vividas.
En las siguientes 48 horas, el equipo analizará las respuestas y comparará si coinciden las emociones de los espectadores que han visto en el eclipse en tierra con lo que han sentido el grupo de personas que lo ha estado siguiendo desde el avión.