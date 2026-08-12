Un científico extremeño en el avión que persigue al eclipse para estudiarlo

El eclipse total que va a cruzar el norte de la Península Ibérica es una gran oportunidad para que los científicos estudien este fenómeno astronómico. Para evitar que las nubes puedan cubrirlo, un grupo de investigadores de eclipses, entre los que está el extremeño Carlos Javier Rodríguez, le propuso a una compañía aérea seguir la trayectoria del eclipse para estudiarlo. Van a verlo a 11.000 metros de altitud, por encima de las nubes, y a bordo del avión realizarán cuatro estudios científicos que permitan descubrir aspectos desconocidos del Sol y de los eclipses.

El avión partirá del aeropuerto Madrid-Barajas Adolfo Suárez para situarse cerca de Torrelavega. Una vez que estén en la franja de totalidad, la aeronave seguirá la trayectoria del eclipse para intentar capturarlo. Al estar en el cielo, podrán percibirlo durante algo más de tiempo que en la superficie. Si en Tierra durará algo en torno a un minuto y medio, allí lo podrán observar durante más de dos minutos. Todo depende de la pericia del piloto y de que no haya rachas de viento que puedan alterar su trayectoria.

Los estudios científicos que harán en el avión La finalidad del viaje es realizar cuatro estudios científicos que ayuden a comprender la importancia de los eclipses. El primero recogerá imágenes de alta resolución de la corona solar, la zona que queda visible del Sol cuando la Luna se ponga por delante. Lo captarán gracias a un telescopio de última generación situado en una de las ventanillas del avión. El segundo estudio profundizará en el entorno del Sol. Con cámaras de gran campo y de 360 grados aprovecharán la ventana que da el eclipse para fotografiar la zona más próxima al astro para intentar estudiar los planetas y estrellas. También captará a las Perseidas, es decir, la lluvia de estrellas que se está produciendo en esta época del año. El tercer reto será retransmitir en directo todo el eclipse desde el avión. Lo harán a través de internet por vía satélite.