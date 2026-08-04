Consumo multa con 320.000 euros a un promotor de festivales por prácticas abusivas

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha sancionado con 320.000 euros a una empresa promotora de festivales de música, cuyo nombre no ha sido revelado, que organiza eventos en varias comunidades autónomas, por prácticas abusivas que vulneran el derecho de los consumidores.

En concreto, Consumo ha detectado cuatro infracciones graves por cláusulas que se consideran irregulares. En primer lugar, el promotor prohibía expresamente acceder al recinto del festival con comida y bebida del exterior, reservándose además el derecho de registrar a los asistentes.

Además, la organización impedía a los asistentes la posibilidad de salir de las instalaciones y obligaba a pagar una cantidad adicional, suplementaria al precio de la entrada, a quienes quisieran volver a acceder durante la celebración del evento.

También se limitaba a los usuarios el derecho a la devolución del dinero sobrante de las pulseras cashless, implantadas como medio de pago en la mayoría de los festivales para comprar comida y bebida sin utilizar efectivo. Los organizadores imponían un plazo limitado para solicitar el reembolso y cobraban un importe extra en concepto de gastos de gestión por devolver el dinero no gastado. Además, no reintegraban las cantidades sobrantes si el importe era inferior a los dos euros.

Por último, la empresa promotora imponía unos gastos de gestión en la venta de entradas mediante un recargo que no se correspondía con el servicio efectivamente prestado.

Además de la multa de 320.000 euros, la empresa está obligada a rectificar y de eliminar las cláusulas consideradas abusivas.

Con esta sanción, el Ministerio de Consumo cierra un expediente abierto tras una denuncia presentada por Facua-Consumidores en Acción.