Festivales de música 2026: entre el boicot al Viña Rock, el décimo Mad Cool y el pinchazo (o no) de la burbuja

Llega el verano y vuelve un año más la temporada de festivales (con sus 'festiguales', como dicen las sarcásticas lenguas), que ya ha empezado realmente, de hecho, y que este 2026 tiene alguna particularidad que merece la pena analizar. Los puntos calientes serían el Viña Rock, el supuesto pinchazo de la burbuja de festivales y el aniversario de un capitán general en la sala, el Mad Cool, de Madrid, que cumple diez años.

Como suele, el pistoletazo de salida festivalero a nivel 'macro' tuvo lugar con el Warm Festival murciano y el Viña Rock, en el primer fin de semana de mayo, y que este año en este segundo caso tuvo un morbo sin igual. En 2025, El Salto publicó que el fondo proisraelí KKR había adquirido una empresa llamada Superstruct Entertainment, que organizaba, entre otros, el Sónar, el Resurrection Fest, el Monegros… y el Viña Rock, que, por así decirlo, es la Meca del pañuelo palestino, del rock de izquierdas, etc.

Y este 2026, tras varios cambios en su cartel debido al boicot que ha sufrido, el resultado se ha notado. Ha pasado de 240.000 asistentes en la anterior edición, de ser el tercer festival con más espectadores de España, a tener 100.000 en una caída sin precedentes en uno de los macroeventos canónicos de la música en España. Y, sin embargo, quizá no hay que entrar en valoraciones porque: ¿no se podría decir a la vez que han salvado la papeleta? Por allí estuvieron los Sex Pistols (sin Johnny Rotten) o Mägo de Oz como cabezas de cartel.

"La han salvado y esa era la intención: superar la edición de 2026 como fuese, con menos público y bandas que ni siquiera encajan con el carácter del Viña Rock para pasar página y celebrar una edición 25 por todo lo alto. Lo pasado, evidentemente, no está pasado. Es cierto que el Viña Rock ahora se ha desligado de KKR, pero hay muchos otros festivales que siguen y no han tiritado lo más mínimo. La conclusión es que la presión popular puede ser muy efectiva en el caso del Viña Rock, pero solo en ese caso", analiza Nando Cruz, periodista musical desde finales de los 80 y profundo conocedor del sector de los festivales.

Y añade: "Intuyo que en el Viña Rock muchos de los grupos que en su día firmaron un documento diciendo que no querían tocar seguirán sin tocar, pero quizá otros sí que lo hagan, y va a quedar como una mancha en el expediente del festival. Pero no sé si les va a afectar demasiado de cara al futuro. Entiendo que cambiarán de línea, no será un festival tan politizado y punk y acabará dando cabida a otro tipo de bandas e irá desdibujándose. Pero son únicamente especulaciones".

El promotor del festival, Juan Carlos Gutiérrez, en declaraciones recogidas por EFE, valoró al término así la edición: «Se ha conseguido que el festival abra sus puertas, que funcionase en un tiempo récord», que reconoció que 100.000 asistentes es una cifra menor a la de otros años. También aseveró que el festival «ha superado tres crisis y esta ha sido la cuarta, una más». Y en 2027, el 30 aniversario, nada menos. Veremos si han superado, finalmente, esta cuarta crisis.

¿Pinchazo de la burbuja? Aparte de esto, hace pocos días conocimos, a través de distintos medios pero adelantado por ‘El Mundo’, que el Reggaeton Beach Festival cancelaba sus siete festivales por falta de viabilidad. Entre los artistas que habían sido confirmados para los conciertos de este año estaban Anuel AA, Myke Towers, Omar Courtz o Clarent. Este golpe para los aficionados llegaba unos días después de la cancelación de los festivales Solaris Nerja y Oh See!, que se unen a una lista en la que ya figuraban Fortaleza Sound, Big Sound Torrevieja, Arbo Rock, Wild Festival y otros eventos que no lograron salir debido a diferentes causas: dificultades económicas, falta de respaldo o una insuficiente venta de entradas en un contexto de quizá demasiada oferta y encarecimiento de costes. "Es complicado hacer un diagnóstico general porque se tiende a englobar eventos tremendamente diferentes en todos los aspectos dentro de la etiqueta 'festival'", analizan desde el Primavera Sound a preguntas de RTVE. "Creo que la burbuja aún no ha explotado, pero parece evidente que sigue hinchándose peligrosamente. Las cancelaciones de este año se están produciendo en festivales de todo tipo, grandes y pequeños, públicos y privados, de rock y reguetón, lo cual indica que hay un problema de fondo. O mejor dicho, dos: el incremento del coste de la vida y el incremento de los costes de producción, que en realidad son lo mismo", detalla Nacho Serrano, veterano periodista musical de ABC que ha estado cubriendo de cerca estas cancelaciones... y que recuerda que solo estamos a junio. "En septiembre sabremos si me estoy equivocando, pero en cualquier caso la pregunta sobre la redimensión me parece muy acertada y clave en este asunto. Un festival tan exitoso como Tsunami Xixón ha optado por parar y no celebrar su edición en este convulso año para ‘estudiar nuevos formatos’, una decisión tomada en enero y que, a la vista de lo que está ocurriendo, fue un aviso a navegantes que nadie escuchó", agrega Serrano al debate. "Me cuesta hablar de pinchazo de momento, aunque se hayan cancelado ya 40 festivales este año. Es llamativo, pero no sabemos si son 1.100 o 1.300, no hay un censo fiable. ¿Qué pueden ser, un 3%? No sé si el futuro es la redimensión; para mí el futuro es que haya suficientes espacios musicales donde disfrutar la música durante todo el año. Hablo de salas, bares y un ecosistema robusto en toda la geografía. Que haya mil festivales no es signo de buena salud si va parejo a la desaparición de los espacios de música que teníamos concebidos hasta ahora”, opina Cruz, autor de dos libros clave sobre el tema: ‘Macrofestivales: el agujero negro de la música’ y ‘Microfestivales y otros escenarios posibles’.