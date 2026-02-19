El festival Viñarock se desvincula del fondo israelí KKR tras las cancelaciones de grupos

El festival de música Viñarock se desvincula del fondo KKR, con intereses en Israel. A raíz de la masacre de Palestina, muchas bandas de música habían protestado por estos nexos y, cancelado sus actuaciones en la cita de Villarrobledo (Albacete). En consecuencia, parte del público reclamaba la devolución del coste de las entradas.

Según ha podido saber RNE, la marca musical tiene nuevo dueño: lo ha comprado una empresa independiente vinculada al certamen.

La organización mantiene las fechas, del 30 de abril al 2 de mayo. Todavía no se conoce el cartel de esta edición.

En mayo del año pasado, El Salto publicó que KKR había comprado por 1.300 millones de euros la compañía Superstruct Entertainment, propietaria de un muchos de los festivales más importantes de música de España: Sónar, Arenal Sound, Resurrection, Monegros, Madrid Salvaje, I Love Reggaeton, entre otros.

Y, también, el FIB, el Festival de música de Benicasim. En la edición de 2025, cancelaron su presencia: Residente, Judeline, Samantha Hudson, La Élite, Califato, Jimena Amarillo y Mushkaa. Los artistas denunciaron en ese momento que la empresa financia a compañías militares israelíes.

El rapero puertoriqueño Residente se sumó al boicot cuando investigó el asunto: “El trasfondo financiero de estos festivales me impide participar, ni siquiera por un segundo, en nada relacionado con esta tragedia”. Por su parte, Judeline afirmó que estaba "en contra del genocidio y a favor de los derechos de Palestina hoy y siempre”.