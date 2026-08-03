El petróleo cae con fuerza ante la nueva posibilidad de acuerdo entre Estados Unidos e Irán

Los vaivenes en el precio de la energía ante la incertidumbre por la guerra en Oriente Medio siguen en agosto. El precio del barril de brent para entrega en octubre se hunde un 6% este lunes para colocarse en el entorno de los 83 dólares el barril, ante el renovado optimismo acerca de un posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán.

Todo en un contexto marcado por la alta volatilidad a la que se está enfrentando un crudo que el pasado viernes terminó la semana con subidas superiores al 1% que le llevaron a rebasar los 90 dólares por barril.

Sin embargo, la situación ha cambiado drásticamente en el arranque de la semana después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, haya asegurado que las conversaciones con Irán se reanudarán este lunes, al afirmar que canceló un "ataque masivo" inminente con vistas a llegar a un acuerdo que ponga fin al conflicto.

Trump ha hecho estas declaraciones a bordo del avión presidencial en su viaje a El Cairo (Egipto). Desde el Air Force One ha recalcado a los periodistas que Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Catar le pidieron "cancelar" su ataque debido a que creen que se puede alcanzar un acuerdo con Irán. "Estábamos preparados, pero los aliados pidieron que se cancelara. La razón por la que lo pidieron es porque creen que se puede alcanzar un acuerdo sobre (el estrecho de) Ormuz", ha asegurado Trump.

El presidente estadounidense también ha dicho que Irán también le pidió parar el ataque, que calificó como "el más grande desde la Segunda Guerra Mundial".

Trump ha asegurado que, tras hablar con Arabia Saudí, el país considera que el acuerdo "es inminente en relación con el estrecho de Ormuz y, en última instancia, con la desnuclearización de Irán".

Asimismo, el brent cae después de que domingo, la alianza OPEP+, liderada por Arabia Saudí y Rusia, haya decidido mantener por sexto mes consecutivo su estrategia de elevar la oferta de petróleo, poniendo desde septiembre 188.000 barriles más en el mercado, un aumento limitado por la actual dificultad de mover el crudo debido a la guerra en Oriente