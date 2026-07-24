Bruselas acusa a TikTok de incumplir la ley al exponer a los menores a "ciberacoso y comportamiento depredador"

La privacidad de millones de adolescentes en TikTok podría estar en riesgo mientras navegan. Es la conclusión preliminar de la Comisión Europea tras una investigación realizada al amparo de la Ley de Servicios Digitales (DSA), que cuestiona seriamente las medidas de privacidad y seguridad aplicadas por la plataforma a los usuarios menores de edad.

TikTok permite que muchos adolescentes mantengan sus perfiles públicos, lo que deja sus publicaciones al alcance de cualquier persona, incluso de usuarios que ni siquiera tienen cuenta en la red social. Además, los contenidos compartidos por jóvenes de entre 16 y 17 años pueden ser impulsados por el algoritmo y difundidos a través de la sección 'Para ti' ('For your feed'), multiplicando su visibilidad ante los desconocidos.

La Comisión Europea advierte de que esta exposición masiva incrementa significativamente los riesgos para los menores, desde situaciones de ciberacoso y contacto no deseado hasta posibles intentos de manipulación o captación por parte de adultos. También alerta de que la huella digital que dejan estos adolescentes puede permanecer accesible durante años, condicionando su reputación y su vida adulta.

A juicio del Ejecutivo comunitario, las salvaguardas de privacidad implementadas por TikTok están lejos de cumplir los niveles de protección exigidos por la Ley de Servicios Digitales, la normativa europea creada para obligar a las grandes plataformas tecnológicas a garantizar entornos más seguros, especialmente para los menores.

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Perfiles privados, pero todavía expuestos La investigación de la Comisión Europea también pone el foco en las cuentas supuestamente privadas de los menores. Aunque los contenidos quedan restringidos, los perfiles de los menores siguen siendo localizables a través de listas de seguidores y seguidos, mientras que sus fotografías de perfil continúan siendo visibles para cualquier usuario, aunque no tenga cuenta en TikTok. Según las autoridades comunitarias, estas lagunas de privacidad siguen exponiendo a niños y adolescentes a riesgos innecesarios y no cumplen los elevados estándares de protección que exige la normativa europea para las plataformas accesibles a menores. Por ello, la Comisión considera que TikTok debería endurecer de forma drástica la configuración predeterminada de menores para que, por defecto, su contenido solo pueda ser visto por usuarios previamente aceptados por ellos dentro de la plataforma. Asimismo, plantea que los vídeos publicados por menores dejen de ser impulsados automáticamente por el algoritmo hacia audiencias masivas. El objetivo es claro: reducir al máximo la exposición de millones de menores y evitar que su actividad digital quede al alcance de desconocidos. 02.03 min TikTok: foco para los pedófilos

Virkkunen: "La protección debe ser la opción por defecto" La vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea para la Soberanía Tecnológica, Seguridad y Democracia, Henna Virkkunen, ha defendido que la seguridad de los menores debe estar integrada desde el diseño de las plataformas digitales. "Los menores merecen una experiencia segura desde el momento en que entran en línea. La Ley de Servicios Digitales exige que las plataformas incorporen protecciones para los menores en el diseño de sus servicios y les exige que rindan cuentas cuando no lo hacen". Virkkunen ha subrayado además que la protección de la infancia no puede depender de decisiones individuales de configuración: "Un alto nivel de protección no debe ser una opción de participación; debería ser el valor predeterminado. Esta es nuestra responsabilidad para con las generaciones actuales y futuras de niños europeos", ha sentenciado. Bruselas concluye que TikTok vulnera las normas comunitarias por su diseño tóxico y adictivo