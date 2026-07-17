'Chat Control': la UE recupera una norma que investiga la pornografía infantil, pero no en mensajes cifrados
- El Parlamento Europeo excluye explícitamente de este reglamento los chats cifrados de extremo a extremo
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El Parlamento Europeo ha votado a favor de recuperar el reglamento conocido como 'Chat Control 1.0', que permite a las redes sociales analizar mensajes no cifrados para detectar y eliminar contenidos de abuso sexual infantil. Esta decisión de la Eurocámara ha llevado a algunos internautas a preguntarse si las redes van a acceder a mensajes y datos privados. En VerificaRTVE te explicamos en qué situación se encuentra este reglamento europeo y por qué su actual redacción impide que las tecnológicas accedan a chats de WhatsApp, Telegram o Signal.
"A partir de ahora, Meta, Google y Microsoft pueden leer tus mensajes sin cifrar. Sin orden judicial. Sin que hayas hecho nada. Hasta 2028", leemos en un mensaje de X del 9 de julio compartido más de 2.000 veces. Otras publicaciones en esta red ponen ejemplos de comunicaciones privadas o datos personales que denuncian que serán revisados por las plataformas o instituciones europeas por esta normativa.
El Parlamento Europeo apoya recuperar el reglamento aplicado hasta abril
Lo que se ha debatido este mes de julio en el Parlamento Europeo no es una ley nueva, es un régimen transitorio que existe desde 2021 y que permite a las plataformas "detectar y retirar de manera voluntaria el material de abuso sexual de menores en sus plataformas". Sus detractores lo llaman 'Chat Control 1.0', para diferenciarlo del plan más estricto, 'Chat Control 2.0', un reglamento permanente que obligaría a retirar los contenidos de abuso sexual y que todavía no se ha aprobado.
Este reglamento temporal entró en vigor en 2021, fue prorrogado en 2024 y decayó el 3 de abril de 2026. Ahora los dos órganos colegisladores, el Consejo de la UE y el Parlamento Europeo, tratan de recuperar esta normativa para que vuelva a tener efecto y esté en vigor hasta 2028. La Eurocámara ya lo ha aprobado pero no ha entrado en vigor porque ahora debe tramitarlo el Consejo, que puede modificarlo.
El escaneo de mensajes no afecta a WhatsApp, Telegram y Signal
El Consejo adoptó su posición el 2 de julio de 2026 y solo una semana después la Eurocámara ha dado luz verde al texto, aunque con cambios en la redacción. Los eurodiputados han incluido una enmienda que excluye explícitamente de toda la normativa "las comunicaciones interpersonales a las que se aplique, se haya aplicado o se vaya a aplicar el cifrado de extremo a extremo".
El presidente de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia e Interior, el eurodiputado español del PP Javier Zarzalejos, asegura por correo electrónico a VerificaRTVE que el reglamento anterior tampoco permitía "detectar las comunicadores cifradas". "No sólo no se permitía", señala Zarzalejos "sino que las propias empresas nos han reiterado en numerosas ocasiones que una vez que un contenido se ha cifrado de extremo a extremo ni ellas mismas pueden acceder a esos contenidos".
El reglamento anterior mencionaba la exención de investigación de los mensajes cifrados de extremo a extremo en un considerando del texto legal: "Ninguna disposición del presente Reglamento debe interpretarse en el sentido de que prohíbe o debilita el cifrado de extremo a extremo". Sin embargo, según Javier Zarzalejos, "para varios grupos políticos" esta mención no era "suficiente garantía y decidieron introducirlo en el articulado". Por ello, ahora la Eurocámara ha enmendado los artículos 1 y 3 para indicar que las comunicaciones cifradas quedan fuera del reglamento.
El abogado experto en derecho digital Borja Adsuara también aclara que "nunca se han investigado las conversaciones cifradas", tampoco con el reglamento anterior, y que las tecnológicas "no investigan los chats" porque es una línea roja que varios expertos se negaron a traspasar. "Lo que han hecho es extender la anterior regulación", caducada desde abril, apunta.
¿Qué plataformas utilizan el cifrado de extremo a extremo?
El cifrado de extremo a extremo es un mecanismo de seguridad que utilizan plataformas de mensajería como WhatsApp, Telegram y Signal. También está presente, por ejemplo, en los mensajes de Facebook Messenger y en los mensajes privados de la red social X. Hemos consultado a la empresa tecnológica Meta y nos confirma que los mensajes de esta aplicación "y las conversaciones individuales de Facebook Messenger están cifradas de extremo a extremo, lo que significa que no estarían incluidos según la enmienda". Plataformas como Instagram o TikTok no disponen de esta tecnología en sus mensajes directos.
Por otra parte, Meta nos remite a la carta conjunta que firmó con Google, Microsoft y Snapchat el 4 de abril, cuando decayó el reglamento 'Chat Control 1.0'. "Europa corre el riesgo de dejar a los niños menos protegidos frente a los daños más abominables", dice la misiva, que sostiene que durante estos años varias compañías tecnológicas "han tomado acciones voluntarias para detectar y eliminar material de abuso sexual infantil".
¿Cómo se investigan los contenidos de abuso sexual infantil?
El texto que tramitan las instituciones europeas es muy similar al aprobado en 2021 y que ha dejado de estar en vigor en abril de 2026. Menciona que algunas compañías ya utilizan "de forma voluntaria tecnologías" que detectan el abuso sexual de menores y se refieren en concreto al hashing (pág. 7). El proceso consiste en encontrar coincidencias entre "una imagen o un vídeo y una firma digital única (hash)" almacenada en una base de datos. Pero el Reglamento también dice que un "seguimiento y análisis general e indiscriminado" de las comunicaciones es "una injerencia en el derecho a la confidencialidad" (pág. 8).
Entre las condiciones para escanear los contenidos, se especifica que solo se pueden "detectar patrones que apunten a posibles abusos sexuales de menores en línea" (pág. 25), pero, si escanean el texto, no se permite "deducir el contenido de las comunicaciones". También se prohíbe que aquel material que no forme parte de material de abusos "se remita sin confirmación humana previa a las autoridades policiales" (pág. 27).
Se necesitaba una mayoría absoluta para tumbar la decisión del Consejo
En redes sociales detectamos mensajes que cuestionan que el Parlamento Europeo diera luz verde a este plan a pesar de que 314 eurodiputados votaron en contra y "solo" 276 a favor. "La vigilancia masiva gana, Luego, los mismos burócratas recorren el mundo dando lecciones a todos sobre la democracia", leemos en un mensaje de X en inglés. Votaron más diputados en contra del reglamento que a favor, pero no llegaron a la mayoría absoluta necesaria.
La votación en segunda lectura requiere una mayoría absoluta de 360 eurodiputados para tumbar la decisión del Consejo de la UE porque así lo marca el procedimiento legislativo. El rechazo a esta norma no logró la mayoría absoluta. Se quedó en 314 votos en primera votación. Después de la introducción de las enmiendas, los eurodiputados cambiaron su posición: hubo 276 votos a favor de tumbar el texto y 286 eurodiputados votaron para que continuara su tramitación.
Este reglamento actualizado "será ahora remitido al Consejo, que tiene tres meses para aprobar o rechazar las enmiendas". En caso de que el Consejo no apruebe estos cambios, que excluyen explícitamente el cifrado de extremo a extremo, la Eurocámara y el Consejo tendrán que iniciar un proceso de conciliación para acordar la redacción definitiva.
¿En qué fase se encuentra 'Chat Control 2.0'?
Paralelamente a este plan transitorio, las instituciones trabajan en una propuesta de regulación permanente, conocida popularmente como 'Chat Control 2.0', un marco legal a largo plazo del que ya te hemos hablado en VerificaRTVE.
Se presentó el 11 de mayo de 2022, pero los veintisiete no adoptaron una posición común hasta el 26 de noviembre de 2025. Ocurrió durante la presidencia danesa del Consejo de la UE. Ahora la Comisión, el Parlamento y el Consejo negocian esa propuesta, en cuyo plan inicial las plataformas deberían detectar y retirar los contenidos de abuso sexual infantil de manera obligatoria. También exigen a las tecnológicas que adopten medidas para minimizar el riesgo de que en sus servicios se difunda este tipo de contenido.
"La mayor parte del Reglamento ha sido provisionalmente acordado", dice Javier Zarzalejos. Ese acuerdo inicial, según este mismo eurodiputado, también excluye las comunicaciones cifradas de extremo a extremo. La propuesta contempla la creación de un Centro de la UE para la protección de los menores contra el abuso sexual infantil. Cuando las empresas tecnológicas reciban "una orden de detección (y solo en ese caso)", explica el eurodiputado, "podrán descargar determinadas tecnologías" y usar los indicadores (o hashes) que les facilitaría este Centro de la UE. "Esas órdenes de detección solo pueden ser dictadas por parte de una autoridad judicial u otra autoridad administrativa independiente de un estado miembro", puntualiza Zarzalejos.