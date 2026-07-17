'Chat Control': la UE recupera una norma que investiga la pornografía infantil, pero no en mensajes cifrados

El Parlamento Europeo ha votado a favor de recuperar el reglamento conocido como 'Chat Control 1.0', que permite a las redes sociales analizar mensajes no cifrados para detectar y eliminar contenidos de abuso sexual infantil. Esta decisión de la Eurocámara ha llevado a algunos internautas a preguntarse si las redes van a acceder a mensajes y datos privados. En VerificaRTVE te explicamos en qué situación se encuentra este reglamento europeo y por qué su actual redacción impide que las tecnológicas accedan a chats de WhatsApp, Telegram o Signal.

"A partir de ahora, Meta, Google y Microsoft pueden leer tus mensajes sin cifrar. Sin orden judicial. Sin que hayas hecho nada. Hasta 2028", leemos en un mensaje de X del 9 de julio compartido más de 2.000 veces. Otras publicaciones en esta red ponen ejemplos de comunicaciones privadas o datos personales que denuncian que serán revisados por las plataformas o instituciones europeas por esta normativa.