La UNESCO declara Patrimonio en Peligro a la ciudad libanesa de Tiro tras los daños causados por los bombardeos israelís
- Ubicada al sur del país, ha quedado en ruinas tras la ofensiva de Israel en la zona
- Los bombardeos han afectado a los elementos arqueológicos de la urbe, fundada en el 2.750 a.C.
La UNESCO ha incluido este miércoles a la ciudad libanesa de Tiro en la lista de Patrimonio Mundial en Peligro a raíz de los daños causados por la ofensiva israelí. Ubicada en el sur del país, a unos 80 kilómetros de Beirut, la urbe ha quedado en ruinas tras los repetidos bombardeos perpetrados por Israel. El organismo de la ONU ha indicado que la ofensiva, iniciada el pasado 28 de febrero, ha causado un "impacto directo" en la ciudad y sus inmediaciones, donde el Estado hebreo también emitió órdenes de evacuación contra su población.
"Se han registrado y confirmado repercusiones directas de este conflicto en el inmueble y sus alrededores", afirma un informe sobre la protección del patrimonio cultural que valora el estado de la ciudad. Los bombardeos, señala, han dañado elementos arqueológicos como "columnas antiguas, capiteles y paneles de mosaico" y, aunque aún no se ha determinado el alcance total, confirma que las estructuras arqueológicas han sufrido daños que "requieren una evaluación exhaustiva sobre el terreno tan pronto como sea posible acceder a ellas de forma segura".
A principios de marzo, la UNESCO advirtió de que la ciudad —que forma parte de la Lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO y que antes era una de las más turísticas del país— había sufrido daños y que el organismo había proporcionado apoyo a las autoridades locales para proteger los bienes con intervenciones de emergencia. En total, hay 53 "propiedades" en la Lista de Patrimonio Mundial en peligro, afectadas por conflictos armados, desastres naturales, la contaminación, la caza furtiva, la urbanización descontrolada o el turismo masivo.
Fundada en 2.750 a.C, Tiro es una de las urbes más antiguas del mundo y acoge dos importantes sitios arqueológicos con restos romanos, entre ellos la necrópolis de Al Bass, que alberga un arco romano del triunfo del siglo II y un hipódromo considerado como uno de los más grandes del imperio. Además, como recoge la UNESCO fue la gran ciudad fenicia que fundó prósperas colonias como Cádiz y Cartago, y que, según la leyenda, acogió el descubrimiento del pigmento púrpura.
Insta a las partes a evitar "nuevos daños"
En las conclusiones del informe, la UNESCO insta "a todas las partes implicadas en las hostilidades" a abstenerse de cualquier acción que pueda causar "nuevos daños" y a que cumplan las obligaciones que les incumben en virtud del Derecho internacional. Asimismo, solicita al Líbano que invite a una misión conjunta" del Centro del Patrimonio Mundial y el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS) "tan pronto como la situación sobre el terreno lo permita", para evaluar el estado de conservación y elaborar "un programa de medidas correctivas".
Por último, solicita al Líbano que presente un informe actualizado sobre el estado de conservación antes del 1 de febrero de 2027 para volver a examinar la situación. La decisión se ha adoptado durante la 48ª sesión del Comité del Patrimonio Mundial en Busan, Corea del Sur.
La Lista del Patrimonio Mundial en Peligro tiene como objetivo "informar a la comunidad internacional" sobre las condiciones que amenazan a bienes incluidos en su Lista del Patrimonio Mundial y "fomentar la adopción de medidas correctivas". Incluir a una zona o bien en esta lista permite al Comité del Patrimonio Mundial asignar inmediatamente asistencia de emergencia con cargo al Fondo del Patrimonio Mundial de la UNESCO e implica el establecimiento de una zona de protección ampliada en virtud de la Convención de la UNESCO para la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural de 1972.
Los ataques continúan pese al alto el fuego
El lunes Washington anunció que comenzaba la implementación de las primeras "zonas piloto" —de las que Israel debe retirarse para facilitar la entrada de las fuerzas libanesas— que conducirán a la retirada gradual de las tropas israelíes del sur del país en las localidades de Froun, Srifa y Zawtar al Gharbiya. Mientras tanto, pese a la tregua vigente, el Ejército israelí ha continuado sus bombardeos sobre distintas zonas y el presidente del Líbano, Joseph Aoun, intentó presionar a Washington en una reunión con el presidente estadounidense, Donald Trump, en la Casa Blanca.
Ese día, el líder estadounidense reconoció que Líbano ha sido "maltratado durante mucho tiempo" y manifestó su intención de ayudarle "mucho". Según datos del Ministerio libanés de Sanidad, desde el pasado marzo han muerto más de 4.300 personas en ataques perpetrados por Israel, que ese mes lanzó una invasión terrestre contra presuntos objetivos del grupo chií Hizbulá, aliado de Irán, con quien inició una guerra el pasado febrero.
El Ejército del Líbano también anunció el lunes que continúa desplegando sus unidades en varias localidades del sur del país y que se preparaba para extender su presencia una vez se complete la retirada de las tropas israelíes para implementar las "zonas piloto". El mando militar informó de que sus unidades ya habían desplegado misione en las localidades de Froun, en el distrito de Bint Jbeil, y Srifa, en el de Tiro. El acuerdo en vigor permite que Israel no se retire del territorio ocupado mientras exista una "amenaza", es decir, el grupo terrorista Hizbulá.