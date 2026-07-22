La Unesco declara Patrimonio en Peligro a la ciudad libanesa de Tiro tras los daños causados por los bombardeos israelís

La UNESCO ha incluido este miércoles a la ciudad libanesa de Tiro en la lista de Patrimonio Mundial en Peligro a raíz de los daños causados por la ofensiva israelí. Ubicada en el sur del país, a unos 80 kilómetros de Beirut, la urbe ha quedado en ruinas tras los repetidos bombardeos perpetrados por Israel. El organismo de la ONU ha indicado que la ofensiva, iniciada el pasado 28 de febrero, ha causado un "impacto directo" en la ciudad y sus inmediaciones, donde el Estado hebreo también emitió órdenes de evacuación contra su población.

"Se han registrado y confirmado repercusiones directas de este conflicto en el inmueble y sus alrededores", afirma un informe sobre la protección del patrimonio cultural que valora el estado de la ciudad. Los bombardeos, señala, han dañado elementos arqueológicos como "columnas antiguas, capiteles y paneles de mosaico" y, aunque aún no se ha determinado el alcance total, confirma que las estructuras arqueológicas han sufrido daños que "requieren una evaluación exhaustiva sobre el terreno tan pronto como sea posible acceder a ellas de forma segura".

01.32 min Así ha quedado la ciudad libanesa de Tiro, vaciada de sus antiguos habitantes tras los bombardeos de Israel

A principios de marzo, la UNESCO advirtió de que la ciudad —que forma parte de la Lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO y que antes era una de las más turísticas del país— había sufrido daños y que el organismo había proporcionado apoyo a las autoridades locales para proteger los bienes con intervenciones de emergencia. En total, hay 53 "propiedades" en la Lista de Patrimonio Mundial en peligro, afectadas por conflictos armados, desastres naturales, la contaminación, la caza furtiva, la urbanización descontrolada o el turismo masivo.

Fundada en 2.750 a.C, Tiro es una de las urbes más antiguas del mundo y acoge dos importantes sitios arqueológicos con restos romanos, entre ellos la necrópolis de Al Bass, que alberga un arco romano del triunfo del siglo II y un hipódromo considerado como uno de los más grandes del imperio. Además, como recoge la UNESCO fue la gran ciudad fenicia que fundó prósperas colonias como Cádiz y Cartago, y que, según la leyenda, acogió el descubrimiento del pigmento púrpura.

Insta a las partes a evitar "nuevos daños" En las conclusiones del informe, la UNESCO insta "a todas las partes implicadas en las hostilidades" a abstenerse de cualquier acción que pueda causar "nuevos daños" y a que cumplan las obligaciones que les incumben en virtud del Derecho internacional. Asimismo, solicita al Líbano que invite a una misión conjunta" del Centro del Patrimonio Mundial y el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS) "tan pronto como la situación sobre el terreno lo permita", para evaluar el estado de conservación y elaborar "un programa de medidas correctivas". Por último, solicita al Líbano que presente un informe actualizado sobre el estado de conservación antes del 1 de febrero de 2027 para volver a examinar la situación. La decisión se ha adoptado durante la 48ª sesión del Comité del Patrimonio Mundial en Busan, Corea del Sur. La Lista del Patrimonio Mundial en Peligro tiene como objetivo "informar a la comunidad internacional" sobre las condiciones que amenazan a bienes incluidos en su Lista del Patrimonio Mundial y "fomentar la adopción de medidas correctivas". Incluir a una zona o bien en esta lista permite al Comité del Patrimonio Mundial asignar inmediatamente asistencia de emergencia con cargo al Fondo del Patrimonio Mundial de la UNESCO e implica el establecimiento de una zona de protección ampliada en virtud de la Convención de la UNESCO para la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural de 1972. ““