El Ejército del Líbano se despliega en las "zonas piloto" del sur mientras espera la retirada de tropas israelíes

El Ejército del Líbano ha anunciado este lunes que continúa desplegando sus unidades en varias localidades del sur del país y que se prepara para extender su presencia a la localidad de Zawtar al Gharbiya, una vez se complete la retirada de las tropas israelíes para implementar las denominadas "zonas piloto".

En un comunicado, el mando militar ha informado que sus unidades siguen llevando a cabo sus misiones en las localidades de Froun, en el distrito de Bint Jbeil, y Srifa, en el de Tiro. En paralelo, mantiene la coordinación con el Grupo Especial de Coordinación Militar para el Líbano (MCG4L) con vistas a iniciar el despliegue en Zawtar al Gharbiya, en la gobernación de Nabatieh, una vez que las fuerzas israelíes se retiren de esa localidad.

El Ejército libanés ha instado a los ciudadanos a no dirigirse por el momento a Zawtar al Gharbiya y a respetar las instrucciones de las unidades militares desplegadas con el fin de preservar su seguridad.