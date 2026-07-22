La cesta de la compra veraniega es la más cara del año: el calor, el sol y el tiempo libre empujan el gasto al alza

La cesta de la compra veraniega es la más cara del año y el motivo reside en los tres principales rasgos de la estación de las vacaciones por excelencia: sol, calor y más tiempo libre.

Las cremas de protección solar (caras y menos demandadas en invierno), las bebidas refrescantes, los helados, la cerveza y el agua, entre otros productos, suben el ticket medio un 6% comparado con otras estaciones del año, según recoge la plataforma de reembolso y datos de consumidores Gelt.

"Vas a la playa con amigos y te llevas cositas para picar. Tienes más planes con amigos, que invitas o te invitan a su casa y llevas algo...", ejemplifica Ana, que no duda que sus compras en el supermercado son más costosas estas semanas.

De acuerdo con el estudio, en cada visita al supermercado durante el verano se gasta de media 28,88 euros, frente al ticket promedio de 27,23 euros durante el resto del año. Esto, recordamos, es una media y, por lo tanto, nivela los días de grandes y pequeños desembolsos.

Más aperitivos y postres Y el mayor gasto no se debe solo a la inflación, que anota un 2,3% en lo que va de año. Cuatro categorías de productos explican el repunte estival, aunque podrían resumirse en dos momentos del día: el aperitivo y el postre. En primer lugar, las bebidas refrescantes se incluyen en el 17,6% de las cestas de la compra en verano frente al 13,1% del resto. Los helados más que duplican su presencia, hasta el 7,6%, mientras que la cerveza y el agua suman más de dos puntos y se encuentran en torno en el 10% de los carritos. El consumo depende asimismo del género de los consumidores. La cerveza se encuentra más a menudo en el carrito de los hombres que en el de las mujeres (10,9% frente a 9,6%), pero son ellas las que compran más helados (8% frente al 7%). Por edad, quienes han nacido entre 1958 y 1980, es decir, la generación del baby boom y la X, son quienes más gastan en cerveza. Se encuentra entre el 10% y el 11% de sus tickets, por delante de los Z, nacidos entre el 1997 y 2012, que la incluyen en el 7,7% de las compras. Los millenials como Ana se inclinan por el agua (11,8%) y los helados (8,3%).

Protección solar y cremas, más presentes en verano "Compro más cosas para el pelo porque está todo el día a remojo. También crema del sol y repelente de mosquitos, pero es suficiente [comprar] una o dos para todo el verano", apunta Eugenia sobre el cambio en sus hábitos de consumo. El análisis de Gelt lo traduce en cifras: la crema de protección solar, que cuesta de media 10,10 euros, es el producto más caro de la cesta estival y empuja al alza el desembolso total. Pero es cierto que no suele ser necesario adquirir más de una unidad cada verano, lo que explica que la presencia en la cesta de la compra sea del 0,8%, una proporción baja, pero aun así cuatro veces superior al resto del año. Otras cremas, aftersun y productos para el cuidado del cabello tras el sol, que cuestan de media 4,57 euros, aumentan su presencia al 2,9% en verano, cuatro décimas más que la media de otoño, primavera e invierno.