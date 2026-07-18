Nuevas exhumaciones e identificaciones y 269 nuevas fosas en el Mapa: la memoria democrática sigue su camino

El 12 de noviembre de 2025, RTVE Noticias publicó el primer mapa audiovisual de las fosas de la Guerra Civil y el franquismo en toda España, que permite geolocalizar y descubrir las más de 6.000 fosas que existen o han existido en nuestro país, y recuperar la memoria de sus víctimas. El proyecto, elaborado en colaboración con la Secretaría de Estado de Memora Democrática, ha sido posible por el excepcional archivo de RTVE, con vídeos y audios de las fosas exhumadas en los últimos 25 años; el trabajo de la red de centros territoriales de RTVE y la colaboración de familiares, asociaciones y profesionales (arqueólogos, antropólogos forenses e historiadores).

Desde entonces, la redacción de RTVE Noticias y el equipo de DatosRTVE han continuado con la actualización, tanto de los datos que están detrás de la información del mapa, como de sus contenidos audiovisuales. Esta última actualización añade 269 nuevos puntos que localizan lugares de enterramiento irregular, con lo que el Mapa ya recoge un total de 6.306 fosas. También hay 126 contenidos adicionales, entre ellos 39 videos y 76 fotografías.

Algunos de los contenidos tienen un especial interés histórico o periodístico, como las fotografías de la exhumación de la fosa de la Cruz Blanca en Jimena de la Frontera en 1980, una de las "exhumaciones tempranas" llevadas a cabo por familiares al comienzo de la democracia, cedidas por la Casa de La Memoria La Sauceda. O los vídeos grabados con dron de diversas exhumaciones (Orduña, Artaiz, Larrasoaña, Parasimón o Lemoa, entre otras) y cedidos por Ángel Rodríguez Larrarte.

Además, DatosRTVE ha incorporado al proyecto un nuevo contenido: una guía para buscar a víctimas de la Guerra Civil y el franquismo, con acceso a recursos, censos y mapas.

Nuevas exhumaciones En estos meses, los arqueólogos han recuperado los restos de más víctimas de la Guerra Civil y el franquismo. Por ejemplo en La Bisbal de Montsant (Tarragona) se han desenterrado los cuerpos de 50 militares republicanos. Murieron durante la Batalla del Ebro en 1938 en el hospital de campaña republicano de la Cova de Santa Llúcia. Un anillo con un sello de la UGT o botones de camisa fueron algunos de los objetivos encontrados. 01.35 min Transcripción completa En Cataluña se han excavado unas 140 fosas comunes ubicadas en diversos escenarios de combate, especialmente de la Batalla del Ebro. La última excavación se ha realizado en la Bisbal de Montsant y se ha exhumado a unos cincuenta combatientes de la Guerra Civil. Un anillo con un sello de la UGT o botones en una camisa son algunos de los objetos personales que se han encontrado junto a los cuerpos de 50 militares de la Guerra Civil. Estaban en una tumba del cementerio de La Bisbal de Montsant, en Tarragona. Murieron durante la Batalla del Ebro en 1938 en el hospital de campaña republicano de la Cova de Santa Llúcia. A pesar de estar uno encima del otro, podemos distinguir bien los esqueletos porque están articulados y tienen una conexión anatómica estricta. Los cuerpos se han encontrado alineados con el espacio que los separa y esto demuestra, según los investigadores, que fueron enterrados cuidadosamente, un hecho inusual en ese contexto. Algunos presentaban heridas de guerra y otros aparecieron amputados. Las personas que murieron en este hospital y que fueron enterradas aquí, resultaron heridas en la zona de Ascó, Flix y Gandesa. Separamos anatómicamente, es decir, todo el brazo derecho con una bolsa junto con la mano. Los trabajos de excavación han durado ocho meses y se han visto complicados por las fuertes lluvias invernales. Todo se hizo manualmente porque había tumbas en la parte superior de la fosa. Ahora identificarán a las víctimas para que regresen con sus familias. ¿Qué hacemos? Lo cruzamos con el ADN que tenemos de familias que han donado su ADN para buscar a sus familiares. Con el objetivo de restaurar la dignidad de los cuerpos y reducir el dolor de quienes hasta ahora los han estado buscando. Exhumación de 50 cuerpos de soldados republicanos en la fosa de La Bisbal de Montsant (Tarragona) En la fosa de La Lloba, en Castrillón, se han recuperado al menos 40 cuerpos de víctimas republicanas, asesinadas en noviembre de 1937. Estuvieron presas en la Quinta de Pedregal, una cárcel donde eran torturadas por los sublevados, que utilizaron trincheras (50 centímetros de ancho y un metro y medio de profundidad) para deshacerse de los cuerpos. "A mi abuelo lo fueron a buscar a su casa, lo llevaron a Pedregal, y saben que salió mal, casi muerto, pero no sabemos nada más de él, se cree que estará aquí y la esperanza nunca se pierde", contaba a TVE Mercedes Iglesias. Carmen González, también buscaba a un familiar. "Si hubiera un huesín, para llevarlo a la tumba de mi madre, sería lo más grande", decía. Los trabajos en La Lloba aún continúan. Encuentran diez cuerpos más de víctimas republicanas de la Quinta de Pedregal en la fosa de La Lloba Pedro Díaz Comes En el cementerio de Beas (Huelva), el arqueólogo Jesús Román dirige las excavaciones que de momento han permitido localizar a 40 víctimas. "El grado de incidencia de muerte violenta en todos los estamos encontrando, con impactos de proyectiles. En la fosa 5 inclusive nos encontamos las vainas dentro de la fosa, lo que quiere decir que seguramente fueron rematados o asesinados en las proximidades o en la propia fosa", ha declarado Román a RTVE. 03.01 min Exhumación de fosas en el cementerio de Beas, Huelva En el cementerio de Castuera (Badajoz), la Sociedad de Ciencias Aranzadi ha localizado los restos óseos de trece personas que podrían corresponder a víctimas de la represión franquista. Y en Son Servera (Mallorca), el Govern inició la primera actuación de excavaciones en la isla del V Plan de Fosas.

Identificaciones de las hermanas Ferrer al primero en Pico Reja También se ha avanzado en la identificación de algunas de las víctimas exhumadas en anteriores campañas. Es el caso de dos de las hermanas Ferrer, enterradas en la fosa de la Caridad en O Franco (Asturias). Se trataba de tres hermanas, hijas del presidente del Sindicato de las Artes Gráficas de Luarca, Manuel Ferrer. Al comenzar la guerra, el padre logró huir, pero ellas fueron detenidas por los falangistas, vejadas, violadas y finalmente fusiladas. Los cuerpos identificados pertenecerían a Luz y a Mercedes. Se cree que Maura, la hermana pequeña, habría huido de aquella tragedia. Junto a ellas, también se ha identificado a Ramón Cuesta Blanco, Lorenzo Solís y Francisco Pena. Identificadas cinco de las seis víctimas del franquismo exhumadas de la fosa de La Caridad Pedro Díaz Comes El de las hermanas Ferrer es un ejemplo de la represión de las mujeres republicanas durante la Guerra Civil y después. Otro ejemplo es el de las 12 mujeres de la localidad de Cella (Teruel) . Eran vecinas del cercano municipio de Cella, ejecutadas el 16 de septiembre de 1936 tras una redada llevada a cabo en el pueblo por falangistas. Como muchos de los hombres pudieron huir, se llevaron a las mujeres. Los cuerpos de seis de ellas fueron identificados en una de las fosas de Albarracín (Teruel). Los familiares se quejan de que el ayuntamiento de Cella no les ceda un nicho para volver a enterrarlas juntas, esta vez con dignidad. Esta son solo algunas de las identificaciones de los últimos meses. Otra ha sido la de José León Trejo, un profesor y exconcejal de la Andalucía republicana, que fue fusilado en 1936. Se trata de la primera identificación positiva de una víctima de Pico Reja, una de las mayores fosas de España, donde entre 2019 y 2023,y se recuperaron los restos de 1.786 represaliados por los sublevados. 01.16 min Primer identificado de la Fosa Común Pico Reja, la más grande de la Guerra Civil También volvieron a casa, 90 años después, las dos víctimas de Mesegar de Tajo (Toledo): Agustín-Felipe Labrado Bolonio y Timoteo Higuera. Tras un proceso de investigación e identificación, que comenzó en el año 2022, los restos fueron entregados a sus familias el pasado 17 de febrero. 90 años en una fosa de Toledo: una investigación devuelve a Timoteo y Agustín a sus familias María Martín En Minas de Riotinto (Huelva), la nieta del cabo de la Guardia Civil, Luis Ortega Godoy, fusilado en 1936 por las tropas franquistas, recibió en nombre de la familia los restos de su abuelo. En León, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) homenajeó a cuatro víctimas identificadas en la fosa de Mansilla de Mulas. Estuvieron presos en el Hostal de San Marcos, que hoy es Parador Nacional. 01.24 min "Los cuatro de Mansilla" vuelven con sus familias en el Parador donde estuvieron presos También en León, pero en Ponferrada, en la fosa del antiguo cementerio del Carmen se exhumaron los restos que han sido identificados como los del mítico guerrillero antifranquista Manuel Girón Bazán. En Cantabria se entregaron a sus familiares los restos de los soldados republicanos Cecilio Romaña, Alejandro Miquelarena y Luis Portillo, fusilados en 1937 y recuperados en 2025 en la fosa del cementerio de Mirones. En Pontevedra, se pudo identificar a los dos jóvenes enterrados junto a la iglesia de San Vicente de Soutelo. Eran Antonio Delmiro Domínguez González y Manuel Fernández Diz, dos vecinos de Tui. 02.12 min Transcripción completa Es la entrega de restos de dos chicos de Tui. Estaban en una fosa junto a la iglesia de Soutelo, en Salceda, Pontevedra. Fueron paseados y asesinados por el ejército sublevado en septiembre de 1936. Su localización fue gracias a la consulta de muchos datos. Una parte de ellos estaban en el registro civil, con nombre y apellidos, y otra parte estaban en un libro de la iglesia. El sacerdote tenía muchísima más información. Y con todo eso planteamos la hipótesis histórica de que aquí estaban. Lo que no sabíamos es en qué lugar del atrio estaban. Ahí es donde tuvimos que recurrir a la documentación oral. . Gachi viene de Argentina. Es sobrina nieta de Manuel Fernández uno de los asesinados. Estuve buscando datos mucho tiempo, hasta hasta acá al pueblo para ver de dónde eran mis raíces. Y en un primer momento busqué en el buscador el apellido Fernández Diz y me apareció Manuel Fernández Diz, fusilado por el franquismo. Era jornalero y era de Tui Randufe Ajorneta, que es lo mismo que dice la partida de nacimiento de mi abuelo. El anáisis genético fue clave en la identificación. El ADN en los huesos funcionó perfectamente. Fue un poco más laborioso la investigación histórica de localizar algunas familias. Tengo dos hermanos varones. El ADN se hizo en Buenos Aires y dio positivo. Es la primera vez que la exhumación es dirigida por un fiscal de Memoria Democrática. Un proceso que continúa abierto. Tenemos ahora que seguir ampliando la zona para encontrar a los otros cinco. Los familiares destacan el valor que para ellos tienen esta recuperación. Soy feliz, porque sé que tengo las cenizas de mi tío. Es una recuperación para la familia y de alguna manera un poco de justicia, no? Retoman la excavación en la fosa de Soutelo para buscar los restos de cinco jóvenes asesinados en la Guerra Civil En Euskadi, el Gobierno vasco entregó a sus familiares los restos de Cosme Ayala Yoldi y Manuel Hernáez Ruidíaz, dos milicianos enterrados en Amorebieta-Etxano. Mientrsa en otra fosa del País Vasco, la de Orduña, Gogora-Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos ha identificado hasta el momento ya los restos de 31 personas (más información aquí).