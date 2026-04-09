Identificadas cinco de las seis víctimas del franquismo exhumadas de la fosa de La Caridad

Cinco de las seis víctimas del franquismo exhumadas en la fosa común del cementerio de La Caridad, en el concejo de El Franco, han sido identificadas tras practicarse los análisis genéticos. Los cuerpos serán entregados a las familias en el mes de mayo. Entre ellos, se han podido identificar los cuerpos de dos de las hermanas Ferrer, hijas del presidente del Sindicato de las Artes Gráficas de Luarca, Manuel Ferrer.

Al comenzar la guerra, el padre logró huir, pero ellas fueron detenidas por los falangistas. Fueron violadas, vejadas y finalmente fusiladas. Se cree que Maura, la hermana pequeña, habría huido de aquella tragedia. Los cuerpos identificados pertenecerían a Luz y a Mercedes. Junto a ellas, también se ha identificado a Ramón Cuesta Blanco, Lorenzo Solís y Francisco Pena, víctimas de la represión franquista en los primeros meses de la Guerra Civil.

Los familiares de las víctimas se han mostrado “eternamente agradecidos por el trabajo desarrollado” por el Gobierno del Principado y la Universidad de Oviedo y celebran que se haya podido “cerrar el círculo”.

02.02 min Identificados cinco de los seis cuerpos encontrados en la fosa de La Caridad

Por su parte, el consejero de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, ha declarado que los análisis antropológicos y genéticos han permitido identificar con certeza a cinco de los cuerpos encontrados en la fosa, “alcanzando un índice de efectividad del 83%, muy superior a la media habitual en este tipo de procesos que ronda el 10%”.

La directora general de Memoria Democrática, Begoña Collado, ha añadido que la investigación se ha ido ampliando gracias a la colaboración de familiares y a la recopilación de testimonios, lo que ha permitido “avanzar en la identificación de personas desaparecidas en el mismo periodo”.