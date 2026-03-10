El Parlament tumba la Ley de Memoria Democrática de Baleares con el voto de Vox y el PP

El Parlament de las Islas Baleares ha derogado este martes la Ley de Memoria Democrática. Esta propuesta de Vox ha contado con el apoyo del PP y la oposición de todos los partidos de izquierda de la Cámara legislativa.

De este modo, Vox ha logrado uno de sus principales objetivos políticos de esta legislatura con el respaldo de los populares, que en abril de 2018 apoyaron parcialmente esta ley impulsada por el ejecutivo socialista de Francina Armengol. La formación de Santiago Abascal reclamó esta medida a cambio de su voto favorable a los presupuestos de 2025.

En su defensa de la derogación, el diputado de Vox Sergio Rodríguez ha repasado una lista de personas asesinadas antes y durante la Guerra Civil por el bando republicano, a quienes se dedicaron calles que fueron renombradas a raíz de las leyes de la memoria y que "no tuvieron nada que ver" con el golpe de Estado de Franco de 1936.

“La derogación es un acto muy grave en democracia y es muy doloroso: se derogan derechos humanos“

El debate parlamentario ha sido seguido en el salón de los Pasos Perdidos por miembros de la asociación Memòria de Mallorca. Su presidenta, Maria Antònia Oliver, ha afirmado que la anulación de esta ley es “un acto muy grave en democracia y es muy doloroso: se derogan derechos humanos”.

También ha cargado duramente contra la medida Francina Armengol. La expresidenta balear y actual presidenta del Congreso de los Diputados acusa a la presidenta balear, Marga Prohens, de no tener palabra y de ceder a la ultraderecha.