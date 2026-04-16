Encuentran diez cuerpos más de víctimas republicanas de la Quinta de Pedregal en la fosa de La Lloba

Avance significativo en las excavaciones que se están llevando a cabo en la fosa de La Lloba, en Castrillón. Son 16 los cuerpos encontrados en las trincheras hasta la fecha, después de hallar los restos de diez personas más en el último mes. Pertenecían a víctimas republicanas, que fueron asesinadas en noviembre de 1937. Estuvieron presas en la Quinta de Pedregal, una cárcel donde eran torturadas por el bando nacional.

Los trabajos de excavación están siendo complejos, ya que las trincheras son estrechas y profundas. Tienen unos 50 centímetros de ancho y un metro y medio de profundidad. Actualmente, en torno a una decena de profesionales de la arqueología y la antropología trabajan en este proyecto.

Según explica el catedrático y miembro del grupo Arqueos de la Universidad de Oviedo, Avelino Gutiérrez, la preservación de los huesos “es muy mala” debido a las agresiones a las que fueron sometidas las víctimas y a las características arcillosas del terreno. Confía en que el análisis genético de las piezas dentales permita la identificación de los restos óseos. También podría ayudar las prendas de ropa encontradas, por eso Gutiérrez invita a los familiares a facilitar fotografías de las víctimas.

Desde el Gobierno del Principado avanzan que “ya son 24 las familias que constan en la solicitud para la identificación del ADN”. Destaca Beatriz González, viceconsejera de Derechos Ciudadanos, que es una acción muy importante que facilita la identificación de los cuerpos encontrados. Por eso animan a los familiares a acudir al Instituto Asturiano de Memoria.

Apunta Begoña Collado, directora general de Memoria Democrática, que los ciudadanos interesados deben presentar una solicitud general y enviarla a la dirección general que ella coordina. Pueden hacerlo tanto en su Ayuntamiento como en un organismo público. La solicitud debe incluir los datos del solicitante y de la persona a la que busca.

Se puede reclamar la localización y exhumación, si se sabe dónde está el familiar, o la identificación de un cuerpo exhumado. También existe la posibilidad de tramitar la petición de entrega de muestras de ADN para tratar de localizar a la persona. Es conveniente que se le practique esta prueba al familiar más cercano a la víctima desaparecida.