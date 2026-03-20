Hallados los restos óseos de seis víctimas republicanas de la Quinta de Pedregal en la fosa de La Lloba, en Castrillón

Las excavaciones en la fosa de La Lloba, en Castrillón, han permitido encontrar los restos óseos de seis víctimas republicanas que fueron fusiladas por el bando sublevado entre noviembre de 1936 y febrero del 1937. Se trata de personas que estuvieron presas y que fueron torturadas en la Quinta de Pedregal, una cárcel donde los nacionales retenía a los republicanos.

Los familiares de las víctimas han podido conocer de primera mano cómo avanzan los trabajos. Delia Corral espera encontrar el cuerpo de su abuelo. Al ver los primeros restos se mostraba “muy emocionada” y “asombrada por todo lo descubierto”. Laura González también desea dar con los restos de su abuelo desaparecido y celebra los avances en la fosa, porque permitirán que muchas personas “puedan, de una vez por todas, enterrar a sus familiares con dignidad”.

01.54 min Avanzan los trabajos de exhumación en La Lloba

Además de los restos óseos se ha hallado el inicio de la trinchera, un nido de ametralladora y objetos personales. Según explica José Avelino Gutiérrez, catedrático de arqueología y director de los trabajos de exhumación, las tareas continuarán para tratar de dar con las veinte víctimas que podría haber en la zona. Además, subraya que se está desarrollando una investigación “de tipo forense” para identificar las causas y circunstancias de la muerte, analizando las lesiones, la posición de los cuerpos o los objetos que podían portar las víctimas.

Trabajos en la fosa de La Lloba

Desde el Gobierno del Principado destacan que se trata de un proyecto financiado al cien por cien por fondos autonómicos públicos. El consejero de Ordenación del Territorio, Ovidio Zapico, ha aprovechado para hacer un llamamiento a los familiares de las víctimas de la Quinta de Pedregal, a realizarse las pruebas de ADN para poder identificar a los fallecidos. También subrayan que el juzgado de Avilés ya ha autorizado la exhumación de los cuerpos.