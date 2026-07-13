Negar a la selección francesa es negar la idea de Francia

Los comentarios racistas sobre la selección francesa de fútbol atacan una fibra sensible: la idea que Francia se hace de sí misma. La indignación contra el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy se explica porque su artículo cuestiona, quizá sin pretenderlo, el principio básico que coexiste con la República Francesa.

Francia es un país demográficamente diverso desde hace generaciones, efecto combinado de su pasado colonial y de la inmigración económica. No es una historia fácil. La cuestión identitaria, los problemas de integración, tensan desde hace décadas su debate político y son el combustible que ha aupado a una de las extremas derechas más pujantes de Europa.

Pero en ese escenario inflamable, ‘les bleus’ encarnan un ideal de igualdad republicano. Sus estrellas Kylian Mbappé o Ousmane Dembélé vendrían a ser la prueba de que un descendiente de inmigrantes, negro o musulmán, criado en un barrio de aluvión – los denostados ‘banlieu’-, puede ascender en la escalera social hasta el punto de representar a Francia ante el mundo.

El discurso igualitario La realidad, claro, es mucho más compleja fuera de los estadios. Pero si se niega que el futbolista héroe sea un francés genuino, ¿qué le queda al hijo de inmigrantes que no tiene la fortuna de marcar golazos? ¿Cómo creerse el discurso igualitario que mal que bien todavía apuntala a la sociedad francesa, desde la escuela laica hasta las fuerzas armadas? Al escribir que Francia juega "sin franceses", el expresidente del gobierno Mariano Rajoy está pinzando, probablemente de forma involuntaria, ese nervio nacional. De ahí la indignación con la que ministros y partidos franceses han reaccionado a su artículo. Ousmane Dembélé (7), de Francia, es abrazado por el entrenador de la selección francesa, Didier Deschamps, después de que Francia derrotara a Marruecos Martin Meissner Martin Meissner / AP "Palabras abyectas", según la ministra portavoz, Maud Bregeon; "patéticas", según el titular de Exteriores, Jean Noel Barrot; “totalmente inaceptables”, según el del Interior. Este último, por cierto, se llama Laurent Núñez y es descendiente de emigrantes andaluces que se hicieron franceses en la Argelia francesa. El artículo de Rajoy echa sal en una herida ya abierta por los cánticos de aficionados argentinos contra la selección francesa en 2022 —‘corran la bola, juegan en Francia, pero son todos de Angola’— o, durante este Mundial, por la senadora paraguaya que publicó mensajes xenófobos contra Mbappé.