Macron asegura que la cumbre del G7 supone un "verdadero cambio" de Trump respecto a Ucrania

La cumbre del G7 que ha terminado este miércoles en Évian (Francia) ha sido un "éxito" tras meses de "desacuerdos", ha afirmado el presidente francés y anfitrión, Emmanuel Macron, que ha destacado explícitamente los compromisos de apoyo a Ucrania y aumento de la presión sobre Rusia. El presidente francés ha hablado de "removilización" del grupo de países para renovar su apoyo a Kiev.

El G7 (Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido, más la Unión Europea) ha declarado en un comunicado el apoyo '"inquebrantable" a Ucrania, a su soberanía e integridad territorial, el aumento del suministro de armas y el fortalecimiento de las sanciones contra Rusia. Además, consideran que Ucrania ha conseguido darle la vuelta a la situación en el campo de batalla con sus ataques con drones en el interior de Rusia, y que ahora está en mejor posición en el conflicto.

Según Macron, estas son "conclusiones claras" que muestran la "convergencia" de los miembros del club, incluyendo el presidente de EE.UU., Donald Trump.

"Trump ha dicho muy claro que los territorios se tienen que devolver a los ucranianos", ha asegurado Macron, quien ha declarado ante la prensa que "al igual que todos nosotros, el presidente ha visto que no hay voluntad a día de hoy de Rusia de hablar de paz".

"Hay un momento Évian sobre Ucrania, y es que todo el mundo ha escuchado cuál es la situación, nos lo ha contado el presidente [ucraniano, Volodimir] Zelenski, que Ucrania resiste mucho mejor de lo que pensaba todo el mundo y que Rusia está en aprietos, y todos hemos dicho que hay que apoyar a Ucrania y aumentar la presión sobre Rusia, y ese es un verdadero cambio respecto a los últimos meses. No de los europeos, sino del G7 y de todos los que están llamados a apoyar a Ucrania".

Meloni: los acuerdos con Trump sobre Ucrania "no pueden darse por descontados" Otra de las asistentes a la cumbre, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, también ha asegurado que se ha alcanzado un acuerdo con Trump sobre Ucrania, y ha recordado que los acuerdos con el republicano en esta materia "no pueden darse siempre por descontados". "En lo que respecta a la relación entre Trump y el resto de líderes creo que hubo un clima muy positivo y mucha convergencia en los contenidos, que es lo que más me interesa. No es cuestión de clima sino de adónde estamos yendo", ha declarado Meloni. Por su parte, el presidente ucraniano, que también tuvo una participación en Évian, ha destacado así mismo en redes sociales el "entendimiento compartido de los principales retos y los pasos concretos para responder a ellos". "Nuestra unidad global es reducir verdaderamente la capacidad de Rusia para continuar esta agresión loca y criminal contra Ucrania", ha añadido Zelenski. La llegada de Trump a la Casa Blanca para un segundo mandato, en enero de 2025, supuso una retirada del apoyo militar y financiero de EE.UU. a Ucrania, y el inicio de unas negociaciones tripartitas en las que Rusia insiste en mantener el control sobre el territorio que ocupa en el este de Ucrania. 01.02 min Las imágenes de la cumbre del G7: de los videos de Macron a las bromas de Trump