El euríbor cierra junio en el 2,798% tras encadenar tres subidas seguidas hasta mayo
- La cuota de una hipoteca media variable a la que le toque revisión experimentará una subida media de 60 euros al mes
- El control de la inflación y la posible subida de tipos marcarán su evolución en los próximos meses
El euríbor ha cerrado en junio en el 2,798% y frena tras encadenar tres subidas consecutivas hasta mayo, cuando se situó en el 2,804%. El índice de referencia más utilizado en España para calcular los intereses en las se utiliza como referencia para calcular las cuotas de las hipotecas variables. Así, un préstamo hipotecario de 150.000 euros a pagar en 30 años y con un diferencial del 1% con revisión anual este mes, experimentaría una subida media de 60 euros al mes.
Este estancamiento llega después las alzas consecutivas provocadas tras varios meses de tensión en Oriente Medio. El aumento del precio de la energía causada por el cierre del estrecho de Ormuz y la más que probable subida de tipos de interés empujaron al alza este índice. En mayo, se situó en máximos no vistos desde septiembre de 2024.
El euríbor frena aunque persiste la tensión geopolítica
Este 2,798% de junio supone un descenso de seis milésimas respecto a mayo, cuando se avivó ligeramente tras los fuertes repuntes de marzo, 2,565%, y abril, 2,747%, alejándose del 2,221% de febrero. Durante ese periodo, el índice estuvo sometido a una gran volatilidad ante los vaivenes sobre un posible acuerdo en Oriente Medio.
Aunque la incertidumbre persiste, la firma de Estados Unidos e Irán de un memorando de entendimiento para poner fin a la guerra ha reabierto el estrecho de Ormuz, lo que ha permitido que se reanude la circulación de buques. No obstante, tanto Estados Unidos e Irán han protagonizado ataques puntuales en la zona, con lo que la tensión persiste.
El control de la inflación y la subida de los tipos son dos de los múltiples factores que condicionarán la evolución del euríbor. El Banco Central Europeo anunció a mediados de junio un alza de 25 puntos básico en los tipos de interés de referencia, hasta el 2,25%.