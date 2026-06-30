El euríbor cierra junio en el 2,798% tras encadenar tres subidas seguidas hasta mayo

El euríbor ha cerrado en junio en el 2,798% y frena tras encadenar tres subidas consecutivas hasta mayo, cuando se situó en el 2,804%. El índice de referencia más utilizado en España para calcular los intereses en las se utiliza como referencia para calcular las cuotas de las hipotecas variables. Así, un préstamo hipotecario de 150.000 euros a pagar en 30 años y con un diferencial del 1% con revisión anual este mes, experimentaría una subida media de 60 euros al mes.

Este estancamiento llega después las alzas consecutivas provocadas tras varios meses de tensión en Oriente Medio. El aumento del precio de la energía causada por el cierre del estrecho de Ormuz y la más que probable subida de tipos de interés empujaron al alza este índice. En mayo, se situó en máximos no vistos desde septiembre de 2024.

00.47 min El euríbor vuelve a subir en mayo