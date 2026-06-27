Abascal tacha a Sánchez de "desequilibrado, psicópata y malnacido": "Hoy en España hay un loco al volante"

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha tachado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "desequilibrado, psicópata y malnacido". "Hoy en España hay un loco al volante, un loco peligroso", ha dicho Abascal, que ha arremetido contra Sánchez por anteponer su permanencia en La Moncloa al interés de los ciudadanos.

Abascal, en su discurso de clausura de la Asamblea General Ordinaria de Vox, ha afirmado que Sánchez desea "cualquier catástrofe, cualquier epidemia, cualquier guerra, cualquier cosa" con tal de que no se hable de sus "malditas mentiras, de sus permanentes traiciones y de su corrupción asquerosa".

Ha reiterado que Sánchez pretende "robar" las próximas elecciones generales usando la regularización de migrantes y las nacionalizaciones en virtud de la Ley de Memoria Democrática, popularmente conocida como 'ley de nietos', para alterar el censo electoral. "Es capaz de cualquier cosa para perpetuarse en el poder", ha asegurado.

Además, ha mandado un mensaje al PP al afirmar que Vox tendrá la "valentía" de romper de nuevo los Gobiernos de coalición de Extremadura, Aragón y Castilla y León si les ponen "zancadillas o trampas".

En este sentido, ha pedido a sus vicepresidentes autonómicos Oscar Fernández (Extremadura), Alejandro Nolasco (Aragón) y Carlos Pollán (Castilla y León) que respeten los "principios" de Vox y que los acuerdos que los consagran en las autonomías sean cumplidos "al pie de la letra, sin trampa ni dilación", advirtiendo al PP de que "estarán vigilantes".

Abascal ha destacado que se abre ahora una nueva etapa para Vox, "importante y decisiva": "Llega ahora la hora de la verdad, de gobernar, de pasar de las musas al teatro".

Por su parte, el vicepresidente y secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha celebrado que la integración del partido en los gobiernos autonómicos de Extremadura, Aragón y Castilla y León haga posible la aplicación de algunas de sus medidas, con especial énfasis en el concepto de la prioridad nacional, y ha garantizado que el partido "sigue trabajando" para hacer lo propio en Andalucía.

"Y lo estamos consiguiendo contra todo y contra todos", ha dicho Garriga, que ha censurado las "difamaciones y calumnias" de las que son objeto.

23.30 min Ignacio Garriga (Vox): "El Gobierno nos condena a un capítulo de vergüenza internacional"