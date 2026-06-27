Abascal tacha a Sánchez de "desequilibrado, psicópata y malnacido": "Hoy en España hay un loco al volante"
- Abascal avisa al PP con romper de nuevo los Gobiernos de coalición si les ponen "zancadillas o trampas"
- Vox ha presentado su programa de desregulación, en el que propone eliminar la burocracia institucional
El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha tachado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "desequilibrado, psicópata y malnacido". "Hoy en España hay un loco al volante, un loco peligroso", ha dicho Abascal, que ha arremetido contra Sánchez por anteponer su permanencia en La Moncloa al interés de los ciudadanos.
Abascal, en su discurso de clausura de la Asamblea General Ordinaria de Vox, ha afirmado que Sánchez desea "cualquier catástrofe, cualquier epidemia, cualquier guerra, cualquier cosa" con tal de que no se hable de sus "malditas mentiras, de sus permanentes traiciones y de su corrupción asquerosa".
Ha reiterado que Sánchez pretende "robar" las próximas elecciones generales usando la regularización de migrantes y las nacionalizaciones en virtud de la Ley de Memoria Democrática, popularmente conocida como 'ley de nietos', para alterar el censo electoral. "Es capaz de cualquier cosa para perpetuarse en el poder", ha asegurado.
Además, ha mandado un mensaje al PP al afirmar que Vox tendrá la "valentía" de romper de nuevo los Gobiernos de coalición de Extremadura, Aragón y Castilla y León si les ponen "zancadillas o trampas".
En este sentido, ha pedido a sus vicepresidentes autonómicos Oscar Fernández (Extremadura), Alejandro Nolasco (Aragón) y Carlos Pollán (Castilla y León) que respeten los "principios" de Vox y que los acuerdos que los consagran en las autonomías sean cumplidos "al pie de la letra, sin trampa ni dilación", advirtiendo al PP de que "estarán vigilantes".
Abascal ha destacado que se abre ahora una nueva etapa para Vox, "importante y decisiva": "Llega ahora la hora de la verdad, de gobernar, de pasar de las musas al teatro".
Por su parte, el vicepresidente y secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha celebrado que la integración del partido en los gobiernos autonómicos de Extremadura, Aragón y Castilla y León haga posible la aplicación de algunas de sus medidas, con especial énfasis en el concepto de la prioridad nacional, y ha garantizado que el partido "sigue trabajando" para hacer lo propio en Andalucía.
"Y lo estamos consiguiendo contra todo y contra todos", ha dicho Garriga, que ha censurado las "difamaciones y calumnias" de las que son objeto.
Vox presenta su programa de desregulación: "¡Al grano!, una vida más fácil"
Durante el acto, el portavoz nacional de Economía y Desregulación, José María Figaredo, ha presentado el programa de desregulación, en el que propone eliminar la burocracia institucional con el lema "¡Al grano!, una vida más fácil".
Vox cree que acumular leyes y normativas lastra la prosperidad de familias, empresas y trabajadores y supone un coste de 90.000 millones de euros anuales, por lo que apuesta por derogar leyes, devolver competencias al Estado para armonizar reglas, eliminar obligaciones que entiende ideológicas o innecesarias y simplificar la vida de ciudadanos, empresas y autónomos.
Así, se impone como obligación derogar tres normas por cada una nueva, que debe ser "lo menos restrictiva y costosa posible", y entre las que quiere eliminar figuran las de vivienda, cambio climático, reforma laboral, igualdad y LGTBI en empresas, residuos, movilidad sostenible y atención a la clientela, entre otras.
Además pretende reformar leyes fiscales, industriales, de suelo, edificación, educación ambiental, sector eléctrico y de protección de datos, así como revisar toda la normativa de protección social para anteponer a los españoles —prioridad nacional— y limitar la inmigración.
La propuesta también atañe a la normativa europea sobre la que exigen la reforma o eliminación de cuestiones como el pacto verde, acuerdos comerciales, directivas de sostenibilidad, eficiencia energética o permisos de trabajo para extranjeros.