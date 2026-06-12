Vox presenta una querella contra García Ortiz por presunta omisión del deber, prevaricación y tráfico de influencias
- La Fiscalía General ha reconocido dos reuniones entre Leire Díaz, el abogado de Cerdán y la mano derecha de Ortiz
- Vox ha pedido la declaración de García Ortiz y la incorporación de documentación con el objetivo de esclarecer los hechos
Vox ha presentado una querella contra el exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz ante el Juzgado de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid por presuntos delitos de omisión del deber de perseguir delitos, prevaricación administrativa y tráfico de influencias ante las últimas informaciones del caso Leire Díez.
La querella llega después de que la Fiscalía General del Estado haya reconocido al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que Leire Díez, imputada por supuestas maniobras para obstaculizar investigaciones judiciales que afectaban al PSOE o al Gobierno, y Jacobo Teijelo, abogado del exdirigente socialista Santos Cerdán, se reunieron en dos ocasiones con el teniente fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, Diego Villafañe, en 2025.
En su escrito, Vox ha solicitado la apertura de diligencias sobre los hechos relacionados con las actuaciones investigadas en torno a Leire Díez y otras personas, así como con las reuniones y contactos con miembros de la Fiscalía que, para la formación, "deben ser esclarecidos en sede judicial".
De este modo, ha pedido la declaración de García Ortiz y la incorporación de documentación relativa a denuncias, reuniones y comunicaciones, "con el objetivo de esclarecer los hechos objeto de la querella".
Vox solicita el control de accesos de la sede de la Fiscalía
En concreto, ha solicitado las denuncias presentadas por Leire Díez contra dos fiscales, los registros de seguridad y control de accesos de la sede donde tuvieron lugar las reuniones, además de la declaración como testigos de los fiscales José Grinda e Ignacio Stampa y "de quien ostentara la Jefatura de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado en noviembre de 2024".
El juez Pedraz ha citado como investigado el 25 de junio a Teijelo en la causa sobre la presunta trama para desestabilizar procedimientos judiciales sobre PSOE y Gobierno.
Además, Pedraz ha reclamado a la Agencia Tributaria y a varias entidades bancarias información financiera respecto al PSOE y el PSC de los años 2024 y 2025, así como respecto al exdirigente socialista Gaspar Zarrías y los abogados Ismael Oliver y Jacobo Teijelo, entre otros.