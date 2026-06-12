Vox presenta una querella contra García Ortiz por presunta omisión del deber, prevaricación y tráfico de influencias

Vox ha presentado una querella contra el exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz ante el Juzgado de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid por presuntos delitos de omisión del deber de perseguir delitos, prevaricación administrativa y tráfico de influencias ante las últimas informaciones del caso Leire Díez.

La querella llega después de que la Fiscalía General del Estado haya reconocido al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que Leire Díez, imputada por supuestas maniobras para obstaculizar investigaciones judiciales que afectaban al PSOE o al Gobierno, y Jacobo Teijelo, abogado del exdirigente socialista Santos Cerdán, se reunieron en dos ocasiones con el teniente fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, Diego Villafañe, en 2025.

En su escrito, Vox ha solicitado la apertura de diligencias sobre los hechos relacionados con las actuaciones investigadas en torno a Leire Díez y otras personas, así como con las reuniones y contactos con miembros de la Fiscalía que, para la formación, "deben ser esclarecidos en sede judicial".

De este modo, ha pedido la declaración de García Ortiz y la incorporación de documentación relativa a denuncias, reuniones y comunicaciones, "con el objetivo de esclarecer los hechos objeto de la querella".