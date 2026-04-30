Peramato no renueva en su puesto a la fiscal superior de Madrid que declaró contra García Ortiz

La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, ha anunciado este jueves una batería de propuestas de nombramientos que implica apartar como fiscal superior de Madrid a Almudena Lastra, que declaró contra el dimitido Álvaro García Ortiz en el juicio en el que éste fue condenado por revelar datos reservados sobre el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

El Ministerio Público ha informado en un comunicado de que Peramato propondrá al Gobierno el nombramiento de 22 altos cargos, correspondientes a otras tantas plazas vacantes para las que se habían presentado 60 candidatos. Según la nota oficial, la fiscal general "ha basado su elección en criterios de mérito y capacidad de los aspirantes, en su amplio currículum y experiencia y en las propuestas de sus respectivos planes de actuación".

Uno de los cambios más significativos tiene que ver con la plaza de Madrid, para la que Peramato propondrá a María Isabel Martín en sustitución de Lastra, pese a que esta última aspiraba a seguir en un puesto en el que llevaba los últimos cinco años. Martín llegará procedente de la Secretaría Técnica de la Fiscalía, órgano de apoyo de la fiscal general para el que trabaja desde el año 2018.

Peramato ha destacado de la candidata "su alto nivel de competencia técnica, rigor profesional y su acreditada capacidad para afrontar responsabilidades de especial complejidad y exigencia, además de sus aptitudes de gestión y su conocimiento de las relaciones interinstitucionales". También "ha puesto en valor su plan de actuación para transformar la Fiscalía Superior de Madrid bajo los principios de excelencia, cohesión y servicio público", reza el comunicado.

El fiscal Julián Salto, quien trató un acuerdo de conformidad con el letrado de la pareja de Ayuso, tampoco seguirá en la Audiencia Nacional, mientras que Pilar Rodríguez, que llegó a estar investigada junto al anterior fiscal general, ascenderá al Tribunal Supremo como responsable de lo Social.