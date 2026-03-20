La fiscal general descarta abrir un procedimiento disciplinario a García Ortiz como pidió la pareja de Ayuso

La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, ha descartado abrir un procedimiento disciplinario a su antecesor en el cargo, Álvaro García Ortiz, como le había pedido la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Álvaro González Amador, quien solicitó expulsarle de la carrera fiscal.

A través de un decreto, Peramato descarta actuar contra García Ortiz al entender que durante su etapa al frente de la Fiscalía General del Estado su actuación no estaba sujeta al régimen disciplinario de los miembros de la carrera fiscal, según indican a EFE fuentes de la Fiscalía.

La pareja de Ayuso pedía expulsar al fiscal general enarbolando dicho régimen disciplinario, plasmado en el Estatuto del Ministerio Fiscal, que recoge la incapacidad de ejercer las funciones fiscales a los condenados por delito doloso con penas superiores a seis meses, mientras no hayan obtenido rehabilitación.

El pasado mes de noviembre, el Supremo condenó a García Ortiz a dos años de inhabilitación para el cargo de fiscal general por un delito de revelación de datos reservados al difundir información reservada de la investigación a Alberto González Amador por fraude a Hacienda.

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