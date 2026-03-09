La fiscal general, sobre el recurso en la causa de García Ortiz: "No es la primera vez que nos enfrentamos al Supremo"

La nueva fiscal general del Estado, Teresa Peramato, ha defendido en una entrevista concedida al programa La noche en 24 horas la decisión de interponer un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional por la condena contra su antecesor, Álvaro García Ortiz, y ha subrayado que discrepar de una resolución judicial forma parte del funcionamiento normal del sistema jurídico.

"No es la primera vez que nos vamos a enfrentar a resoluciones del Tribunal Supremo, de la Sala de lo Penal o de cualquier otra jurisdicción en las que el voto no sea mayoritario y haya votos particulares, y eso no pone en entredicho tampoco el ejercicio de las funciones judiciales", ha afirmado en su primera entrevista a un medio de comunicación desde que está al frente del Ministerio Fiscal.

El Supremo rechazó a finales del pasado mes de febrero anular la condena contra García Ortiz por un delito de revelación de secretos, confirmando dos años de inhabilitación y una multa por la filtración de correos confidenciales relacionados con la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Tras esa decisión, la Fiscalía ha optado por recurrir al Tribunal Constitucional. Peramato ha explicado que ya ha firmado el decreto por el que designa a la teniente fiscal para interponer el recurso de amparo.

La fiscal general ha recordado que el Ministerio Público "mantuvo durante todo el proceso una posición absolutoria" para García Ortiz "porque entendimos que los hechos no eran constitutivos de delito". En este sentido, ha subrayado que la institución que representa respeta "absolutamente" la sentencia del Supremo, "como las de cualquier otro tribunal", aunque "la Fiscalía sigue trabajando en la misma línea, porque consideramos que la posición que ha mantenido es la correcta".

Contacto con García Ortiz Peramato también ha confirmado que mantiene una buena relación con su predecesor, Álvaro García Ortiz, tras asumir el cargo al frente de la Fiscalía General del Estado. Según ha explicado, este le ha trasladado en todo momento su apoyo. "Álvaro siempre apoyará a cualquiera que ocupe la más alta representación de la Fiscalía General del Estado porque es un compañero muy institucional y fiscal hasta la médula", ha valorado. La fiscal general ha descrito su llegada al cargo como una etapa marcada por la normalidad. Según ha detallado, la coordinación con las fiscalías territoriales y con las unidades centrales está siendo "exquisita". No obstante, Peramato ha reconocido que la etapa anterior fue complicada. "Todos sabemos que venimos de una etapa que fue muy difícil, con muchísimas dificultades, una etapa muy tensa", ha dicho, aunque ha recalcado que a pesar de esta situación los fiscales siguieron trabajando "con absoluta normalidad y profesionalidad". "El trabajo del núcleo de toda la Fiscalía se desarrolló con absoluta normalidad", ha enfatizado. ““

Independencia del Ministerio Fiscal Durante la entrevista, también ha defendido la autonomía del Ministerio Fiscal ante las críticas sobre su dependencia del Gobierno. Sin valorar directamente unas declaraciones del presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, cuando en una entrevista relacionó la posibilidad de traer a Carles Puigdemont a España con el hecho de que "la Fiscalía depende del Gobierno", Peramato ha recordado que el fiscal general es nombrado por el rey a propuesta del Gobierno, pero actúa con independencia durante su mandato. "El fiscal no depende del Gobierno. Lo nombra el rey a propuesta del Gobierno, pero tenemos una absoluta capacidad de obrar autónomamente durante todo nuestro mandato", ha afirmado, dejando claro que cualquier comunicación del Ejecutivo con la Fiscalía debe realizarse con "publicidad y transparencia", tal y como establece el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. "Tenemos un nivel de independencia mayor al de muchos países de nuestro entorno", ha aseverado.