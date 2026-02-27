La Fiscal General del Estado decide 17 nombramientos de altos cargos del Ministerio Público
- Es uno de los primeros retos a los que se ha enfrentado desde el inicio de su mandato en diciembre del año pasado
- Son plazas que estaban vacantes y a las que se han presentado a concurso 86 candidatos
RTVE.es
La Fiscal General del Estado, Teresa Peramato Martín, ha decidido este viernes el nombramiento de 17 altos cargos del Ministerio Fiscal que propondrá al Gobierno. Es uno de los primeros desafíos a los que se ha enfrentado desde el inicio de su mandato en diciembre del año pasado y después de la sentencia condenatoria a su predecesor, Álvaro García Ortiz, por revelación de secretos.
Estos nombramientos se han llevado a cabo porque son plazas que estaban vacantes y a las que se han presentado a concurso 86 candidatos. Entre los nombres figuran algunos perfiles que eran próximos a García Ortiz, aunque también se observan perfiles no asociados a él.
(NOTICIA EN AMPLIACIÓN)