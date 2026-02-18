El Supremo cifra en casi 80.000 euros las costas del proceso por el que fue condenado García Ortiz

El Tribunal Supremo ha cifrado en casi 80.000 euros las costas que deberá pagar el ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, que fue condenado a dos años de inhabilitación por revelación de secretos de Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; al pago de una multa de 7.200 euros y una indemnización de 10.000 euros por daños morales.

También García Ortiz fue condenado a pagar las costas del juicio. En un escrito al que ha tenido acceso RTVE, el alto tribunal ha calculado que las costas ascienden a un total de 79.942,70 euros, de los que 78.362,32 euros corresponden a la minuta del letrado de González Amador y 1.560,38 euros son de los honorarios de la procuradora.

El Supremo ha dado traslado a la Fiscalía y a García Ortiz, por si quisieran impugnar, algo que previsiblemente hará la Abogacía del Estado, que es la que asumió la defensa del ex fiscal general.