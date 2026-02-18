El Supremo cifra en casi 80.000 euros las costas del proceso por el que fue condenado García Ortiz
- Fue condenado a dos años de inhabilitación, al pago de 7.200 euros de multa y al pago de las costas del juicio
- En concreto, deberá pagar 78.362,32 euros por la minuta de letrado del abogado del novio de Ayuso y 1.560,38 euros
El Tribunal Supremo ha cifrado en casi 80.000 euros las costas que deberá pagar el ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, que fue condenado a dos años de inhabilitación por revelación de secretos de Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; al pago de una multa de 7.200 euros y una indemnización de 10.000 euros por daños morales.
También García Ortiz fue condenado a pagar las costas del juicio. En un escrito al que ha tenido acceso RTVE, el alto tribunal ha calculado que las costas ascienden a un total de 79.942,70 euros, de los que 78.362,32 euros corresponden a la minuta del letrado de González Amador y 1.560,38 euros son de los honorarios de la procuradora.
El Supremo ha dado traslado a la Fiscalía y a García Ortiz, por si quisieran impugnar, algo que previsiblemente hará la Abogacía del Estado, que es la que asumió la defensa del ex fiscal general.
García Ortiz ya pagó la multa y la indemnización
García Ortiz ya pagó la multa y la indemnización con "fondos procedentes de aportaciones voluntarias cuya canalización y coordinación fue asumida por la Unión Progresista de Fiscales (UPF)", de la que el ex fiscal general fue presidente portavoz y quien "asume íntegramente dicho pago como propio".
Entre tanto, el Ministerio de Justicia ha dado el primer paso para indultar a García Ortiz, que es solicitar un informe preceptivo al Supremo, después de que dos particulares hayan solicitado el indulto.
Por su parte, González Amador ha reclamado la expulsión de García Ortiz de la carrera fiscal tras su condena de inhabilitación y después de que se haya incorporado como fiscal a la Sección Social del Supremo.