Garamendi optará a un tercer mandato al frente de la patronal CEOE: "Es el momento de seguir"
- El 1 de julio se decidirá la fecha anticipada de las elecciones, que en un principio estaban previstas para noviembre
- El actual presidente de la organización de empresarios lleva ocho años en el cargo, desde 2018
Antonio Garamendi (Getxo, Vizcaya, 1958) se presentará a las próximas elecciones a la presidencia de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE). El actual dirigente de la patronal empresarial optará así a un tercer mandato tras levantar el límite a dos introducido por su antecesor en el cargo.
"Os puedo decir que sí. Me voy a presentar a las elecciones de la CEOE porque la gente lo que me ha planteado es que es el momento de seguir", ha explicado Garamendi, después de que este martes se pusiese en marcha la maquinaria interna en la patronal para la convocatoria electoral.
Adelanto electoral para no coincidir con la Cumbre Iberoamericana
El presidente de la CEOE ha asegurado en unas jornadas organizadas por la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE) en Santander que cuenta con los apoyos necesarios para volver a presentarse. "Estoy muy agradecido de que se me reconozca y que se me agradezca el trabajo y que se me anime a seguir", ha señalado.
El Comité Ejecutivo de la CEOE se reunirá el 1 de julio y decidirá la fecha de las elecciones, que en un principio estaban previstas para el próximo mes de noviembre. Los comicios se celebrarán finalmente antes porque Garamendi no quiere que el proceso electoral coincida con la celebración de la Cumbre Iberoamericana, que se celebrará en Madrid los días 4 y 5 de noviembre, y de la que la CEOE forma parte en calidad de organizadora.
Al frente de la patronal desde 2018
Garamendi lleva al frente de la patronal de los empresarios desde 2018, cuando fue elegido por aclamación, sin votación, para sustituir al entonces presidente, Juan Rosell, quien llevaba ocho años al frente de la organización. El cargo lo han ostentado antes otros cuatro hombres: Carlos Ferrer Salat, José María Cuevas y Gerardo Díaz Ferrán.
Antes de su primer mandato en la CEOE, el actual líder del empresariado español fue presidente de la patronal de las pequeñas y medianas (CEPYME). Para su segundo mandato, sí tuvo que ganar unos comicios, pero se impuso con soltura a su única rival, la vicepresidenta de Foment del Treball, Virginia Guinda, con 83% de los votos.