Garamendi optará a un tercer mandato al frente de la patronal CEOE: "Es el momento de seguir"

Antonio Garamendi (Getxo, Vizcaya, 1958) se presentará a las próximas elecciones a la presidencia de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE). El actual dirigente de la patronal empresarial optará así a un tercer mandato tras levantar el límite a dos introducido por su antecesor en el cargo.

"Os puedo decir que sí. Me voy a presentar a las elecciones de la CEOE porque la gente lo que me ha planteado es que es el momento de seguir", ha explicado Garamendi, después de que este martes se pusiese en marcha la maquinaria interna en la patronal para la convocatoria electoral.

Adelanto electoral para no coincidir con la Cumbre Iberoamericana El presidente de la CEOE ha asegurado en unas jornadas organizadas por la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE) en Santander que cuenta con los apoyos necesarios para volver a presentarse. "Estoy muy agradecido de que se me reconozca y que se me agradezca el trabajo y que se me anime a seguir", ha señalado. El Comité Ejecutivo de la CEOE se reunirá el 1 de julio y decidirá la fecha de las elecciones, que en un principio estaban previstas para el próximo mes de noviembre. Los comicios se celebrarán finalmente antes porque Garamendi no quiere que el proceso electoral coincida con la celebración de la Cumbre Iberoamericana, que se celebrará en Madrid los días 4 y 5 de noviembre, y de la que la CEOE forma parte en calidad de organizadora.