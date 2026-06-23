Asociaciones de víctimas de la dana piden el fin del aforamiento de Mazón ante el Congreso

Asociaciones de familiares de las víctimas de la dana de Valencia han exigido este martes ante el Congreso de los Diputados el final del aforamiento del ex presidente de la Generalitat valenciana Carlos Mazón quien, sostienen, hace "un uso espurio de su escaño como diputado" y "se ríe en la cara del pueblo valenciano".

Un grupo de afectados de tres asociaciones han acudido con pancartas ante la entrada principal del Congreso, donde han mantenido un minuto de silencio por la tragedia del 29 de octubre de 2024, en la que perdieron la vida 230 personas .

En declaraciones a los medios, Miriam Salmerón, abogada de la Asociación de Víctimas de la Dana, se ha referido al recurso de amparo interpuesto el pasado 12 de junio ante el Constitucional después de que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) rechazara la exposición motivada de la jueza de Catarroja. "Nosotros interpusimos un recurso de súplica y desde el primer momento esta Asociación de víctimas en defensa de la tutela judicial efectiva de todos los perjudicados en la causa ha solicitado que no se aplique el aforamiento al señor Mazón", ha señalado.

Según la letrada, han demostrado que el expresident "hace un uso espurio de su escaño como diputado" y "no hay un nexo funcional entre los delitos que se le imputan al señor Mazón por la jueza instructora de Catarroja y su acta de diputado". "Necesitamos que el señor Mazón se siente como investigado en Catarroja", ha dicho.

Sobre el citado recurso de amparo presentado ante el Constitucional para impugnar el aforamiento de Mazón, ha indicado que las víctimas tienen "esperanzas de que sea admitido" por su "trascendencia constitucional". "No se trata de un caso concreto, sino que trasciende y es una oportunidad histórica y un deber histórico del Tribunal Constitucional de reparar esa vulneración de la tutela judicial efectiva que se está produciendo en el procedimiento", ha explicado.

"El Constitucional debe mirar por el derecho de las víctimas" Por su parte, la presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales de la Dana, Mariló Gradolí, ha recalcado que el Constitucional "tiene el deber de atender a las víctimas, el derecho de los familiares de las personas que han fallecido y es una oportunidad histórica de poner encima de la mesa un privilegio como es un aforamiento por encima del derecho de las víctimas". "El Constitucional debe mirar por el derecho de las víctimas y de toda la ciudadanía a saber la verdad, para que se asuman todas las responsabilidades y que los fallos que hubo ese 29 de octubre no vuelvan a ocurrir", ha señalado. Asimismo, Gradolí ha confiado en que "muy pronto" Carlos Mazón "pierda el aforamiento y pueda ser citado a declarar porque voluntariamente no está colaborando con la justicia".