La comisión del Congreso sobre la dana recibe a la alcaldesa de Valencia y a la secretaria de Protección Civil

La comisión del Congreso que investiga la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024 recibirá este lunes a la alcaldesa de Valencia, la 'popular' María José Catalá, y a la secretaria general de Protección Civil, Virginia Barcones, del Ministerio del Interior. [Sigue en directo las comparecencias de María José Catalá y Virginia Barcones a partir de las 11:00 en RTVE Noticias].

Catalá acudirá a las 11:00 de la mañana para explicar la información que conocía como alcaldesa de Valencia y dirigente del PP local sobre la previsión de lluvia y riadas y para contar sus gestiones tras conocerse las primeras víctimas mortales. Por la tarde acudirá Virginia Barcones, máxima responsable estatal de Protección Civil, a la que el PP reprocha que el día de la dana estaba volando hacia Brasil para asistir a una cumbre internacional en representación del Gobierno.

Además, la comisión tiene previsto citar este lunes a la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, y al entonces director general del Emergencias de la Generalitat, Alberto Martín Moratilla. Ambos, que acudirán al Congreso el día 22 de junio, ya han comparecido ante la jueza que instruye la causa penal por la riada, a la que Bernabé declaró que avisó a las 19:00 horas en el Cecopi del desbordamiento del barranco del Poyo -del que se enteró por la alcaldesa de Paiporta-, y que en ese momento pidió a la entonces consellera de Justicia e Interior, la imputada Salomé Pradas, que mandara la alerta a la población y la hiciera extensible a toda la provincia. El Es Alert no se envió hasta las 20:11 horas.

Por su parte, Alberto Martín Moratilla recordó ante sobre las 14:00 del día de la riada y al conocer las inundaciones en Utiel, aconsejó a Pradas que se activara a la Unidad Militar de Emergencias (UME), y que no se habló de el Es-Alert hasta las 19:00, cuando la exconsellera dio el visto bueno al texto definitivo.