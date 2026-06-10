Mazón, el día de la dana: "Vamos a inundar de datos a los medios. Desprende sensación de estar alerta que te cagas"

La vicepresidenta primera del Gobierno valenciano, Susana Camarero, ha entregado a la jueza de Catarroja los mensajes del grupo de WhatsApp que compartían el entonces presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, y sus consejeros durante el 29 de octubre de 2024. Aquel día, a primera hora de la mañana, Mazón intervino en el grupo para coordinarse con los consellers de su Gobierno. A las 8:17 escribió: "Vamos a inundar de datos a los medios hoy, ¿vale? Desprende sensación de estar alerta que te cagas".

La secuencia de mensajes refleja cómo la actividad del grupo se centró inicialmente en la comunicación pública y fue perdiendo intensidad a medida que la situación se agravaba, hasta prácticamente desaparecer durante las horas decisivas de la emergencia.

Camarero, que este miércoles ha declarado como testigo en la causa, formaba parte de ese chat en el que Mazón intervino a primera hora de la mañana para pedir a los miembros de su Ejecutivo que intensificaran la comunicación pública sobre el episodio meteorológico que estaba previsto a lo largo de aquel día. A las 8:15 horas, el presidente se dirigió a la entonces consejera de Justicia e Interior y responsable de Emergencias, Salomé Pradas, para reclamar información actualizada sobre la situación. "Salo que te actualicen datos de la Dana esta mañana para la rueda de prensa de Ruth [Merino]. Quizá tengas que salir para dar parte", escribió, según la transcripción de los mensajes a la que ha tenido acceso RTVE Noticias.

Segundos después añadió que también debía informarse al entonces consejero de Educación, José Antonio Rovira, sobre el posible cierre de colegios.

La preocupación de Mazón en esos primeros mensajes se centró en la estrategia comunicativa. "Informar con detalle da imagen de control", señaló a las 8:15 horas, antes de rematar: "Centrémonos hoy en eso".

Dos minutos más tarde insistió en la misma idea. "Vamos a inundar de datos a los medios hoy vale?", escribió a las 8:17 horas. Apenas unos segundos después añadió: "Desprende sensación de estar alerta que te cagas". Y completó el mensaje con una reflexión sobre el impacto que esa comunicación podía tener entre la población: "Y a la gente le calma. Que es lo importante".

Tras esas intervenciones, coincidiendo con las horas más críticas de la emergencia, Mazón ya no volvió a enviar mensajes al grupo.

Alertas hidrológicas en Magro y Poyo La siguiente comunicación significativa llegó a las 13:09 horas, cuando Salomé Pradas informó a sus compañeros de que se habían decretado dos alertas hidrológicas. En concreto, notificó la situación en el río Magro y en el barranco del Poyo, dos de los puntos que acabarían teniendo un papel determinante en el desarrollo de la catástrofe. "Acabamos de decretar alerta hidrológica en Río Magro y barranco Pollo (sic), en coordinación con la CHJ [Confederación Hidrográfica del Júcar]", remitió la consejera. Ya por la tarde, cuando la situación seguía recrudeciéndose, el único miembro del Gobierno valenciano que intervino en el chat fue el consejero de Transportes, Vicente Martínez Mus. A las 18:03 horas comunicó que Ferrocarrils de la Generalitat registraba "incidencias variadas que se van solventando", aunque alertó también de la existencia de un tren que había quedado atrapado.

Los mensajes no mencionan el ES-Alert A partir de ese momento se produjo un largo silencio. Según la transcripción, durante las horas previas al envío del mensaje de alerta ES-Alert, efectuado finalmente a las 20:11 horas, no hubo ningún intercambio sobre la conveniencia o el contenido de ese aviso a la población. La conversación se reactivó a las 20:25 horas con la entonces consejera de Turismo, Nuria Montes, quien informó de que en la ITV de Riba-roja había trabajadores atrapados sin suministro eléctrico y a la espera de ser evacuados por los servicios de emergencia. Ocho minutos después, a las 20:33 horas y coincidiendo prácticamente con la llegada de Mazón al Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi), Susana Camarero advirtió de que ya existían residencias de mayores inundadas y que los bomberos no podían acceder a ellas. A las 20:45, José Antonio Rovira, entonces consejero de Educación y actualmente titular de Hacienda, informa de que los daños en colegios e institutos son "cuantiosos" en muchas localidades. El conseller de Sanidad interviene para comunicar que los hospitales de Alzira y Requena están "aislados" y hay "múltiples centros de salud inundados". El titular de Agricultura también escribe para decir que han avisado a las oficinas comarcales agrarias para que "hasta las 9:30 no comience la actividad". El conseller Rovira comunica a las 21:09 horas que Valencia ciudad y la mayoría de poblaciones han suspendido las clases y tampoco habrá transporte escolar y que hay "algunas incidencias puntuales" como tres niños que se han quedado en un autobús en Chiva y no pueden moverse. "Está la Guardia Civil al tanto", traslada. La residencia de Cheste está "controlada". A las 21:11 horas, vuelve a repetir que "todo apunta a que van a ser cuantiosos" los daños y lamenta que "la izquierda ha empezado su campañita". La portavoz del Consell, a las 22:38 horas, distribuye una circular informativa sobre la exención de asistencia al trabajo del personal empleado público afectado por el temporal en la Comunidad Valenciana y pide: "Si os preguntan, esta circular que vamos a colgar en breve en la web es cierta. Estaban corriendo muchos whatsapp fake y la gente tenía dudas". Su siguiente mensaje señala: "Me dicen que el centro de comunicaciones de Telefónica de La Eliana (del que depende el 112) ha fallado y que puede que el que le da respaldo de urgencia, el de Cheste, haya colapsado también. Reunión de urgencia en Telefónica Madrid". Sin embargo, Pradas corrige: "No es así. El 112 no ha fallado, sigue operativo". Y Merino contesta en dos mensajes: "Si, operativo sigue. De 8 líneas de comunicación solo quedan 2 activas. Cada una puede mantener 30 llamadas simultáneas. Para un día como hoy es un problema. Además solo pueden recibir llamadas". El consejero de Transportes, Vicente Martínez Mus, es el último en mandar un mensaje a las 23:53 horas, con el estado de carreteras.