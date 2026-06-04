La jueza de Catarroja deja sin efecto la declaración como testigo de Carlos Mazón al estar ya personado

La magistrada del Tribunal de Instancia de Catarroja que instruye la causa por la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024 ha acordado este jueves dejar sin efecto la declaración testifical del expresident de la Generalitat Carlos Mazón que había acordado previamente.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana en un comunicado, la instructora ha adoptado esta decisión a la vista del auto de la Audiencia de Valencia, que estima el recurso de apelación de Mazón y admite su personación en la causa.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial entiende que hay diligencias pendientes aún de "ofrecer resultados con aptitud para aportar información que pudieran permitir una inculpación futura" de Mazón, motivo por el cual consideró pertinente su personación.

La Audiencia Provincial de Valencia estimó este miércoles el recurso de apelación del expresidente de la Generalitat valenciana, y admitió su personación en la causa judicial que investiga la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024, que se instruye en un juzgado de Catarroja. Según indica en su auto, la decisión se ha tomado al amparo del artículo 118 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), para ejercer su derecho de defensa. El tribunal concluye que se han acordado diligencias pendientes aún de "ofrecer resultados con aptitud para aportar información que pudieran permitir una inculpación futura" del aforado, puesto que es diputado.