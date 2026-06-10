Camarero niega ante la jueza haber tenido contacto con Mazón durante la dana y dice que no sabía que era un Cecopi

La vicepresidenta primera del Gobierno valenciano, Susana Camarero, ha negado este miércoles en su declaración como testigo ante la jueza de la dana, haber tenido contacto con el entonces president de la Generalitat, Carlos Mazón, ni con nadie de su entorno durante la riada del 29 de octubre de 2024 cuya gestión se investiga por el supuesto homicidio imprudente de 230 personas. La entonces consellera de Servicios Sociales ha dicho que cuando aquel día le hablaron de la convocatoria de un Cecopi ella no sabía lo que era y nunca había estado en uno, pero que se conectó de forma telemática para conocer la situación.

Según han informado fuentes judiciales presentes en la declaración, Camarero, que cuando se produjo la riada tenía también las competencias en materia de Servicios Sociales, Vivienda e Igualdad ha explicado que no tuvo contacto alguno con Mazón aquella tarde y que ella consideró que la situación era "manejada" por la entonces consellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas.

Camarero ha declarado que de las víctimas fallecidas en la dana seis eran usuarios del servicio de teleasistencia, de los que cinco llegaron a apretar el botón y llamaban permanentemente al 112. Sin embargo, asegura que los profesionales del servicio de teleasistencia no les trasladaron lo que estaba pasando.

Se dirigió a Argüeso para saber si había centros afectados En la Consellería de Servicios Sociales recibieron al mediodía el aviso de una asesora que había trabajado en Emergencias sobre la convocatoria del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) y ella se lo trasladó al secretario autonómico Nacho Grade para que se conectara. Según ha asegurado, ella no sabía lo que era un Cecopi, y nunca había asistido, pero llevaba "preocupada y ocupada" por la situación desde las 8:00 horas por la incidencia que la riada podía tener en sus centros y decidió conectarse telemáticamente cuando encontró la posibilidad. Cuando a las 17:00 horas se conectó al Cecopi se encontraba hablando el subdirector de Emergencias Jorge Suárez sobre la situación en Utiel, que había gente en los tejados, que estaba la UME desplegada y se esperaba poder rescatarles en las próximas horas. También se habló sobre el riesgo en la presa de Forata. En ese momento, ha dicho que habló con el secretario autonómico de Emergencias Emilio Argüeso a través mensajes para saber si había centros dependientes de su consellería afectados por la riada. También asegura que habló con Nacho Grande y que lo que hizo fue "ligar" todo lo que escuchaba en el CECOPI a su consellería. Camarero es la primera consellera del Ejecutivo de Mazón, que testifica en esta causa, para lo que estaba citada a las 9:30 horas. Según ha confirmado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, Camarero tenía permiso del juzgado para acceder al edificio por el garaje por recomendación de las fuerzas de seguridad por lo que no se ha cruzado con las personas que esperaban su llegada a las puertas del juzgado. Susana Camarero niega que hubiese "víctimas de la teleasistencia" en la dana y defiende la labor de la Generalitat Los agentes han establecido un amplio cordón de seguridad, que cuenta además con vallas, para separar a los manifestantes que han acudido a las dependencias del juzgado para pedir el esclarecimiento de "todas las responsabilidades" derivadas de la tragedia. La magistrada del Tribunal de Instancia de Catarroja acordó la pasada semana dejar sin efecto la declaración testifical de Mazón que había acordado tras el auto de la Audiencia de Valencia, que estimaba el recurso de apelación de Mazón y admitía su personación en la causa. La jueza de Catarroja deja sin efecto la declaración como testigo de Carlos Mazón al estar ya personado