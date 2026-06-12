La asociación mayoritaria de víctimas de la dana pide amparo al Constitucional ante el aforamiento de Mazón

La Asociación de Víctimas de la dana 29 de octubre de 2024, que representa a una mayoría de los damnificados por la catástrofe y la emergencia, ha presentado un recurso de amparo al Tribunal Constitucional ante el aforamiento que mantiene el expresident de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón al ser diputado en Les Corts.

En su recurso, al que ha tenido acceso RTVE, denuncian que "la total ausencia de avisos de autoprotección a la población en el momento de máximo peligro para la vida humana derivó en el fallecimiento de 230 personas ahogadas en barro, heridos y daños materiales incalculables".

La iniciativa de las víctimas ante el Constitucional se produce sólo dos días después de que se haya conocido el contenido de los mensajes que Mazón el día de las riadas a sus entonces consellers. Desde primera hora de la mañana, Mazón intervino en el grupo para coordinarse con los miembros de su Gobierno y en uno de sus mensajes —remitido a las 8:17 horas— les instó a "inundar de datos a los medios" para "desprender sensación de estar alerta que te cagas".

Consideran que "permitir que el estatuto de diputado autonómico opere como una inmunidad absoluta" para delitos cometidos en el ámbito estrictamente ejecutivo y ajeno a la Cámara vulnera el artículo 14 de la Constitución Española.

"No existe una justificación objetiva ni razonable para que las víctimas de la dana vean restringido su acceso a una instrucción penal ordinaria frente a un gestor público que ya no ostenta responsabilidades de gobierno.

(EN AMPLIACIÓN)