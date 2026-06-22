Directo: Pilar Bernabé comparece en la comisión del Congreso que investiga la gestión de la dana en Valencia

La comisión del Congreso que investiga la gestión de la dana de Valencia de 2024 interrogará este lunes a la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, y al entonces director general del Emergencias de la Generalitat, Alberto Martín Moratilla.

En concreto, la sesión la abrirá la máxima representante del Gobierno central en la comunidad y dirigente socialista, quien ya compareció ante la jueza Nuria Ruiz Tobarra, que instruye la causa penal por la riada que dejó 238 víctimas.

Durante su declaración en el juzgado, Bernabé comentó que advirtió a las 19 horas en el Cecopi del desbordamiento del barranco del Poyo. Se enteró, dijo, por la alcaldesa de Paiporta, quien le alertó de que había personas ahogándose.