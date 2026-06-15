Oxfam denuncia el beneficio multimillonario de las grandes fortunas de la energía desde el inicio de la guerra

La guerra en Irán ha reportado grandes beneficios a las fortunas de la energía, según ha denunciado este lunes Oxfam Intermón. Un informe de la organización estima que los 41 multimillonarios del sector de los países del G7 se han embolsado 23.500 millones de dólares desde los primeros ataques de Estados Unidos e Israel y el cierre del estrecho de Ormuz.

De acuerdo con su investigación, que se ha publicado este lunes coincidiendo con la cumbre de los siete países más poderosos del mundo en Évian, Francia, los multimillonarios de todo el mundo han acumulado 9,8 billones de dólares desde 2020, mientras se han recortado las ayudas al desarrollo de las economías más pobres.

Se dispara el beneficio de petroleras y gasistas Oxfam calcula que las ganancias de seis de las principales corporaciones petroleras y de gas van a aumentar en un 80% comparado con los pronósticos previos a la guerra, que califica de "ilícita". Esto son unos 68.000 millones de dólares de beneficio extra, lo que llevaría a una caja de 152.000 millones de dólares a final de año, 416 millones de dólares al día. El cierre del estrecho de Ormuz y la inestabilidad en el comercio global no habrían favorecido solo al sector de la energía. El informe estima también que las tres principales empresas de fertilizantes en el mundo aumentarán sus beneficios en un 23% respecto a un escenario sin guerra, equivalente a unos 928 millones de dólares. En general, los beneficios combinados de las grandes compañías del G7 pueden mejorar las perspectivas de sus resultados en 413 millones de dólares de media, de acuerdo con Oxfam.