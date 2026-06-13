España es líder mundial en trasplantes, pero preocupa la caída de donantes: "Las negativas han aumentado"
- Lo ha explicado en el Canal 24 horas el coordinador de donación y trasplantes del hospital 12 de Octubre, en Madrid
- La Organización Nacional de Trasplantes analiza las causas del aumento de las negativas de donación de órganos
España lleva 34 años liderando la clasificación mundial en donación y trasplante de órganos. El sistema está coordinado por la Organización Nacional de Trasplantes (ONT) y es un ejemplo en todo el mundo. El modelo permite alcanzar hitos como el llevado a cabo en el hospital 12 de Octubre de Madrid donde han realizado por primera vez en nuestro país el primer trasplante simultáneo de intestino y páncreas.
Pese al liderazgo, se está observando una que las negativas a donar están aumentando, algo que preocupa a la ONT. Una de las claves del protocolo es que la normativa legal establece que toda persona es considerada donante cuando fallece a no ser que haya estipulado en vida lo contrario. El equipo médico es el encargado de preguntar a la familia tras el deceso para obtener el consentimiento que va a permitir salvar vidas. Desde la Organización Nacional de Trasplantes se aprecia un aumento en el número de negativas, un asunto que está siendo analizado para entender qué causas pueden estar operando en ese aparente cambio de tendencia.
"Histórico es el día a día del modelo español de trasplantes. Son horas de cirugía, de mucha logística dentro del sistema público de salud", ha explicado en el Canal 24 horas, Mario Chico Fernández, jefe de sección de la UCI de Trauma y Emergencias del 12 de Octubre (Madrid) y coordinador de donación y trasplantes hospitalario.
"El trasplante es gracias a la generosidad de las familias que donan y que nos dan la oportunidad, en el peor momento de sus vidas de entrar y preguntarles en nombre de estas personas que luego son los trasplantados. Es importante destacar el papel que tienen estas familias para que estemos donde estamos", ha asegurado María Orejana, enfermera en la coordinación de trasplantes en el mismo hospital madrileño del 12 de Octubre.
"Las negativas para donar han aumentado"
"En España, y es algo que nos preocupa, el porcentaje de negativas ha subido", ha contado el coordinador de donación y trasplantes hospitalario. "Las negativas para donar han aumentado últimamente y esto es algo que desde la Organización Nacional de Trasplantes preocupa. Por eso insistimos en que más allá de las cuestiones quirúrgicas que son tremendamente atractivas, técnicas y potentes, es necesario destacar esas familias que, en el peor momento de sus vidas son capaces de pensar en las personas que están en lista de espera", ha añadido.
España ha batido un nuevo récord de Trasplantes con 39 donantes de órganos
en 48 horas.
Y para hablar de ello ya nos atiende la directora
de la Organización Nacional de Trasplantes, Beatriz Domínguez Gil.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas
tardes. España vuelve a batir récords en
trasplantes.
¿Qué tiene nuestro modelo que no consiguen
copiar en otros países?
Tenemos algunos elementos que sí que se comparten con otros
países, pero de los que tenemos que estar profundamente orgullosos, como un
sistema sanitario público y de carácter universal
una condición sine qua non para el éxito del programa español en segundo
lugar una
población solidaria una población dispuesta a donar y muchas veces en el
peor
o casi siempre en el peor de los momentos, cuando fallece una persona,
normalmente de manera súbita
e inesperada. Y en tercer lugar, tenemos algo único,
que es un modelo organizativo
del proceso de donación de personas fallecidas, que pivota sobre la figura
de los
coordinadores de trasplante dentro de los hospitales y este es probablemente
el elemento clave de nuestro
modelo apoyado por la labor coordinadora de la Organización
Nacional de Trasplantes.
Estos tres elementos
son los que justifican el éxito, junto con una apuesta continuada por la
innovación
España lidera el mundo en trasplantes desde hace más de 30 años, como estamos
contando
¿Qué es lo que pasa en una familia para que en el peor momento de su vida diga
sí a donar?
Yo no
sé si todavía hay falsos mitos o miedos incluso sobre la donación que
deberíamos desterrar
Tenemos sin duda alguna una sociedad, como decía antes, muy comprometida, que
se
traduce en que aproximadamente 8 de cada 10 familias en ese momento al que
nos
referíamos digan sí a la donación en representación de su ser querido.
Tenemos, por lo tanto, una
tasa de consentimiento elevada, aunque es cierto que ha disminuido un poquito
en los últimos años,
pero podemos, en términos generales, estar muy orgullosos de esa tasa de
consentimiento.
Esto, en principio,
se debe a una sociedad predispuesta a donar y, por otro lado, a la labor que
hacen los coordinadores
de trasplante en ese momento crítico, con un abordaje muy profesionalizado,
a las familias en ese momento de duelo y el acompañamiento que se realiza,
insisto, en estos momentos clave.
Esta combinación de elementos es lo que justifica ese compromiso
Sí que perduran algunas veces determinados mitos en relación a la
donación
de órganos que pueden constituirse en obstáculos, a ese sí a la donación,
pero lo cierto
es que los coordinadores están perfectamente formados y entrenados
para tratar de desmontar esos mitos
llegado el momento crítico.
¿Le preocupa que nos acostumbremos a los récords
y olvidemos que aún hay más de 5.000 personas esperando un órgano?
Sí nos preocupa, de hecho..
es importante que cuando lanzamos estos mensajes de récords de actividad,
al mismo tiempo situemos a la población
en la realidad del trasplante.
El trasplante es el único procedimiento terapéutico
que no depende solamente de la capacidad técnica para realizarlos, de
disponer de los recursos
materiales necesarios.
Es que se necesita, además, un recurso único, algo único, que es
un órgano donado bien en vida bien como decíamos antes después del
fallecimiento. Y por eso es importante que la
población sepa que se sigue necesitando
la contribución de la sociedad.
Sin ellos, este tipo de terapias
no pueden convertirse en realidad.
Y como usted decía, cada día del año nuestro país
tenemos aproximadamente a 5.000 pacientes que necesitan el trasplante
de un órgano.
Fundamentalmente
hablamos del riñón, hay 4.000 pacientes en lista de espera para recibir un
trasplante renal,
pacientes que se enfrentan en términos generales al tratamiento con diálisis
espiritoneal o con hemodiálisis y
otros mil pacientes cada día del año que esperan el trasplante de un órgano
vital como el hígado,
el corazón, el pulmón y también con menos frecuencia, pero también
importante otros órganos como el
páncreas para el tratamiento de la diabetes o el intestino para pacientes
que tienen patologías de muy elevada complejidad y que por tanto son también
órganos vitales. Gracias a esa contribución a la que se
refería, por ejemplo, en solo 48
horas se han coordinado hasta 75 trasplantes y aviones privados creo que
hasta 5
¿Cómo se gestiona una operación de esta magnitud sin margen de error?
Pues estamos muy bien preparados.
Antes les decía que el éxito del modelo español precisamente
es el haber organizado muy bien ese proceso.
Claro, el encontrarnos en 48 horas
con todo este número de donaciones y de trasplantes, yo diría que es una prueba
de estrés para el
Sistema Nacional de Trasplantes.
La base operativa, el director de orquesta, es la
Organización Nacional de Trasplantes, la ONT.
Tiene una oficina de coordinación 24 horas disponible que
gestionan enfermeras, un grupo de enfermeras, con la colaboración y con
la participación
y supervisión también de muchas partes del proceso por médicos, que están
disponibles también 24
y la maquinaria se activa en el momento en que un coordinador de trasplantes,
de cualquier hospital de España identifica un posible donante, hace esa
entrevista familiar,
hace una evaluación del donante, se pone en contacto con la ONT, con esa
oficina de coordinación, se intercambia todo tipo de información para tratar
de…
confirmar que se puede llevar a cabo esa donación, que no existe ninguna
contraindicación médica, que sean
han cumplido todas las fases del proceso.
Se determinan qué órganos se pueden trasplantar.
La ONT
aplica unos sistemas de asignación de órganos, de distribución de órganos que
están acordados a nivel nacional
y de los que somos garantes, y organiza toda la logística de desplazamiento de
equipos para llevar a
cabo la obtención de esos órganos y su ulterior trasplante o incluso de los
órganos una
vez obtenidos. Y para ello tenemos que movilizar
dispositivos de transporte
por vía terrestre y también por vía aérea.
Para ello contamos con la colaboración
de los aeropuertos, que muchas veces adaptan sus horarios a nuestras
necesidades.
Movilizamos aviones privados
y también, muy importante, compañías aéreas colaboran también de forma
desinteresada
con nosotros a través del desplazamiento de órganos por vuelos
comerciales
¿Cuál ha sido la historia de estas 48 horas que más le ha emocionado
personalmente?
Bueno, a mí me emocionan..
personalmente? Bueno, me emocionan los números porque
sé que detrás de cada uno de esos números
hay historias. Estamos hablando de un gran número de
procedimientos de trasplante
renal, de corazón, de pulmón,
un ritmo frenético
que, como decía, a mí me emociona la capacidad que hemos tenido
de organizar toda esta actividad en este periodo tan corto, pero, por
ejemplo, un dato
que dábamos hoy, y siempre me gusta contarlo, es que varios pacientes
hiperinmunizados
se trasplantaron. Y me gusta quizás recordar a esos
pacientes hiperinmunizados, porque son pacientes
que tienen enormes dificultades para trasplantarse por cuestiones
inmunológicas, desarrollan
rechazo agudo frente a prácticamente todos los donantes de los que
disponemos y están en una lista de espera
especial, única, a nivel nacional, de tal forma que cuando encontramos ese
donante frente al que
el receptor no va a desarrollar rechazo agudo, ese riñón se
asigna específicamente a ese receptor.
Y me gusta este programa y ese dato que damos en…
la nota de prensa hoy de esos cuatro pacientes hiperinmunizados que se han
trasplantado porque son
un enorme ejemplo de lo que es el Programa Nacional de Trasplante, que es
un ejercicio
continuado de cohesión del Sistema Nacional de Salud.
Yo creo que es importante recordar que este programa y esa
atención a esos pacientes tan difíciles de trasplantar es posible además porque
funcionamos como un solo
bloque, un perfecto ejemplo de coordinación de comunidades autónomas,
hospitales, un perfecto ejemplo de una salud.
Hace años parecía ciencia
ficción hablar de traspantes cruzados, de órganos preservados durante horas o
de compatibilidades imposibles
pero ¿cuál es ahora el gran reto pendiente de la Organización Nacional
de Trasplantes y cuál cree que será?
la gran revolución de los trasplantes en esta próxima década?
De manera inmediata, como en las últimas décadas, no debemos olvidarnos
del trasplante convencional porque es una terapia absolutamente
transformadora de las
expectativas de supervivencia y de la calidad de vida de los pacientes, de
los miles de pacientes que trasplantamos cada año
Y en este sentido, la ONT sigue trabajando por intentar aumentar el
número de donantes
a través de diferentes vías, que a lo mejor ahora no tenemos tiempo para
explicar
Pero tratando de hablar de revoluciones que probablemente vayamos a ver en los
próximos
años, yo hablaría de tres líneas.
Una, creo que se van a
producir enormes avances en la inducción de lo que llamamos tolerancia
inmunológica o
en la reducción de la necesidad de inmunosupresión en el paciente
trasplantado.
Tenemos, de hecho, varias líneas de investigación
en España, recurriéndose muchas veces también a la utilización de células
humanas
para la inducción de esa tolerancia inmunológica y el poder hacer un
trasplante con una reducción o
eventual eliminación de la inmunosupresión transformaría la
calidad de vida del paciente trasplantado
por todos los efectos adversos que tiene la inmunosupresión, que ahora
mismo necesitan de por vida y porque probablemente
conseguiríamos que esos órganos tuvieran unas mayores expectativas de
funcionamiento a lo largo del tiempo
Pero probablemente una de las grandes, grandes revoluciones va a ser el
senotrasplante o el trasplante
de interespecies. Esto ha sido posible, dado que se ha
producido un salto cualitativo en los últimos años con las técnicas básicas
de modificación genética que permiten generar animales, cerdos modificados
genéticamente
que son más parecidos al ser humano desde el punto de vista de
modificación genética se consigue que sean menos susceptibles
de ser rechazados por el ser humano y ya tenemos procedimientos efectuados,
sobre todo en Estados Unidos y en China, de carácter absolutamente
experimental y
actualmente en Estados Unidos están en marcha ya dos ensayos clínicos
autorizados
por la FDA que nos hacen ver realmente un futuro en el que vamos a disponer de
esta alternativa a
órgano humano, y que probablemente nos va a ayudar a combatir o aumentar
la disponibilidad de órganos para trasplante de una forma determinada.
Yo creo que esas son las grandes revoluciones
que vamos a ver en los próximos años.
Y finalmente hablaría de las técnicas de preservación que nos van a
permitir tratar fuera del organismo esos órganos, mejorarlos, por ejemplo,
con agentes
que eliminen los efectos de la senectud, del envejecimiento o que nos
permitan
modificar genéticamente los órganos, eliminar antígenos HLA, antígenos de
los grupos sanguíneos y
hacer órganos universales.
Yo creo que los próximos años van a ser extraordinarios y
muy motivadores para el ámbito del trasplante y para las expectativas de
nuestros pacientes
Suena alucinante. Si alguien nos está viendo, la última
que le hago, y nunca ha hablado de donación con su familia, ¿qué
conversación
debería tener hoy mismo y qué tendría que hacer para ser donante?
Para ser donante..
es de una manera legalmente..
definitiva, es importante recurrir a los registros de
voluntades anticipadas.
Esta es la manera de dejar constancia de manera legal y
de nuestro deseo de ser donantes.
No obstante, lo más sencillo de todos y
lo que debemos hacer, si deje registrada esa voluntad o no, es hablar
con nuestro entorno familiar
Es muy importante que nuestros seres queridos sean conocedores de nuestra
voluntad de ser
donantes tras el fallecimiento.
Se puede donar órganos, se puede donar tejidos y, como
hemos visto, esto puede mejorar la supervivencia y la calidad de vida de
muchas personas
Simplemente digámoslo en casa, digámoslo en nuestro entorno, porque ha
llegado el momento,
nuestras familias, si no han oído de nosotros, van a hacer todo lo posible
porque se cumplen
nuestra voluntad. Eso es lo más importante
Pues Beatriz Domínguez, Gil, directora de la Organización Nacional de
Trasplantes, muchísimas gracias por atendernos aquí en el Canal 24 horas.
Enhorabuena de nuevo por
ese hito logrado y sobre todo por seguir trabajando en la investigación
para lograr esos
avances extraordinarios a los que hacía referencia
La Organización Nacional de Trasplantes está llevando a cabo en la actualidad un estudio para determinar las causas. "La sociedad es más diversa, han cambiado muchas cosas en las últimas dos décadas y nos preocupa. Estamos en pleno análisis de este asunto", explica Mario Chico.
María Orejana cree que esta circunstancia supone un reto que hay que abordar: ""Nos interpela. Ha habido un cambio generacional. Creo que a las coordinaciones hospitalarias nos lleva esto a salir fuera de nuestra área del hospital e intentar ir a los institutos para llegar desde abajo hacia arriba. Para que cuando las familias de estos potenciales donantes se escuchen, ya sepan de qué estamos hablando".
"Pasamos de cero a cien": la importancia de la coordinacion en la donación y trasplantes
Los mecanismos del sistemas funcionan como una maquinaria muy engrasada. "Es un reto muy interesante. Pasamos de cero a cien en una llamada de teléfono. Entonces se pone en marcha toda la logística. En el 12 de Octubre es Enfermería quién lo hace tanto de la parte del donante como del receptor del trasplante", cuenta Orejana.
Se moviliza un número muy elevado de departamentos: "Se activan una serie de recursos humanos, que son todo el equipo que se desplaza con cirujanos, enfermería, anestesia. etc... Por otro lado, está la parte del trasplante, que es otro equipo diferente al que hace la cirugía de la donación, que también hay que preavisar y tener para que ese órgano que sale del donante esté el menor tiempo posible en lo que llamamos isquemia, que es fuera. Para cuidar esos tiempos, tiene que haber una coordinación exquisita".
"Se activan muchos equipos en un tiempo récord, pero la verdad es que hay muy buena respuesta. Los equipos están muy entrenados. El 12 de Octubre lleva desde 1978, que fue el primer trasplante renal hasta ahora entrando en todos los programas de trasplantes. En este hospital se trasplantan todos los órganos sólidos: corazón, pulmón, hígado, páncreas, riñón, intestino y multivisceral", aclara.
La cifra de fallecidos que donaron órganos en 2025 en España fue de 2.547. El número de personas que donaron un órgano en vida en el mismo período ascendió a 408. En total, se realizaron 3.998 trasplantes renales, 1.276 hepáticos, 556 de pulmón, 390 cardíacos, 103 de páncreas y 11 de intestino.
¿Qué hay que hacer para ser donante?
Tras la creación de la Organización Nacional de Trasplantes en 1989, nuestro país pasó de 14 donantes por millón de población a 49, 30 años después. España ha pasado de estar en la parte media-baja de los índices de donación en Europa a tener el índice más elevado, no ya de Europa sino del mundo. El modelo ha sido recomendado por la OMS y se estudia en otras zonas para su aplicación.
En España todos los ciudadanos son considerados donantes tras fallecer a menos que hayan dejado constancia expresa en vida de lo contrario. A pesar de esto, el equipo médico siempre dialoga y solicita el consentimiento de la familia.
"Lo más importante es comunicar a tu familia y a tus allegados que, llegado el momento, quieres ser donante. Porque aunque nuestra ley dice que todos somos donantes mientras no se demuestre lo contrario y hayamos manifestado nuestra negativa a donar, la intervención de las familias siempre es muy importante", explica Mario Chico.
Más allá de verbalizarlo, se puede dejar establecida la condición de donante en el documento de últimas voluntades que se puede hacer en cualquier centro de salud. También se puede acceder a un carné de donante, si se desea. "Pero lo más importante es comunicarlo a tus seres queridos, porque luego van a preguntar a tus familia directa qué es lo que querías. Intentamos no hablar de la muerte, pero es importante dejar dicho si queremos ser donantes. Tampoco hay que olvidar la posibilidad de ser donante en vivo en trasplantes renales", aclara el coordinador de donación y trasplantes hospitalario del 12 de Octubre.