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España es líder mundial en trasplantes, pero preocupa la caída de donantes: "Las negativas han aumentado"

  • Lo ha explicado en el Canal 24 horas el coordinador de donación y trasplantes del hospital 12 de Octubre, en Madrid
  • La Organización Nacional de Trasplantes analiza las causas del aumento de las negativas de donación de órganos
"Histórico es el día a día del modelo español de trasplantes" - Fin de semana 24h | Ver
"Histórico es el día a día del modelo español de trasplantes"
RTVE.es

España lleva 34 años liderando la clasificación mundial en donación y trasplante de órganos. El sistema está coordinado por la ⁠Organización Nacional de Trasplantes (ONT) y es un ejemplo en todo el mundo. El modelo permite alcanzar hitos como el llevado a cabo en el hospital 12 de Octubre de Madrid donde han realizado por primera vez en nuestro país el primer trasplante simultáneo de intestino y páncreas.

Pese al liderazgo, se está observando una que las negativas a donar están aumentando, algo que preocupa a la ONT. Una de las claves del protocolo es que la normativa legal establece que toda persona es considerada donante cuando fallece a no ser que haya estipulado en vida lo contrario. El equipo médico es el encargado de preguntar a la familia tras el deceso para obtener el consentimiento que va a permitir salvar vidas. Desde la Organización Nacional de Trasplantes se aprecia un aumento en el número de negativas, un asunto que está siendo analizado para entender qué causas pueden estar operando en ese aparente cambio de tendencia.

El Hospital 12 de Octubre logra realizar cuatro trasplantes de corazón en menos de tres días por primera vez en España
El Hospital 12 de Octubre logra realizar cuatro trasplantes de corazón en menos de tres días por primera vez en España

"Histórico es el día a día del modelo español de trasplantes. Son horas de cirugía, de mucha logística dentro del sistema público de salud", ha explicado en el Canal 24 horas, Mario Chico Fernández, jefe de sección de la UCI de Trauma y Emergencias del 12 de Octubre (Madrid) y coordinador de donación y trasplantes hospitalario.

"El trasplante es gracias a la generosidad de las familias que donan y que nos dan la oportunidad, en el peor momento de sus vidas de entrar y preguntarles en nombre de estas personas que luego son los trasplantados. Es importante destacar el papel que tienen estas familias para que estemos donde estamos", ha asegurado María Orejana, enfermera en la coordinación de trasplantes en el mismo hospital madrileño del 12 de Octubre.

"Las negativas para donar han aumentado"

"En España, y es algo que nos preocupa, el porcentaje de negativas ha subido", ha contado el coordinador de donación y trasplantes hospitalario. "Las negativas para donar han aumentado últimamente y esto es algo que desde la Organización Nacional de Trasplantes preocupa. Por eso insistimos en que más allá de las cuestiones quirúrgicas que son tremendamente atractivas, técnicas y potentes, es necesario destacar esas familias que, en el peor momento de sus vidas son capaces de pensar en las personas que están en lista de espera", ha añadido.

Para todos los públicos Entrevista | España bate un nuevo récord de trasplantes - La tarde en 24h | Ver
Transcripción completa

España ha batido un nuevo récord de Trasplantes con 39 donantes de órganos

en 48 horas.

Y para hablar de ello ya nos atiende la directora

de la Organización Nacional de Trasplantes, Beatriz Domínguez Gil.

¿Qué tal? Buenas tardes.

Hola, muy buenas

tardes. España vuelve a batir récords en

trasplantes.

¿Qué tiene nuestro modelo que no consiguen

copiar en otros países?

Tenemos algunos elementos que sí que se comparten con otros

países, pero de los que tenemos que estar profundamente orgullosos, como un

sistema sanitario público y de carácter universal

una condición sine qua non para el éxito del programa español en segundo

lugar una

población solidaria una población dispuesta a donar y muchas veces en el

peor

o casi siempre en el peor de los momentos, cuando fallece una persona,

normalmente de manera súbita

e inesperada. Y en tercer lugar, tenemos algo único,

que es un modelo organizativo

del proceso de donación de personas fallecidas, que pivota sobre la figura

de los

coordinadores de trasplante dentro de los hospitales y este es probablemente

el elemento clave de nuestro

modelo apoyado por la labor coordinadora de la Organización

Nacional de Trasplantes.

Estos tres elementos

son los que justifican el éxito, junto con una apuesta continuada por la

innovación

España lidera el mundo en trasplantes desde hace más de 30 años, como estamos

contando

¿Qué es lo que pasa en una familia para que en el peor momento de su vida diga

sí a donar?

Yo no

sé si todavía hay falsos mitos o miedos incluso sobre la donación que

deberíamos desterrar

Tenemos sin duda alguna una sociedad, como decía antes, muy comprometida, que

se

traduce en que aproximadamente 8 de cada 10 familias en ese momento al que

nos

referíamos digan sí a la donación en representación de su ser querido.

Tenemos, por lo tanto, una

tasa de consentimiento elevada, aunque es cierto que ha disminuido un poquito

en los últimos años,

pero podemos, en términos generales, estar muy orgullosos de esa tasa de

consentimiento.

Esto, en principio,

se debe a una sociedad predispuesta a donar y, por otro lado, a la labor que

hacen los coordinadores

de trasplante en ese momento crítico, con un abordaje muy profesionalizado,

a las familias en ese momento de duelo y el acompañamiento que se realiza,

insisto, en estos momentos clave.

Esta combinación de elementos es lo que justifica ese compromiso

Sí que perduran algunas veces determinados mitos en relación a la

donación

de órganos que pueden constituirse en obstáculos, a ese sí a la donación,

pero lo cierto

es que los coordinadores están perfectamente formados y entrenados

para tratar de desmontar esos mitos

llegado el momento crítico.

¿Le preocupa que nos acostumbremos a los récords

y olvidemos que aún hay más de 5.000 personas esperando un órgano?

Sí nos preocupa, de hecho..

es importante que cuando lanzamos estos mensajes de récords de actividad,

al mismo tiempo situemos a la población

en la realidad del trasplante.

El trasplante es el único procedimiento terapéutico

que no depende solamente de la capacidad técnica para realizarlos, de

disponer de los recursos

materiales necesarios.

Es que se necesita, además, un recurso único, algo único, que es

un órgano donado bien en vida bien como decíamos antes después del

fallecimiento. Y por eso es importante que la

población sepa que se sigue necesitando

la contribución de la sociedad.

Sin ellos, este tipo de terapias

no pueden convertirse en realidad.

Y como usted decía, cada día del año nuestro país

tenemos aproximadamente a 5.000 pacientes que necesitan el trasplante

de un órgano.

Fundamentalmente

hablamos del riñón, hay 4.000 pacientes en lista de espera para recibir un

trasplante renal,

pacientes que se enfrentan en términos generales al tratamiento con diálisis

espiritoneal o con hemodiálisis y

otros mil pacientes cada día del año que esperan el trasplante de un órgano

vital como el hígado,

el corazón, el pulmón y también con menos frecuencia, pero también

importante otros órganos como el

páncreas para el tratamiento de la diabetes o el intestino para pacientes

que tienen patologías de muy elevada complejidad y que por tanto son también

órganos vitales. Gracias a esa contribución a la que se

refería, por ejemplo, en solo 48

horas se han coordinado hasta 75 trasplantes y aviones privados creo que

hasta 5

¿Cómo se gestiona una operación de esta magnitud sin margen de error?

Pues estamos muy bien preparados.

Antes les decía que el éxito del modelo español precisamente

es el haber organizado muy bien ese proceso.

Claro, el encontrarnos en 48 horas

con todo este número de donaciones y de trasplantes, yo diría que es una prueba

de estrés para el

Sistema Nacional de Trasplantes.

La base operativa, el director de orquesta, es la

Organización Nacional de Trasplantes, la ONT.

Tiene una oficina de coordinación 24 horas disponible que

gestionan enfermeras, un grupo de enfermeras, con la colaboración y con

la participación

y supervisión también de muchas partes del proceso por médicos, que están

disponibles también 24

y la maquinaria se activa en el momento en que un coordinador de trasplantes,

de cualquier hospital de España identifica un posible donante, hace esa

entrevista familiar,

hace una evaluación del donante, se pone en contacto con la ONT, con esa

oficina de coordinación, se intercambia todo tipo de información para tratar

de…

confirmar que se puede llevar a cabo esa donación, que no existe ninguna

contraindicación médica, que sean

han cumplido todas las fases del proceso.

Se determinan qué órganos se pueden trasplantar.

La ONT

aplica unos sistemas de asignación de órganos, de distribución de órganos que

están acordados a nivel nacional

y de los que somos garantes, y organiza toda la logística de desplazamiento de

equipos para llevar a

cabo la obtención de esos órganos y su ulterior trasplante o incluso de los

órganos una

vez obtenidos. Y para ello tenemos que movilizar

dispositivos de transporte

por vía terrestre y también por vía aérea.

Para ello contamos con la colaboración

de los aeropuertos, que muchas veces adaptan sus horarios a nuestras

necesidades.

Movilizamos aviones privados

y también, muy importante, compañías aéreas colaboran también de forma

desinteresada

con nosotros a través del desplazamiento de órganos por vuelos

comerciales

¿Cuál ha sido la historia de estas 48 horas que más le ha emocionado

personalmente?

Bueno, a mí me emocionan..

personalmente? Bueno, me emocionan los números porque

sé que detrás de cada uno de esos números

hay historias. Estamos hablando de un gran número de

procedimientos de trasplante

renal, de corazón, de pulmón,

un ritmo frenético

que, como decía, a mí me emociona la capacidad que hemos tenido

de organizar toda esta actividad en este periodo tan corto, pero, por

ejemplo, un dato

que dábamos hoy, y siempre me gusta contarlo, es que varios pacientes

hiperinmunizados

se trasplantaron. Y me gusta quizás recordar a esos

pacientes hiperinmunizados, porque son pacientes

que tienen enormes dificultades para trasplantarse por cuestiones

inmunológicas, desarrollan

rechazo agudo frente a prácticamente todos los donantes de los que

disponemos y están en una lista de espera

especial, única, a nivel nacional, de tal forma que cuando encontramos ese

donante frente al que

el receptor no va a desarrollar rechazo agudo, ese riñón se

asigna específicamente a ese receptor.

Y me gusta este programa y ese dato que damos en…

la nota de prensa hoy de esos cuatro pacientes hiperinmunizados que se han

trasplantado porque son

un enorme ejemplo de lo que es el Programa Nacional de Trasplante, que es

un ejercicio

continuado de cohesión del Sistema Nacional de Salud.

Yo creo que es importante recordar que este programa y esa

atención a esos pacientes tan difíciles de trasplantar es posible además porque

funcionamos como un solo

bloque, un perfecto ejemplo de coordinación de comunidades autónomas,

hospitales, un perfecto ejemplo de una salud.

Hace años parecía ciencia

ficción hablar de traspantes cruzados, de órganos preservados durante horas o

de compatibilidades imposibles

pero ¿cuál es ahora el gran reto pendiente de la Organización Nacional

de Trasplantes y cuál cree que será?

la gran revolución de los trasplantes en esta próxima década?

De manera inmediata, como en las últimas décadas, no debemos olvidarnos

del trasplante convencional porque es una terapia absolutamente

transformadora de las

expectativas de supervivencia y de la calidad de vida de los pacientes, de

los miles de pacientes que trasplantamos cada año

Y en este sentido, la ONT sigue trabajando por intentar aumentar el

número de donantes

a través de diferentes vías, que a lo mejor ahora no tenemos tiempo para

explicar

Pero tratando de hablar de revoluciones que probablemente vayamos a ver en los

próximos

años, yo hablaría de tres líneas.

Una, creo que se van a

producir enormes avances en la inducción de lo que llamamos tolerancia

inmunológica o

en la reducción de la necesidad de inmunosupresión en el paciente

trasplantado.

Tenemos, de hecho, varias líneas de investigación

en España, recurriéndose muchas veces también a la utilización de células

humanas

para la inducción de esa tolerancia inmunológica y el poder hacer un

trasplante con una reducción o

eventual eliminación de la inmunosupresión transformaría la

calidad de vida del paciente trasplantado

por todos los efectos adversos que tiene la inmunosupresión, que ahora

mismo necesitan de por vida y porque probablemente

conseguiríamos que esos órganos tuvieran unas mayores expectativas de

funcionamiento a lo largo del tiempo

Pero probablemente una de las grandes, grandes revoluciones va a ser el

senotrasplante o el trasplante

de interespecies. Esto ha sido posible, dado que se ha

producido un salto cualitativo en los últimos años con las técnicas básicas

de modificación genética que permiten generar animales, cerdos modificados

genéticamente

que son más parecidos al ser humano desde el punto de vista de

modificación genética se consigue que sean menos susceptibles

de ser rechazados por el ser humano y ya tenemos procedimientos efectuados,

sobre todo en Estados Unidos y en China, de carácter absolutamente

experimental y

actualmente en Estados Unidos están en marcha ya dos ensayos clínicos

autorizados

por la FDA que nos hacen ver realmente un futuro en el que vamos a disponer de

esta alternativa a

órgano humano, y que probablemente nos va a ayudar a combatir o aumentar

la disponibilidad de órganos para trasplante de una forma determinada.

Yo creo que esas son las grandes revoluciones

que vamos a ver en los próximos años.

Y finalmente hablaría de las técnicas de preservación que nos van a

permitir tratar fuera del organismo esos órganos, mejorarlos, por ejemplo,

con agentes

que eliminen los efectos de la senectud, del envejecimiento o que nos

permitan

modificar genéticamente los órganos, eliminar antígenos HLA, antígenos de

los grupos sanguíneos y

hacer órganos universales.

Yo creo que los próximos años van a ser extraordinarios y

muy motivadores para el ámbito del trasplante y para las expectativas de

nuestros pacientes

Suena alucinante. Si alguien nos está viendo, la última

que le hago, y nunca ha hablado de donación con su familia, ¿qué

conversación

debería tener hoy mismo y qué tendría que hacer para ser donante?

Para ser donante..

es de una manera legalmente..

definitiva, es importante recurrir a los registros de

voluntades anticipadas.

Esta es la manera de dejar constancia de manera legal y

de nuestro deseo de ser donantes.

No obstante, lo más sencillo de todos y

lo que debemos hacer, si deje registrada esa voluntad o no, es hablar

con nuestro entorno familiar

Es muy importante que nuestros seres queridos sean conocedores de nuestra

voluntad de ser

donantes tras el fallecimiento.

Se puede donar órganos, se puede donar tejidos y, como

hemos visto, esto puede mejorar la supervivencia y la calidad de vida de

muchas personas

Simplemente digámoslo en casa, digámoslo en nuestro entorno, porque ha

llegado el momento,

nuestras familias, si no han oído de nosotros, van a hacer todo lo posible

porque se cumplen

nuestra voluntad. Eso es lo más importante

Pues Beatriz Domínguez, Gil, directora de la Organización Nacional de

Trasplantes, muchísimas gracias por atendernos aquí en el Canal 24 horas.

Enhorabuena de nuevo por

ese hito logrado y sobre todo por seguir trabajando en la investigación

para lograr esos

avances extraordinarios a los que hacía referencia

España bate un nuevo récord de trasplantes: "Sin la colaboración de la sociedad sería imposible"

La Organización Nacional de Trasplantes está llevando a cabo en la actualidad un estudio para determinar las causas. "La sociedad es más diversa, han cambiado muchas cosas en las últimas dos décadas y nos preocupa. Estamos en pleno análisis de este asunto", explica Mario Chico.

María Orejana cree que esta circunstancia supone un reto que hay que abordar: ""Nos interpela. Ha habido un cambio generacional. Creo que a las coordinaciones hospitalarias nos lleva esto a salir fuera de nuestra área del hospital e intentar ir a los institutos para llegar desde abajo hacia arriba. Para que cuando las familias de estos potenciales donantes se escuchen, ya sepan de qué estamos hablando".

"Pasamos de cero a cien": la importancia de la coordinacion en la donación y trasplantes

Los mecanismos del sistemas funcionan como una maquinaria muy engrasada. "Es un reto muy interesante. Pasamos de cero a cien en una llamada de teléfono. Entonces se pone en marcha toda la logística. En el 12 de Octubre es Enfermería quién lo hace tanto de la parte del donante como del receptor del trasplante", cuenta Orejana.

Para todos los públicos Las organizaciones de trasplantes de EE.UU. y España, Premio Príncipe de Asturias 2010
Las organizaciones de trasplantes de EE.UU. y España, Premio Príncipe de Asturias 2010

Se moviliza un número muy elevado de departamentos: "Se activan una serie de recursos humanos, que son todo el equipo que se desplaza con cirujanos, enfermería, anestesia. etc... Por otro lado, está la parte del trasplante, que es otro equipo diferente al que hace la cirugía de la donación, que también hay que preavisar y tener para que ese órgano que sale del donante esté el menor tiempo posible en lo que llamamos isquemia, que es fuera. Para cuidar esos tiempos, tiene que haber una coordinación exquisita".

"Se activan muchos equipos en un tiempo récord, pero la verdad es que hay muy buena respuesta. Los equipos están muy entrenados. El 12 de Octubre lleva desde 1978, que fue el primer trasplante renal hasta ahora entrando en todos los programas de trasplantes. En este hospital se trasplantan todos los órganos sólidos: corazón, pulmón, hígado, páncreas, riñón, intestino y multivisceral", aclara.

La cifra de fallecidos que donaron órganos en 2025 en España fue de 2.547. El número de personas que donaron un órgano en vida en el mismo período ascendió a 408. En total, se realizaron 3.998 trasplantes renales, 1.276 hepáticos, 556 de pulmón, 390 cardíacos, 103 de páncreas y 11 de intestino.

¿Qué hay que hacer para ser donante?

Tras la creación de la Organización Nacional de Trasplantes en 1989, nuestro país pasó de 14 donantes por millón de población a 49, 30 años después. España ha pasado de estar en la parte media-baja de los índices de donación en Europa a tener el índice más elevado, no ya de Europa sino del mundo. El modelo ha sido recomendado por la OMS y se estudia en otras zonas para su aplicación.

En el corazón de la Organización Nacional de Trasplantes: "Nuestro objetivo es salvar el mayor número de vidas"
En el corazón de la Organización Nacional de Trasplantes: "Nuestro objetivo es salvar el mayor número de vidas" NACHO MONRABAL BAILÉN (RNE)

En España todos los ciudadanos son considerados donantes tras fallecer a menos que hayan dejado constancia expresa en vida de lo contrario. A pesar de esto, el equipo médico siempre dialoga y solicita el consentimiento de la familia.

"Lo más importante es comunicar a tu familia y a tus allegados que, llegado el momento, quieres ser donante. Porque aunque nuestra ley dice que todos somos donantes mientras no se demuestre lo contrario y hayamos manifestado nuestra negativa a donar, la intervención de las familias siempre es muy importante", explica Mario Chico.

Más allá de verbalizarlo, se puede dejar establecida la condición de donante en el documento de últimas voluntades que se puede hacer en cualquier centro de salud. También se puede acceder a un carné de donante, si se desea. "Pero lo más importante es comunicarlo a tus seres queridos, porque luego van a preguntar a tus familia directa qué es lo que querías. Intentamos no hablar de la muerte, pero es importante dejar dicho si queremos ser donantes. Tampoco hay que olvidar la posibilidad de ser donante en vivo en trasplantes renales", aclara el coordinador de donación y trasplantes hospitalario del 12 de Octubre.

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