El Centro de Donación de Sangre registra una merma de contribuciones después de trasladarse al Hospital Universitario de Melilla

Melilla necesita donaciones. Y es que, tras el traslado del Centro de Donación de Sangre del Instituto de Gestión Sanitaria (INGESA) al Hospital Universitario, se ha producido una merma de las reservas. El Centro se encuentra en unas instalaciones más amplias y cómodas con nuevo aparataje para ofrecer un servicio de mayor calidad y promover la captación de nuevos donantes, según el doctor Miguel Ángel de las Nieves, hematólogo responsable del Centro de Donación de Sangre.

Aunque Melilla es autosuficiente, De las Nieves reconoce que en momentos puntuales, como pasó en verano y ocurre en la actualidad, tienen que hacer un llamamiento a los donantes para que acudan a donar. En estos momentos la ciudad cuenta con aproximadamente 1.000 personas donantes. Y es que desde la desaparición de la Hermandad de Donantes de Sangre, la promoción ha tenido un pequeño retroceso. El reto ahora es captar nuevos donantes, especialmente gente joven. Por eso, la nueva ubicación, dentro del Hospital Universitario, debe ser aprovechada para captar a familiares de pacientes y a visitantes.

Desde el Centro de Donación de Sangre se ha propuesto al INGESA que se pueda donar también por las tardes, al menos un día a la semana. Los requisitos para ser donante de sangre son pocos y sencillos, ser mayor de edad, pesar más de 50 kilos y gozar de buena salud. El doctor de las Nieves apela a la corresponsabilidad de la ciudadanía para animar a los melillenses a que se conviertan en donantes.