Las donaciones de órganos en Castilla-La Mancha crecen un 38,8% en los cinco primeros meses de 2026

Castilla-La Mancha ha registrado 50 donaciones de órganos en los cinco primeros meses de 2026, un 38% más que en el mismo periodo del año anterior. Los datos se han dado a conocer este miércoles con motivo del Día Nacional del Donante de Órganos, Tejidos y Células, una jornada que este año se celebra en la región bajo el lema “Dale un like a la vida. Dona órganos”.

El Hospital Universitario de Toledo se mantiene como el centro con mayor número de donantes de la comunidad autónoma. No obstante, uno de los incrementos más significativos corresponde al Hospital Universitario de Ciudad Real, que ha pasado de seis a 14 donantes respecto al mismo periodo del año anterior.

También el Hospital General Universitario Nuestra Señora del Prado, de Talavera de la Reina, ha duplicado sus cifras de donación. Detrás de estos resultados existe un trabajo coordinado entre profesionales sanitarios, equipos de coordinación de trasplantes y servicios de emergencia para garantizar que cada órgano llegue al receptor en las mejores condiciones y en el menor tiempo posible.

Mesa informativa sobre la donación de órganos en Toledo RTVE.es

"He vuelto a nacer" Hasta junio, alrededor de 100 personas han recibido un trasplante en Castilla-La Mancha. Cada una de esas intervenciones representa mucho más que una estadística: supone una oportunidad, una segunda vida y, en muchos casos, la diferencia entre la esperanza y la incertidumbre. Es el caso de Lina Rodríguez, para quien un trasplante de riñón supuso un cambio radical. “Estoy muy feliz, he vuelto a nacer porque entré en unas condiciones pésimas, no comía, no tenía ganas de nada, estaba hecha un asco”, explicó a RTVE.es. El 80% de los españoles es favorable a donar sus órganos pero existe una "importante brecha" entre intención y acción María Menéndez A estas cifras se suman 96 donaciones de córneas y 660 nuevos donantes de médula ósea. La coordinadora regional de Trasplantes, María José Sánchez Carretero, ha señalado que, si se mantiene esta tendencia, Castilla-La Mancha podría alcanzar el objetivo de llegar a las 50 donaciones por millón de habitantes.